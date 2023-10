Klaun iz horora ‘Ono’ poslao jezivu poruku: ‘Ako dođete, i vi ćete plutati, ja se samo zabavljam’

Autor: Zlatko Govedić

Čini se da ne može proći ni jedna sezona Noći vještica, a da se ne pojavi neka vrsta jezive priče o klaunu. Ni ova godina nije iznimka.

Britanski mediji javljaju da je muškarac, odjeven kao Pennywise iz horora “Ono” snimljenog prema romanu Stephena Kinga, snimao sebe kako luta ulicama Skelmorlieja u sjevernom Ayrshireu (Škotska, UK).





“Pa, dobro, dobro, opet sam u vijestima. Trebam li se nasmiješiti pred kamerama svojim ‘odvratnim’ smiješkom?”, zapitao se u svom najnovijem videu i nastavio:

“Policija je obaviještena, mislite li da me to zanima? Ionako bi me prvo morali uhvatiti – i da, to je izazov. Zvali su me ‘klaun ubojica’. Zašto ne prepustite šale meni. Jedina stvar koja umire jest vaš kredibilitet.

Ako dođete u posjet i vi ćete plutati. Ovaj klaun ne želi slavu ili zlato. On se samo želi igrati u ovom takozvanom ‘uspavanom gradu’. Dakle, dođite i pridružite se i naučite se bojati klauna iz Skelmorliea”.

Otvorio je i Facebook stranicu pod imenom “Cole Deimos“.









Iako klaun tehnički nije počinio nikakav zločin, neki lokalni roditelji zabrinuti su da bi mogao biti opasan i planiraju zadržati svoju djecu za Noć vještica.

“Netko mora porazgovarati s njim prije nego što se policija umiješa ili će nekoga stvarno užasnuti. Nekome bi mogao uzrokovati srčani udar”, rekao je jedan mještanin.