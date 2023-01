LANSIRANJE NUKLEARNOG OTPADA U SVEMIR NAJGORA JE IDEJA DOSAD: Radijacija poslana u orbitu kad-tad bi se vratila

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Otkako je počeo rat u Ukrajini, svijet je na rubu živaca zbog prijetnji napada nuklearnim oružjem i “prljavim bombama” te zbog ugroze funkcioniranja Nuklearne elektrane Zaporižja, najveće u Europi. U sjeni apokaliptičkih scenarija zaboravljamo da je trenutno operativno 439 nuklearnih elektrana u 32 države svijeta te da one proizvode radioaktivni otpad koji se definira kao “materijal koji sadrži prirodne radioaktivne nuklide i/ili nuklearnim reakcijama umjetno stvorene radionuklide u udjelima većima od prirodnih, a nema praktičnu primjenu”. Potencijalno je opasan za okoliš i zdravlje pučanstva pa ga valja tretirati na prikladan način. Nastaje procesiranjem tvari koje sadrže radionuklide prirodnih uranijevih i torijevih nizova te korištenjem radionuklida u dijagnostičke i terapijske svrhe u medicinskim ustanovama. Industrija i znanstvenoistraživačke ustanove također stvaraju manje količine, a najveće nastaju kao posljedica aktivnosti svake od faza nuklearnoga gorivog ciklusa.

Pri klasifikaciji radioaktivnog otpada utvrđuje se koliko će vremena otpad biti radioaktivan, koliki je udjel radioaktivnoga materijala u otpadu te stvara li otpad toplinu. Međunarodno su prihvaćene četiri kategorije radioaktivnog otpada: vrlo nisko, nisko, srednje i visoko radioaktivan otpad. Pritom, vrlo nisko radioaktivni otpad nije opasan za okoliš i zdravlje pučanstva pa se može zbrinjavati isto kao i standardni komunalni otpad. No što je s ostalim trima kategorijama?

Čak 90 posto ukupnog nuklearnog otpada zapravo je nisko radioaktivan. Sadrži malu specifičnu aktivnost i zanemariv udjel radionuklida s dugim vremenom poluraspada. Primjerice, to mogu biti rukavice koje se rabe u medicinskim ustanovama ili smeće u nuklearnim elektranama.





Zakapanje u zemlju

Pri rukovanju i transportu tog otpada ne treba nikakva zaštita od zračenja. Radi smanjivanja volumena on se kompaktira ili spaljuje. Konačno zbrinjavanje provodi se odlaganjem u površinsko odlagalište, tzv. plitko pokapanje.

Oko 7 posto nuklearnog otpada srednje je radioaktivno. On sadrži veću specifičnu aktivnost pa je pri rukovanju i transportu potrebno rabiti zaštitu od zračenja. Nastaje u pogonu nuklearnih reaktora ili pri njihovoj razgradnji. Prvo se solidificira u betonu ili bitumenu, a konačno zbrinjavanje ovisi o vremenu poluraspada prisutnih radionuklida. Otpad koji sadrži radionuklide s kratkim vremenom poluraspada zbrinjava se u površinskom odlagalištu, dok se otpad s radionuklidima s dugim vremenom poluraspada zbrinjava u dubokim podzemnim odlagalištima. Prema tome, 97 posto nuklearnog otpada nije ni po čemu zabrinjavajuće. Problematična su preostala tri posto.

Visoko radioaktivni otpad sadrži velik udjel radionuklida u obliku fisijskih produkata i transuranijskih elemenata koji se stvaraju u jezgri reaktora. Taj otpad stvara i značajnu količinu topline, tako da se prije konačnoga zbrinjavanja treba godinama hladiti. Pojavljuje se u dva oblika: kao istrošeno gorivo koje se ne prerađuje i kao fisijski produkti dobiveni preradbom istrošenoga goriva. Prije konačnoga zbrinjavanja svaki od tih dvaju oblika valja posebno obraditi. Istrošeno se gorivo radi hlađenja i smanjenja radioaktivnosti privremeno pohranjuje (na 20 do 50 godina) na lokaciji nuklearne elektrane u bazenu za istrošeno gorivo i u suhim betonskim ili željeznim spremnicima. Konačno se zbrinjava odlaganjem u stabilne geološke formacije na dubini od 500 do 1000 m. Ukupno se u svjetskim nuklearnim elektranama stvara oko 11.000 tona visoko radioaktivnog otpada godišnje. Od 1954. nakupilo ga se oko 400.000 tona. Kamo s njim?

