Koliko god bili politički korektni, Kleopatra nije bila crnkinja: Netflixova serija izazvala bijes

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Ni nakon više od dva tisućljeća posljednja kraljica drevnog Egipta, fatalna Kleopatra, ne prestaje nas fascinirati. Svojom je ljepotom inspirirala mnoge pjesnike, književnike, slikare, scenariste i redatelje. Elizabeth Taylor zacijelo je najpoznatija filmska Kleopatra. Nedavno je zbog nje podignuta i tužba protiv Netflixa. No za početak razmotrimo neke povijesne činjenice.

Kleopatra VII. vladala je 21 godinu, od 51. do 30. pr. Kr. Bila je veoma inteligentna. Studirala je filozofiju, matematiku, povijest, astronomiju, medicinu i govorništvo. Navodno je govorila devet jezika, među kojima su grčki, staroegipatski, staroetiopski, aramejski, sirski, medijski i partski. Drevni su povjesničari voljeli hvaliti njezinu ljepotu koja je možda bila preuveličana, no zacijelo ne bez osnove. Plutarh je, primjerice, spominjao njezin “neodoljivi šarm”.

No bila je ona i veoma sposobna državnica. Objedinivši svoje zavodničke i diplomatske sposobnosti, uspjela je privući Gaja Julija Cezara na svoju stranu u dinastijskom sukobu i tako sebi osigurati vlast nad Egiptom.





Grčka loza

Nakon njegove smrti zavela je i Cezarova generala Marka Antonija, kojemu će roditi djecu i na čijoj će se strani boriti u ratu protiv Oktavijana. Nakon bitke kod Akcija 31. pr. Kr. Oktavijan je okupirao Egipat i učinio ga rimskom provincijom. Kleopatra je potom počinila samoubojstvo i tako je nakon tri tisućljeća propao drevni Egipat.

Serija “Afričke kraljice: Kraljica Kleopatra” počela se emitirati 15. veljače i smjesta je izazvala brojne polemike. Izvršna producentica, ujedno i naratorica, Jada Pinkett Smith, inače supruga glumca Willa Smitha, izjavila je kako je važno “pričati priče o kraljicama crnkinjama”. Naime, u seriji je Kleopatra prikazana kao crnkinja. Već uočavate gdje je nastao problem.

Aleksandar Veliki, kralj drevnog makedonskog carstva koji je osvojio Egipat 323. pr. Kr., bio je Grk, dakle bijeli Europljanin. Za egipatskog vladara postavio je generala Ptolemeja I. Sotera, svoga prijatelja i tjelesnog čuvara. Upravo je po njemu nazvana dinastija Ptolemejevića, čija je posljednja vladarica bila Kleopatra.









Ptolemej I. bio je makedonski Grk. U to nema sumnje. Imao je dvanaestero djece s četiri različite žene, od kojih je jedna bila Perzijanka, a ostale su bile Grkinje. Štoviše, s Perzijankom nije imao djece. U dinastiji Ptolemejevića tijekom godina bilo je mnogo incesta, što za ono vrijeme nije bilo ništa neobično jer su vladari vjerovali da je važno održati čistu krvnu lozu. Doduše, poneki su Ptolemejevići ponekad imali djecu i sa svojim ropkinjama i konkubinama pa je u cijeloj lozi bilo i ponešto negrka.

Prema tome, drevni su Egipćani uistinu bili etnički mješovito društvo. Stanovnici su dolazili i iz južne Europe i s Bliskog istoka i iz raznih krajeva Afrike. Stručnjaci su otkrili da je mitohondrijski DNK sastav egipatskih mumija pokazao visoku razinu srodnosti s DNK-om žitelja obližnjeg Bliskog istoka. U Egiptu je zasigurno bilo i crnaca, no prosječni Egipćani izgledali su više kao današnji stanovnici Bliskog istoka. Dakle, bili su bijelci tamnije puti.

Nadalje, Kleopatrin otac bio je Ptolemej XII. Aulet. Njegov otac bio je Ptolemej IX. Soter, koji je pak bio sin Ptolemeja VIII. Euergeta i Kleopatre III. Svi su bili Grci.









Ptolomej XII. možda se oženio Kleopatrom V. koja mu je vjerojatno bila sestra ili rođakinja. Smatra se da je ona bila majka Kleopatre VII. Naime, povjesničari tvrde da bi u slučaju da je Kleopatra VII. bila izvanbračna, prema tome i nezakonita, kći Ptolemeja XII., njezini neprijatelji u Rimu to itekako iskoristili protiv nje. Međutim, ostaje pitanje tko su bili roditelji Kleopatre V.?

Otišla s ručka

Njezina se loza ne spominje u drevnim tekstovima pa to doista ne možemo znati sa sigurnošću. Mogla je biti izvanbračna kći Ptolomeja IX. Sotera koji je bio sin Ptolemeja VIII. Euergeta i njegove sestre-supruge Kleopatre III. Pretpostavlja se da je majka Kleopatre V. bila Kleopatra Selena I., sestra-supruga Ptolomeja IX. Ako vam je sve to zbunjujuće, ne brinite se. Mnogi su povjesničari doživljavali živčane slomove dok su i sami pokušavali razmrsiti to nevjerojatno zamršeno klupko. No jedno je sigurno – Kleopatra VII. potječe iz grčke makedonske krvne loze. Pa kako je onda došlo do prijepora?

