Kako je Indiana Jones sablaznio arheologe? Novi film samo je produbio kontroverze: ‘On je bijelac koji pljačka domoroce’

Autor: Zlatko Govedić

Od trenutka kada je Indiana Jones prije više od 40 godina u “Otimačima izgubljenog kovčega” (1981.) prometnuo u zlatnog idola generacije, legendarni pustolov postao je kontroverzan za arheologe diljem svijeta. S jedne strane, Indiana (kojega glumi Harrison Ford) uvukao je publiku u fascinantan svijet arheologije. No s druge strane, njegove su metode užasne i dovode u zabludu o tom području.

Uz peti (i vjerojatno posljednji) film, “Indiana Jones i artefakt sudbine” (2023.), koji je premijerno prikazan u petak, 30. lipnja, mediji su prenijeli i mišljenja stvarnih arheologa.

Nekoliko ih je reklo da Indianu Jonesa smatraju “groznim”.





“Ono što on radi nije arheologija! To je pljačkanje! Ako ljude privlači arheologija jer to žele raditi, bit će razočarani”, kaže antropologinja Anne Pyburn sa Sveučilišta Indiana Bloomington (SAD).

U “Otimačima izgubljenog kovčega”, Indiana sprječava naciste da se domognu biblijskog Kovčega saveza, dok u “Indiani Jonesu i ukletom hramu” (1984.) on putuje u Indiju što ga dovodi blizu kulta koji prakticira crnu magiju i žrtvovanje ljudi.

“Metode Indiane Jonesa, koje često uključuju korištenje pištolja, očito nisu u skladu s knjigom, ali je ozbiljniji problem to što je on bijelac koji egzotizira, brutalizira i pokroviteljski gleda na lokalno i domorodačko stanovništvo te krade njihovu kulturnu baštinu”, dodaje Pyburn.

“Smatram da je Indiana Jones naveo mnoge na pomisao da je arheologija samo lov na blago usmjeren na objekte, a ne rekonstrukcija prošlih načina života ljudi. Jedna od prvih stvari koje naglašavam kada razgovaram o disciplini s nearheolozima jest da su artefakti sredstvo za postizanje cilja, a ne cilj. Zapravo, dok su Indianina motivacija bogatstvo i slava, naša je proučavanje prošlih kultura”, tvrdi arheologinja Laurie Miroff sa Sveučilišta Binghamton (New York, SAD).

Ima i pozitivnih kritika

Ipak, neki znanstvenici primijetili su dobre strane. Kao prvo, filmovi “Indiana Jones” privukli su veliku pažnju ovom području, što je zauzvrat potaknulo ljude da nauče što je zapravo arheologija.

“U popularnoj kulturi, arheologija je gotovo sinonim za Indianu Jonesa i njen je najjači brend. Tijekom godina, lik Indiane Jonesa motivirao je mnoge mlade ljude da studiraju arheologiju. No čak i ako filmovi nisu potaknuli svakog obožavatelja da postane arheolog, Indy je zainteresirao mnoge građane za arheologiju i možda ih navela da posjete arheološka nalazišta i muzeje ili gledaju TV dokumentarce o arheologiji”, kaže Cornelius Holtorf, profesor kulturnih znanosti na Sveučilištu Linnaeus (Švedska).









“Kada razgovaram s novim studentima ili članovima šire javnosti, nastojim naglasiti da ono što je prikazano u filmovima nije prava arheologija. Unatoč tome, naglašavam koliko filmska serija ima i jest važna za stvaranje snažnog javnog interesa i fascinacije arheologijom”, kaže arheolog Aren Maeir sa Sveučilišta Bar-Ilan (Izrael).

Ispravite ‘povijesnu nepravdu’

Arheologinja Louise Hitchcock sa Sveučilišta u Melbournu (Australija) kaže da bi joj bilo drago vidjeti Indyja ili nekog drugog u filmu kako komentira pitanja koja su pokrenuta u ranijim filmovima o lošim praksama iskapanja, seksizmu i kolonijalizmu.

“Možda bi mogao razgovarati s ljudima iz zajednice u kojoj se nalazi, pokazati rukopis svog istraživanja koje je u tijeku. Čak i ako u nekom trenutku kaže da ono što radi nije standardna praksa, već bi i to bilo korisno”, zaključuje Hitchcock.