U ovom članku pozabavit ćemo se idejom da ga treba poslati u svemir. Često se ta opcija predstavlja kao konačno rješenje, no vidjet ćemo da je to jedna jako loša ideja.

Sudar sa satelitom

Prije svega, to bi bilo jako skupo. Da bismo nešto poslali u nisku Zemljinu orbitu to bi nas stajalo otprilike 4000 dolara po kilogramu. Nadalje, rudarenje, odvajanje i proizvodnja jednog kilograma nuklearnog otpada stoji 1600 dolara. Lansiranje u svemir visoko radioaktivnog otpada jednog reaktora stajalo bi najmanje sto milijuna dolara godišnje. Lansiranje otpada svih 439 operativnih nuklearnih elektrana stajalo bi oko 44 milijarde dolara godišnje, bez troškova pakiranja, transporta i sigurnosti.

No sve i da financije nisu problem, trenutačno ne bismo mogli izbaciti sav nuklearni otpad u svemir čak i da želimo. Jednostavno nemamo dovoljno raketa. Lani smo zabilježili rekordnih 135 lansiranja u svemir. Kada bismo prenamijenili svaku od tih raketa i sve ih napunili nuklearnim otpadom, ukupna masa koju bismo mogli podići tek u nisku Zemljinu orbitu iznosila bi svega 800 tona.









Trebalo bi nam barem četrnaest puta više raketa da se nosimo samo s današnjim nuklearnim otpadom, a gdje su još stotine tisuća tona u privremenim skladištima. Morali bismo stvoriti cijelu novu svemirsku industriju kako bismo išli ukorak s potražnjom za ogromnim otrovnim svemirskim kamionima za smeće. No to je tek početak problema.

Navedeni troškovi odnose se samo na nisku Zemljinu orbitu, kamo šaljemo većinu raketa i satelita. No zatrpavanje prostora oko Zemlje tisućama bačvi istrošenog nuklearnog goriva bila bi noćna mora za upravljanje svemirskim otpadom i izbjegavanje sudara sa satelitima. Što je još gore, na toj visini još postoji malo atmosfere koja uzrokuje maleni otpor pa bismo mogli imati nuklearni otpad koji pada kišom iz svemira u roku od samo nekoliko godina. Jezivo.

Jasno je da otpad moramo lansirati dalje. Ako bismo ga htjeli poslati na, primjerice, Mjesec, trebalo bi nam mnogo više raketa, i to mnogo većih. Jedna raketa Saturn V, iz programa Apollo, koja stoji oko 1,5 milijardi dolara, mogla bi prevesti oko 43,5 tona od Zemlje do Mjeseca.









Radioaktivna kiša

Dakle, trebalo bi nam oko 260 lansiranja raketa Saturn V svake godine. Ključno je pak pitanje želimo li zagaditi Mjesec te kako bismo uopće izveli izbacivanje otpada iz rakete.

Druga je opcija da ne gađamo ništa. Svemir je poprilično prazan. Treba li nam uopće meta? Ispaljivanje otpada u bilo kojem nasumičnom smjeru je, pogađate, također veoma loša ideja. Orbite su “petlje”, što znači da objekti imaju tendenciju da se vrate na mjesto polaska. Stavimo li ih dovoljno na nebo u nasumičnim smjerovima, na kraju će nam se neki vratiti kao bumerang. Prema tome, nuklearni bismo otpad morali poslati duboko u svemir, što znači da trebamo još veće – i skuplje – rakete. No ni u tom slučaju ne bismo bili posve sigurni. U daljnjoj budućnosti, Zemlja bi mogla naletjeti na neku od tih “međuplanetarnih kanti” pa bi naši potomci mogli doživjeti “dražesnu kišu visoko radioaktivnih meteora”.

