KULTURA STARA 7000 GODINA: Na Balkanu je živjela civilizacija o kojoj se malo zna, tajnu skriva njihovo pismo

Autor: Dnevno.hr/A.F.

U Srbiji je pronađeno više od 5000 predmeta s natpisima koji pripadaju vinčanskoj kulturi, prapovijesna kultura kasnoga neolitika i ranog eneolitika, od 5300. do 4400. godine pr. Kr.

Arheolozi intenzivno rade na njihovoj klasifikaciji i postavljanju sustava koji će utvrditi radi li se o pismu ili ne.

Da bi se znakovi mogli okarakterizirati kao slovo, moraju ispunjavati dva uvjeta, da definiraju najmanju diskretnu jedinicu i da se utvrdi postojanje gramatike jezika koji je zapisan.

Ne zna se tko su bili

“Najmanja diskretna jedinica implicira da će isti znak u svakom slučaju uvijek značiti istu stvar. To je jedan od važnih razloga zašto ne možemo biti sigurni. I još jedna, također vrlo važna, značajka pisanja je gramatika. Ako nema gramatike, ako su to imenice i sve te riječi koje su promjenjive, onda bi trebali, postoje različita povijesna rješenja, ili neke vrste sufiksa, ili neka druga vrsta ispravka na znaku gdje vidimo da postoji deklinacija, da dolazi do promjene riječi”, rekao je arheolog dr. Andrej Starović iz Narodnog muzeja u Beogradu.

Daljnji problem u definiranju vinčanskog pisma je diskontinuitet u jeziku kojim su govorili stari Vinčanci i narodi koji su kasnije naselili Balkan. “Mi zapravo ne znamo tko su bili ti ljudi. Također, ne znamo kojim su jezikom govorili. To je svakako predindoeuropski jezik, mnogo prije indoeuropskih jezika, i to je vrsta praktične prepreke koja nas u biti onemogućuje. Bojim se da u ne tako bliskoj budućnosti nećemo biti ni blizu rješavanja ovakve vrste pitanja, koja se s pravom postavlja”, dodao je Starović.

Postoji podudarnost s Grcima

Neka slova koja danas koristimo podsjećaju na simbole koje su koristili stari Vinčani. “Postoji neobična podudarnost između niza vinčanskih znakova i simbola i onoga što su koristili stari Grci na Kreti. No, to nije neobično s obzirom na to da su Vinčani koristili pravocrtni sustav. Dakle, njihovi znakovi su vrlo rijetko ili gotovo nikad krivolinijski, već su to različite ravne linije koje se sijeku, dodiruju i tvore različite vrste umjetnički prepoznatljivih simbola koji se mogu vidjeti. Dakle, imamo arhetipska slova poput M, P, A, E. Sve su to grafički znakovi koji su dijakronski i zemljopisno raspoređeni i možete ih pronaći od Kine do Inka”, objasnio je Starović.





Rješavanje zagonetke vinčanskog pisma bilo bi revolucionarno otkriće koje bi najstariju civilizaciju smjestilo na prostor današnje Srbije, javlja RTS.