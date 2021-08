Laži, tajna masovna grobnica i ogroman misterij: Ovi avioni nestali su s radara i nikada nisu pronađeni

Autor: D.D

Od kada je vijeka i svijeta avio nesreće oduvijek su bile pod povećalom javnosti. Iako se avionski promet smatra najsigurnijim i dan danas čim se dogodi neka zrakoplovna katastrofa čitav svijet to odmah putem medija i sazna. No, postoje avio nesreće koje će zauvijek ostati misterij, kako za istražitelje tako i za ljude koji opsesivno proučavaju avio industriju. U nastavku donosimo pregled avio katastrofa koje se nikada nisu razjasnile.

Malaysia Airlines Let 370

Najpoznatiji recentniji slučaj nestanka aviona je najveća misterija moderne avijacije koje vjerojatno nikada neće biti riješena. Pretraženo je 120 tisuća kvadratnih metara oceana, vlasti su zaključile kako je 180 milijuna dolara vrijedna potraga za nestalim letom 370 neslavno propala. Avion je nestao s radara 3.ožujka. 2014., a nestanak je zabilježen nakon polijetanja iz Kuala Lumpura prema Pekingu. Malezijski stručnjaci došli su do zaključka da su uređaji za komunikaciju ugašeni prije nego li je skrenuo s predviđene rute. Kontrolori leta, navodno su, uspjeli ostvariti kontakt s MH370, ali nije od toga bilo prevelike koristi, jer su čuli samo statičke zvukove i mumljanje. Tijekom leta dogodila se još jedna situacija, koja je istražitelje dodatno zabrinula, komunikacijski sustav misteriozno je reaktiviran, upućeni tvrde kako se radi o dosta kompliciranom procesu kojeg većina pilota ne znaju sami ugasiti. Istraga ove avio katastrofe trajala je dugo, a istražitelji su uspjeli ući u trag putu zrakoplova u sredini Indijskog oceana služeći se signalima satelita. Posljednje informacije govore da je avion letio ravno dok mu nije nestalo goriva te se punom brzinom survao u ocean.

Northwest Orient Airlines let 2501

Jedna od najvećih misterija 50-tih godina je nestanak leta Northwest Airlines 2501. Let je nestao dok je letio na visini od 1100 metara iznad jezera Michigan. Jake turbulencije bile su triger da pilot zatraži dozvolu za hitno slijetanje sa 760 metara visine. Meteo izvještaji toga vremena govore kako je avion letio izravno prema velikoj oluji s vjetrovima ogromnih brzina. Očevidci su tvrdili kako su vidjeli svjetla zrakoplova, a važno je napomenuti da su vode na tom području duboke 30 do 105 metara. Sada dolazimo do najšokantnijeg dijela priče o nestanku ovog aviona, ostaci kao i dokazi tragedije nikada nisu pronađeni radarom niti golim okom. 2008. godine na veliki šok pronađeni su ostaci žrtava u masovnim grobnicama, a nagađa se da su pokopani u tajnosti. Kako, zašto? Nikada nije otkriveno.

Let 19 američke mornarice

Najviše priča i bizarnosti, kada je nestanak zrakoplova u pitanju je Bermudski trokut. Upravo tamo nestao je let 19, sastavljen od pet bombardera američke mornarice, nestanak se dogodio davne 1945. Godine. Točno dva sata nakon polijetanja zauvijek se gubi trag spomenutog aviona, u prvom satu leta jedan od pilota javio se da nema goriva pa se nagađa kako je baš to uzrok nesreće. Vojska je poslala vojni avion kojem je cilj bila spasilačka misija u kojoj je bilo 13 članova posade, ali nikada ništa nije pronađeno, let je nestao bez traga.

Angola 727









Angola 727 nestao je 25.svibnja 2003. godine s aerodroma Quatro de Fevereiro u Luandi. Zrakoplov je bio u vlasništvu American Airlinesa dok ga nije kupila angolska zračna kompanija. Prije samog incidenta, 14 mjeseci je bio prizemljen, budući da su ga pripremali za prijevoz dizelskog goriva. Istražitelji su pokušali rekonstruirati slučaj kako bi rasvijetlili ovu popriličnu misteriju. Američki pilot Ben Padilla s kolegom mehaničarom ukrcao se na avion koji se prije polijetanja kaotično kretao po pisti, bez svjetla i uključene komunikacije. Avion je poletio, a niti avion niti dvojica muškaraca nikad poslije nisu viđeni nakon što je letjelica skrenula jugozapadno iznad Atlantskog oceana. Potraga je trajala mjesecima, nije donijela nikakve rezultate.

