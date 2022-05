‘KOLIKO GLUP MORAŠ BITI?’ Zrakoplov prisilno sletio jer su putnici dobili uznemirujuće fotografije na mobitele

Autor: Zlatko Govedić

Let zrakoplovne tvrtke iz Izraela za Tursku bio je prisiljen okrenuti se pošto su putnici dobili uznemirujuće slike na svojim mobitelima.

Ako postoji jedna stvar koja će vas vjerojatno odvratiti od letenja, to je to da vam netko pošalje fotografije srušenih zrakoplova. Upravo se to dogodilo prošlog tjedna. U neobičnom incidentu pilot zrakoplova “AnadoluJet 737” okrenuo se i sletio ubrzo nakon polijetanja jer su putnici počeli primati jezive fotografije na svojim telefonima.

Prema izvješćima, fortografije su pokazale razne zrakoplovne katastrofe, uključujući i nesreću zrakoplova tvrtke “Turkish Airlines” koja se dogodila 2009. godine.





Neki od primatelja su loše reagirali, pri čemu je jedna žena pala u nesvijest, a druga je imala napad panike.

Zabrinut za sigurnost leta, pilot je donio odluku da se vrati u zračnu luku Ben Gurion gdje je zaštitarska posada ponovno pregledala svačiju prtljagu i provela razne sigurnosne provjere.

Poslije je otkriveno da su fotografije poslane putem Apple AirDropa s telefona devetoro putnika na letu.

Prema lokalnim vlastima, svi su uklonjeni iz zrakoplova te bi se mogli suočiti s kaznenim progonom zbog širenja lažnih informacija i panike.

Njihova motivacija i dalje je nepoznata.