Klimatski kaos se nastavlja: Posljedice već osjećamo, a slijede i novi ekstremi

Nova studija, koju je predvodila klimatologinja Audrey Minière sa Sveučilišta Paul Sabatier (Toulouse, Francuska), ukazuje na znakove ubrzanog zagrijavanja oceana. Od 1960-ih svako desetljeće bilo je toplije od prethodnog, baš kao što su predviđali brojni klimatski modeli. Međutim, u znanstvenoj se zajednici vodila rasprava o tome ubrzava li se taj tempo, napose u svjetlu prošlogodišnjeg klimatskog kaosa.

Bivši NASA-in klimatolog James Hansen nedavno je objavio studiju sugerirajući da je tempo zagrijavanja skočio za 50% od 2010., što je naišlo na skepsu kolega. Sada, Minière i njezin tim otkrivaju znakove ubrzanja zagrijavanja i u temperaturama oceana.

Here I've added the +0.5 W/m² average Earth's Energy Imbalance from 1971-2020 from von Schuckmann et al. (2023)

Istraživači su izračunali da se zagrijavanje oceana povećalo s 0,15 W/m² (vata po kvadratnom metru) 1960-ih na 0,91 W/m² danas. Iako postoje varijacije u rezultatima, nalazi su konzistentni s različitim podacima.

Teorije o mogućim uzrocima ubrzanja uključuju promjene u oblačnosti, smanjenje morskog leda koje stvara povratni sustav, prirodne varijacije u kombinaciji s ljudskim aktivnostima te porast koncentracije CO₂ i pad koncentracije aerosola.

Unatoč rastućim dokazima o ubrzanju zagrijavanja, stručnjaci napominju da to nije nužno “gore nego što smo mislili” jer su znanstvenici uglavnom očekivali nešto slično.

Ipak, trenutni podaci pokazuju da ćemo uskoro premašiti globalno obećanje da ćemo ograničiti zagrijavanje na 1,5 °C, bez obzira na to ubrzava li se zagrijavanje ili ne.

Posljedice već osjećamo ili im barem svjedočimo. Dodatna energija u atmosferi pomaknula je klimatske sustave prema jednom ili drugom ekstremu, rezultirajući smrtonosnim poplavama, požarima i olujama.

“Do kraja sljedećeg proljeća neće biti rasprave, bit ćemo daleko od zadanog praga”, smatra Hansen.

It equally stands out when we look at absolute global temperatures over time:

