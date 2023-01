‘KVANTNA APOKALIPSA’ Hoće li napredna kvantna računala postati toliko snažna da će moći probiti svaku lozinku?

Autor: Zlatko Govedić

Neki znanstvenici vjeruju da će postojeći oblici sigurnosti podataka i enkripcije uskoro zastarjeti.

Takozvana kvantna apokalipsa nije tipičan scenarij kraja svijeta, već potencijalna vremenska točka u kojoj će kvantna računala postati toliko moćna da će postojeće metode šifriranja za sve, od vaše računalne lozinke do bankovnog računa postati neučinkovite.

Neće biti važno koliko je jaka vaša lozinka ili koliko je dobro šifrirana – dovoljno snažno kvantno računalo moglo bi ju probiti u roku od nekoliko sekundi.





“Evolucija kvantnih računala stvara značajnu prijetnju sigurnosti podataka. Njihova ogromna procesorska snaga sposobna je razbiti enkripciju velikom brzinom, ostavljajući važne podatke ranjivima, sve od podataka o bankovnom računu preko medicinske dokumentacije do državnih tajni”, kaže Tim Callan, voditelj jednog od odjela u tvrtki za kibernetičku sigurnost Sectigo.

No, može li se takav scenarij stvarno dogoditi i koliko bi to bilo “apokaliptično”?

Ono što oni koji upozoravaju na takvu mogućnost propuštaju uzeti u obzir jest vjerojatnost da će se i tehnologije šifriranja također razviti i postati sofisticiranije.

Za nekoliko godina banke će se vjerojatno koristiti daleko naprednijim metodama sigurnosti te možda i same iskorištavati prednosti kvantnog računalstva jer bi zastarjeli sustavi sigurno bili ranjivi.

Tu je i pitanje tko bi imao pristup supernaprednim kvantnim računalima. Prvi takvi strojevi vjerojatno ne bi bili dostupni široj javnosti.

Uzimajući sve u obzir, iako bi kvantna računala vrlo lako mogla doći do točke u kojoj bi današnju enkripciju učinila zastarjelom, nema jamstva da bi to dovelo do “apokalipse”.