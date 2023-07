Katastrofalna ‘točka preokreta’ dolazi za 15 godina? Alarmantna studija upozorava na skorašnji kolaps brojnih ekosustava

Autor: Zlatko Govedić

Zemljini ekosustavi bliže se kolapsu mnogo brže no što su znanstvenici mislili, upozorava nova studija o globalnom zagrijavanju.

Prema istraživanju, više od petine potencijalno katastrofalnih prijelomnih točaka u svijetu — poput otapanja arktičkog permafrosta, kolapsa grenlandskog ledenog pokrivača i iznenadne transformacije amazonske prašume u savanu – moglo bi se dogoditi već 2038. godine.

U klimatologiji je “točka preokreta” prag nakon kojega se lokalizirani klimatski sustav ili “prekretni element” nepovratno mijenja. Na primjer, ako bi se grenlandski ledeni pokrivač urušio, to bi također smanjilo snježne padaline na sjevernom dijelu otoka, čineći velike dijelove pokrivača nepovratnim.





Ipak, znanost koja stoji iza tih dramatičnih transformacija slabo je shvaćena i često se temelji na previše pojednostavljenim modelima. Sada je nova studija koja pokušava razjasniti njihovo unutarnje funkcioniranje, otkrila da bi se sve to moglo dogoditi mnogo prije no što smo mislili.

“Više od petine svjetskih ekosustava u opasnosti je od kolapsa. Međutim, stresovi koji su u tijeku i ekstremni događaji međusobno djeluju kako bi ubrzali brze promjene koje su možda izvan naše kontrole. Kad one dosegnu prekretnicu, prekasno je”, kaže suautor studije Simon Willcock, profesor održivosti na Sveučilištu u Bangoru (Wales, UK).

Za razliku od dobro utvrđene veze između izgaranja fosilnih goriva i klimatskih promjena, proučavanje prijelomnih točaka mlada je i sporna znanost.

Nema mjesta za optimizam

Da bi razumjeli kako rastuće temperature i drugi okolišni stresori mogu uzrokovati raspad složenih ekosustava, znanstvenici koriste računalne modele za pojednostavljenje dinamike ekosustava, omogućujući im predviđanje sudbine tih ekosustava te kada bi se mogle doseći njihove prekretnice.

Ali ako te simulacije propuste važan element ili interakciju, njihove prognoze mogu se dogoditi desetljećima izvan predviđenog trenutka. Na primjer, Međuvladin panel za klimatske promjene (najvažnije tijelo Ujedinjenih naroda za procjenu klimatskih znanosti) rekao je u svom najnovijem izvješću da bi amazonska prašuma mogla dosegnuti prijelomnu točku koja će je transformirati u savanu do 2100. godine.

Međutim, autori nove studije kažu da je to predviđanje – previše optimistično.









Naime, oni objašnjavaju da većina studija prijelomnih točaka gradi matematiku u svojim modelima kako bi se usredotočila na jedan prevladavajući pokretač kolapsa, npr. krčenje šuma u amazonskoj prašumi. No ekosustavi se ne bore samo s jednim problemom, već s rojem destabilizirajućih čimbenika koji se međusobno nadopunjuju. Primjerice, Amazonija se istodobno suočava s rastućim temperaturama, degradacijom tla, zagađenjem vode i nedostatkom vode.

‘Dodatni stres’

Kako bi istražili kako ti elementi međusobno djeluju i mogu li te interakcije, zapravo, ubrzati propast sustava, autori nove studije izgradili su računalne modele ekosustava dva jezera i dva šumska ekosustava (uključujući onaj koji je modelirao kolaps civilizacije na Uskršnjem otoku) i pokrenuo ih je više od 70.000 puta dok je cijelo vrijeme prilagođavao varijable.

Nakon testiranja svojih sustava na više načina (sa samo jednim uzrokom kolapsa koji djeluje, s više uzroka koji djeluju i sa svim uzrocima plus uvođenjem nasumičnog šuma za oponašanje fluktuacija klimatskih varijabli), znanstvenici su došli do nekih zabrinjavajućih otkrića: višestruki uzroci kolapsa zajedničkim djelovanjem približili su naglu transformaciju nekih sustava do 80% današnjici.









Čak i kada glavni uzrok kolapsa nije smio porasti s vremenom, 15% kolapsa dogodilo se isključivo zbog novih elemenata.

“Naše glavno otkriće iz četiri ekološka modela bilo je da se ekosustavi mogu urušiti 30-80% ranije, ovisno o prirodi dodatnog stresa. Dakle, ako su prethodne prijelomne točke bile predviđene za 2100. (tj. 77 godina od sada), predlažemo da bi se one mogle dogoditi 23 do 62 godine ranije, ovisno o prirodi stresova”, kaže suautor studije John Dearing, profesor fizičke geografije na Sveučilištu u Southamptonu (Engleska, UK).

Jak pritisak na ekosustave

To znači da bi značajni društveni i ekonomski troškovi uzrokovani klimatskim promjenama mogli nastupiti mnogo prije no što se očekivalo, ostavljajući vladama još manje vremena za reakciju nego što se mislilo.

“Ovo ima potencijalno duboke implikacije na našu percepciju budućih ekoloških rizika. Iako trenutačno nije moguće predvidjeti kako će se prijelomne točke uzrokovane klimom i učinci lokalnog ljudskog djelovanja na ekosustave povezati, naša otkrića pokazuju potencijal da jedno ojača drugo. Svaki sve veći pritisak na ekosustave bit će iznimno štetan i mogao bi imati opasne posljedice”, zaključuje suautor studije Gregory Cooper, istraživač klimatskih sustava na Sveučilištu u Sheffieldu (Engleska, UK).