Nikada ne možemo biti sto posto sigurni u krvnu lozu jer su Ptolemejevići povremeno imali izvanbračnu djecu. Primjerice, postoji teorija da je Kleopatrina baka po ocu bila konkubina. Možda je bila Aleksandrijka ili Nubijka, što bi moglo značiti da nije Grkinja. Mogla je biti i crnkinja. No to je samo pretpostavka.

Vrijedno je napomenuti da je Strabon, jedan od rijetkih suvremenih izvora koji su pisali o Kleopatri, jednom rekao da je njezin djed imao nekoliko žena koje su bile visokog roda. Dakle, nisu mogle biti ropkinje ili konkubine.

Postoji vjerojatnost da je Kleopatrin djed imao odnos s Egipćankom. U tom je smislu zanimljivo to što je Kleopatra govorila staroegipatski jezik. Bila je prva u svojoj lozi koja je to mogla. Ipak, stručnjaci napominju kako se pouzdano može utvrditi da je ljubavnicu Egipćanku imao Ptolemej II. Filadelf iz 3. st. pr. Kr., dok se za druge faraone može samo spekulirati. U svakom slučaju, boja Kleopatrine kože ostaje predmet spekulacije jer o tome nema povijesnih zapisa.

Važan doprinos u toj raspravi dao je poznati egipatski arheolog Zahi Hawass. On zasigurno ne misli da je Kleopatra bila crnkinja. U jednom je članku napisao da je jednom sjedio za stolom u New Yorku s Willom Smithom i njegovom suprugom, a poslije je obitelj Smith, bez Jade, posjetila Egipat.

Arheolog je jasan

U istom članku, Hawass je napisao da je iskopao novčiće u hramovima te da Kleopatrino lice na tim novčićima zasigurno nije lice crnkinje. “Srećom za povjesničare i arheologe, drevni egipatski umjetnici bili su opsjednuti detaljima. Lica i rasne karakteristike svake osobe jasno su prikazane”, dodao je Hawass.

Nadalje, on i njegov tim iskopali su grobnicu Ramzesa II. u Dolini kraljeva i pronašli sliku na kojoj Ra, bog Sunca, stoji na svom brodu ispred Egipćana, Afrikanaca, Libijaca i Azijaca. “Etničke pripadnosti sve četvorice jasno su prepoznatljive”, ustvrdio je arheolog i dodao: “Netflix pokušava izazvati zabunu šireći laži da su drevni Egipćani bili crnci.”

Prema svim raspoloživim spoznajama možemo zaključiti da je Kleopatra bila Grkinja koja je mogla imati nešto egipatske, pa i nešto dalje perzijske krvi, ali ništa ne ide u prilog tvrdnji da je imala afričke crnačke gene. No čak i da jest, ona je sebe smatrala Grkinjom u smislu kulture i tradicije, bez obzira na to što je rođena u Egiptu kojim je i vladala.

Nakon bure koja se podigla u javnosti, Pinkett Smith je rekla: “Ako imate problema sa serijom, nemojte je gledati” i dodala: “Nemamo priliku često vidjeti ili čuti priče o kraljicama crnkinjama kojih je bilo na tone, a to je jako važno za mene, kao i za moju kćer i za cijelu moju zajednicu.” Kleopatrinu rasnu pripadnost nazvala je “velikom raspravom”, no koliko vidimo, to nije tako, barem ne u akademskoj zajednici.

Naravno da je bilo i rasističkih neukusnih komentara, no problem je u povijesnom revizionizmu.

Pokušaj kontroliranja prošlosti uvijek je imao negativne posljedice. Jedan egipatski odvjetnik optužio je Netflix za promicanje “afrocentričnog razmišljanja, što uključuje slogane i tekstove usmjerene na iskrivljavanje i brisanje egipatskog identiteta”.

Jedan je komentator upitao bi li bilo u redu da Ryan Gosling glumi herojskog Martina Luthera Kinga u filmu. To bi zasigurno djelovalo čudno i moglo bi izazvati bijes, pogotovo ako bi bila riječ o dokumentarcu. Doduše, King nije živio prije dvije tisuće godina pa se ne može iznijeti isti argument.

Mijenjanje povijesti

Možda vam na prvu zvuči besmisleno raspravljati o tome, ali za neke je to bio ozbiljan problem. Ima i onih koji smatraju da je razumljivo da se nakon užasnog naslijeđa ropstva u Americi, sjevernoafričke trgovine robljem i euroameričkog robovlasništva, da ne spominjemo naslijeđe strukturnog rasizma, sve to može smatrati osnaživanjem promicanja crne žene kao heroine. Ipak, opći je stav da ponovno pisanje povijesti vjerojatno nije najbolji način da se svijet učini boljim mjestom. Zapravo, neki su komentatori rekli kako vjeruju da takav revizionizam uzrokuje još veći društveni nesklad nego što već postoji.

Što se tiče Netflixa i kreatora serije, neki su rekli da je to možda bio vrlo lukav marketinški potez. Kontroverzije, čak i trolanje, često dobivaju na značaju, ali uvijek postoje dugoročni rizici u takvom načinu privlačenja pozornosti pa sumnjamo da je upravo to bio razlog što je Kleopatra na nekoliko sati dobila svoj novi izgled.