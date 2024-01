Kukci ne lete prema svjetlu jer ih ono privlači: Cijelo vrijeme bili smo u zabludi

Autor: Zlatko Govedić

Zoolog Samuel Fabian i njegovi kolege s Imperial Collegea u Londonu, koristeći se naprednom tehnologijom videografije, otkrili su kako stoljetne glasine o “ljubavnim aferama” između moljaca i svjetla nikada nisu bile istinite.

Iako se laički oduvijek pretpostavljalo da kukci namjerno lete prema svjetlu, znanstvenici su zaključili da oni zapravo obavljaju važne noćne zadatke, poput oprašivanja, te da ih svjetlo zapravo izbacuje iz ravnoteže.

Stvaranje kuta leta u odnosu na horizont Zemlje ključan je za održavanje pravca u zraku. Kukci su razvili mehanizme za ispravak orijentacije temeljene na činjenici da je nebo tijekom vremena bilo značajno svjetlije od zemlje.

Tri uzorka leta

Umjesto da lete prema svjetlu, kukci poput muha i moljaca zapravo okreću leđa izvoru svjetla, stvarajući iluziju da ih ono privlači. Kada se suoče s drugim signalima za orijentaciju, poput gravitacije, kukci doživljavaju vrtoglavicu, što može dovesti do nesreća poput sudara osa ili padanja vilinskih konjica na tlo.

Autori studije objasnili su tri uzorka leta kukaca:

“S 477 stereovideografskih terenskih snimaka identificirali smo tri vizualno vidljiva motiva ponašanja uočena u 10 redova kukaca koji lete u blizini umjetnog svjetla.

Orbitiranje se može prepoznati po relativno stabilnoj kružnoj putanji leta oko svjetla uz konstantnu brzinu. Čini se da kukac održava stabilan nagnuti položaj s tijelom nagnutim bočno (nagnutim ili zakotrljanim) prema izvoru svjetlosti. Orbita je bila prevladavajuća pri slabom vjetru (<1 m/s), s kukcima koji su se raspršili ako se pojavi nalet vjetra.









Zastajkivanje pak karakterizira strm uspon dok se kukac okretao od izvora svjetlosti, gubeći brzinu sve dok kukac nije prestao napredovati.

Inverzija stava kukca (bilo kroz okretanje ili nagib) dogodila se kada je kukac preletio izravno iznad izvora svjetlosti, što je rezultiralo strmim poniranjem na tlo.

Promatrali smo ove motive s kukcima koji lete oko izvora svjetla u svim uvjetima, ali rijetko (<2%) u videozapisima kukaca u mraku. Stoga smo ih okarakterizirali kao abnormalne. Jednom kada se nađu ispod svjetla, kukci su se često uspravili, samo da bi se popeli iznad svjetla i ponovno preokrenuli. Tijekom tih letova, kukci su dosljedno usmjeravali svoju dorzalnu os prema izvoru svjetlosti, čak i ako je to sprječavalo kontinuirani let i dovodilo do pada”.









Važnost istraživanja

Iako su ljudi stoljećima iskorištavali tu zamku svjetlosti, Fabian i tim su, zahvaljujući naprednim tehnikama videografije, uspjeli pratiti ponašanje kukaca u blizini umjetnog svjetla. Njihova istraživanja naglašavaju potrebu za smanjenjem nepotrebnih svjetala koja pridonose negativnom utjecaju svjetlosnog onečišćenja na noćne leteće kukce.

Iako otkriće baca novo svjetlo na poznatu izreku “privučen kao moljac plamenu”, gdje se kukci zapravo ne žele naći, istraživanje Fabiana i njegovih kolega ukazuje na potrebu za sveobuhvatnim promišljanjem o utjecaju svjetla na dugoročnu dobrobit kukaca i očuvanje njihovih populacija.