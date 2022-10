KAO U HORORU: Seljanka je nestala, a onda su spasioci ugledali ogromnog pitona s nabreklim trbuhom!

Autor: Zlatko Govedić

Ovaj najnoviji incident služi kao snažan podsjetnik na opasnost koju goleme zmije mogu predstavljati za ljude. Malo je tako užasnih sudbina kao kada vas ufguši, zdrobi i u jednom komadu proguta ogromni piton. Na prvu biste rekli da je to scenarij horor filmova. No činjenica je da su neke zmije ljudožderi i sasvim realna opasnost. Istina, takvi se slučajevi događaju veoma rijetko, no ne nikada.

Najnovija žrtva, žena u svojim 50-ima, navodno je krenula prema plantaži kaučuka u džungli indonezijske provincije Jambi na otoku Sumatri kada je naišla na ogromnog mrežastog pitona (Malayopython reticulatus).

Zmija ju je na kraju ugšila i cijelu progutala.





Pošto se nije vratila kući, lokalni stanovnici pokrenuli su potragu. Spasioci su na kraju otkrili pitona i posumnjali na nj zbog njegovovog nabreklog trbuha. Kad su ga usmrtili i rasjekli, pronašli su ostatke nestale žene.

Inače, dva druga smrtna slučaja pripisana istoj vrsti pitona zabilježena su u Indoneziji 2017. i 2018. godine.

Koliko može narasti?

Mrežasti piton iz porodice pitona (Pythonidae) jest najdulja zmija na svijetu, i jedna od tri najtežih. U prosjeku narastu od 1,5 do 6,5 m te mogu imati masu od 1 do 75 kg.

Prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda, mrežasti piton u vlasništvu jedne privatne tvrtke u Kansas Cityju (Missouri, SAD) imenom “Medusa” najduža je zmija koja je ikada držana u zatočeništvu. Godine 2011. objavljeno je da je bio dug 7,67 m i imao masu 158,8 kg.