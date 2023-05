KOLIKA JE VJEROJATNOST DA NAS USKORO UDARI ASTEROID? Stručnjaci ponudili ohrabrujući odgovor i poslali upozorenje

Autor: Zlatko Govedić

Udar asteroida jedan je od najstrašnijih apokaliptičnih scenarija koji se mogu zamisliti i nešto što se zapravo dogodilo mnogo puta u povijesti našeg planeta.

Sada, međutim, nova studija koju je vodio Oscar Fuentes-Muñoz sa Sveučilišta Colorado Boulder (SAD) značajno je umanjila rizik da golemi asteroid udari u naš planet u skorije vrijeme.

Istraživanje je uključivalo korištenje novih metoda za predviđanje putanje cijelog NASA-ina kataloga opasnih objekata blizu Zemlje do tisuću godina u budućnost.





Rezultati su svakako obećavajući. Najopasniji kandidat jest asteroid promjera 1300 m koji ima samo 0,00151% prolaska bliže od orbite Mjeseca u sljedećih deset stoljeća.

Osim toga, sljedeći najrizičniji ima deset puta manju vjerojatnost da će to učiniti.

Naravno, ta studija ne uzima u obzir asteroide koje NASA nije otkrila.

Uvijek je moguće da negdje vreba asteroid ubojica koji tek trebamo otkriti.

Stoga ne bismo trebali odustati od razvoja svemirskih misija koje bi mogle skrenuti ili uništiti nadolazeći asteroid ako se ukaže potreba.

Ipak, u cjelini, to je ništa drugo nego ohrabrujući rezultat.









Koje bi sve bile posljedice?

Asteroidi predstavljaju potencijalnu opasnost za život na Zemlji iz više razloga.

Kada asteroid udari u Zemlju, može izazvati ogromnu eksploziju i uništiti sve što se nalazi u blizini udara.

Udar velikog asteroida može stvoriti eksplozivnu energiju ekvivalentnu nuklearnoj eksploziji, izazvati ogromne požare i emitirati ogromne količine prašine i čestica u atmosferu.









Asteroidi koji su dovoljno veliki da prežive prolazak kroz atmosferu mogu izazvati atmosferski udar. Dok asteroid prolazi kroz gustoću atmosfere, stvara se ogromna količina topline zbog trenja. To može dovesti do naglog zagrijavanja i izgaranja asteroida, stvarajući vatrenu kuglu ili meteor koji pada prema Zemlji. Ta pojava može uzrokovati lokalne štete i požare.

Udar velikog asteroida može izazvati ekstremne klimatske promjene na Zemlji. Velike količine prašine, dima i čestica izbačene u atmosferu mogu blokirati sunce i smanjiti količinu toplinske energije koja dolazi do površine Zemlje. To može dovesti do smanjenja temperature, promjene sezona i poremećaja u ekosustavima.

Nadalje, ako asteroid padne u ocean, može izazvati stvaranje ogromnih cunamija. Kada asteroid udari u vodu, stvara se ogromna količina energije koja se brzo širi u obliku valova. Ti valovi mogu putovati tisućama kilometara i izazvati razorni utjecaj na obalne regije.

Da bi se smanjio rizik od sudara s asteroidima, znanstvenici prate i identificiraju potencijalno opasne asteroide koji se kreću u blizini Zemlje. Ako se otkrije asteroid koji predstavlja prijetnju, moguće su strategije za preusmjeravanje ili uništavanje asteroida kako bi se smanjila opasnost od udara.