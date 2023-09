Kamera uhvatila možda i najstrašniju provalu ikad: Pogledajte tko je upao ovim ljudima u kuću

Svi mi nakon dugog dana želimo doći kući i pronaći mir. No, zamislite da se vratite doma i zateknete neočekivanog “gosta” kako ulazi u vašu kuću. Jednoj obitelji ova nevjerojatna situacija dogodila se nedavno, a snimka tog neobičnog događaja postala je hit na Twitteru.

Na snimci se jasno vidi kako neobični posjetitelj, ni manje ni više nego medvjed, s lakoćom razvaljuje vrata i ulazi u kuću. Medvjed je potom prošetao kroz unutrašnjost kuće, izgleda da je provjeravao ima li tko kod kuće, prije nego što se ponovno udaljio prema van.

Imagine coming home seeing your door broken in and when you check the security footage you find this… 🤯 pic.twitter.com/seQTzwV9zq





— The Unexplained (@Unexplained) August 12, 2023