A što ako ga ispalimo na Sunce? Zvuči gotovo ironično, no Sunce nije baš lako pogoditi. Ono ima vrlo jaku gravitaciju, što znači da se sve na i oko Zemlje giba u odnosu na nj, uključujući i rakete koje lansiramo. One bi stoga morale poništiti svoje orbitalno gibanje oko Sunca kako bi prestale kružiti i upasti u njega. Ispostavlja se da je zapravo lakše lansirati raketu u potpunosti izvan Sunčeva sustava nego izravno u Sunce. Za to nam pak trebaju još veće – i skuplje – rakete, što nam se vjerojatno nikada neće isplatiti. No stvari tek sad postaju mnogo gore.

Raketno inženjerstvo poduzelo je velike korake od eksplozije letjelice “Challenger” 1986. godine. Rakete su postale poprilično sigurne. Otrovna i eksplozivna goriva iz prošlih desetljeća zamijenili smo mnogo prihvatljivijim mješavinama tekućeg kisika i vodika ili kerozina. Štoviše, najnoviji dizajni mogu se vratiti na Zemlju i ponovno upotrijebiti. Pa ipak, od 146 lansiranja prošle godine, 11 ih je bilo neuspješno.

Mini Černobil

To znači da bi znatan broj naših raketa koje nose visoko radioaktivni otpad moglo eksplodirati na lansirnoj rampi ili u najgorem slučaju – na velikoj visini pri nadzvučnim brzinama.

Svaki neuspjeh bio bi u najmanju ruku jednak “mini Černobilu”, ali umjesto da bude sadržan ispod betonske ploče, proširio bi se atmosferom. Vjetar bi mogao razasuti radioaktivne čestice po velikim prostranstvima. Pritom bi ih većina pala u ocean, no mnoge bi sletjele na naseljena područja. Mogle bi prekriti poljoprivredna zemljišta i koncentrirati se u našu hranu ili ući u izvore vode. Komentar je suvišan.

Nuklearni otpad je zastrašujući. No strah od njega i užasne ideje poput njegova lansiranja u svemir otkrivaju koliko loše shvaćamo rizik. Naime, najveće količine radioaktivnih elemenata poput uranija i radona zapravo se oslobađaju pri izgaranju ugljena. Spaljivanje milijuna tona ugljena svake godine ostavlja pepeo kao otpadni proizvod, koji uključuje oko 36.000 tona radioaktivnih tvari. Manje je radioaktivan od visoko radioaktivnog nuklearnog otpada, ali ima ga mnogo više pa se s njim postupa manje pozorno. Dio tog pepela hvataju filtri, no većina završava u hrpama izloženima vjetru ili pak u rijekama i jezerima.

Život unutar 1,6 km od gomile takvog pepela povećava rizik od raka do 2000 puta iznad prihvatljive granice, a da ne govorimo o ostalim otrovnim kemikalijama poput plinova i teških metala te, naravno, ogromnih emisija ugljičnog dioksida. Pa ipak, iako je nuklearna energija manjkava i njezin trenutni oblik može biti samo prolazna tehnologija, nuklearne elektrane i dalje su bolje rješenje za čovječanstvo od spaljivanja fosilnih goriva.

Nuklearni otpad i nedostatak političke volje da se njime pozabavimo ključan su problem, ali ne i nepremostiv. Postoje dobre metode za njegovo zbrinjavanje, poput zakapanja duboko u zemlju ili djelomičnog recikliranja u novo gorivo. No, kako god se na kraju pozabavili ovim problemom, jedna je stvar sigurna – lansiranje nuklearnog otpada u svemir jedna je od najgorih ideja dosad.