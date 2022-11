KAKO BI DANAS IZGLEDALI DINOSAURI DA SU OPSTALI? Stručnjak tvrdi: ‘Nije ono što mislite’

Autor: Zlatko Govedić

Nicholas R. Longrich, paleontolog sa Sveučilišta u Bathu (Engleska, UK) objavio je esej o pretpostavkama kako bi sada izgledali dinosauri da su opstali do danas.

Prije 66 milijuna godina asteroid je udario u Zemlju snagom od 10 milijardi atomskih bombi, čime je promijenio tijek evolucije.

Nebo se zamračilo i biljke su prestale fotosintetizirati. Uginule su biljke, a zatim i životinje koje su se njima hranile. Hranidbeni se lanac urušio. Više od 90% svih vrsta je nestalo. Kada se prašina slegla, izumrli su svi dinosauri osim nekolicine ptica.





No taj je katastrofalni događaj omogućio ljudsku evoluciju. Preživjeli sisavci su se proširili svijetom, uključujući male protoprimate koji će evoluirati u nas.

Zamislite da je asteroid promašio te da su dinosauri preživjeli. Zamislite visoko razvijene grabežljivce kako postavljaju svoju zastavu na Mjesec. Znanstvenici dinosauri, koji otkrivaju relativnost ili raspravljaju o hipotetskom svijetu u kojem su, nevjerojatno, sisavci preuzeli Zemlju.

To bi moglo zvučati kao loša znanstvena fantastika, ali postavlja neka duboka filozofska pitanja o evoluciji. Je li čovječanstvo tu samo slučajno ili je evolucija inteligentnih korisnika alata neizbježna?

U 1980-ima, paleontolog Dale Russell predložio je misaoni eksperiment u kojem je dinosaur mesožder evoluirao u inteligentnog korisnika alata. Taj “dinosauroid” imao je veliki mozak s nasuprotnim palčevima i hodao je uspravno.

Nije nemoguće, ali je malo vjerojatno. Biologija životinje ograničava smjer njezine evolucije. Vaša početna točka ograničava krajnje točke.

Ako odustanete od fakulteta, vjerojatno nećete biti kirurg, odvjetnik ili NASA-in raketni znanstvenik, ali zato možete biti umjetnik, glumac ili poduzetnik. Putevi kojima idemo u životu neka vrata otvaraju, a druga zatvaraju. To vrijedi i za evoluciju.









Uzmite u obzir veličinu dinosaura. Počevši od jure, sauropodni dinosauri, brontosaurusi i srodnici evoluirali su u divove teške 30 do 50 tona, dugačke do 30 metara – deset puta teži od slona i dugački kao plavetni kit.

To se dogodilo u više skupina, uključujući skupine: Diplodocidae, Brachiosauridae, Turiasauridae, Mamenchisauridae i Titanosauria; i to na različitim kontinentima, u različitim vremenima i u različitim klimatskim uvjetima, od pustinja do prašuma. No drugi dinosauri koji žive u tim okruženjima nisu postali superdivovi.

Dinosauri su s vremenom ušli u nove niše. Mali biljojedi postali su češći, a ptice raznolike. Dugonogi oblici evoluirali su kasnije, što ukazuje na “utrku u naoružanju” između brzonogih grabežljivaca i njihovog plijena.









Čini se da su dinosauri imali sve složeniji društveni život. Počeli su živjeti u stadima te su razvili složene rogove za borbu. Ipak, čini se da se tipovi dinosaura uglavnom ponavljaju, pri čemu se razvijaju divovski biljožderi i mesožderi s malim mozgom.

Malo je toga u sto milijuna godina povijesti dinosaura što bi dalo naslutiti da bi se dogodilo nešto radikalno drugačije da asteroid nije intervenirao. Vjerojatno bismo i danas imali te superdivovske biljojede s dugim vratom i goleme predatore nalik tiranosaurusima.

Možda bi evoluirali nešto veće mozgove, ali malo je dokaza da bi evoluirali u genije. Također nije vjerojatno da bi ih sisavci istisnuli. Dinosauri su monopolizirali svoje okruženje do samog kraja, kada je udario asteroid.

U međuvremenu, sisavci su imali drukčija ograničenja. Nikada nisu evoluirali superdivovski biljojedi i mesojedi. Ali opetovano su razvijali velike mozgove. Masivni mozgovi (podjednako veliki ili veći od našeg) evoluirali su kod kitova, slonova, morskih leoparda i čovjekolikih majmuna.

Danas nekoliko potomaka dinosaura – ptice poput vrana i papiga – imaju složene mozgove. Znaju se koristiti alatima, pričati i brojati. Ali sisavci poput majmuna, slonova i dupina su ti koji su razvili najveći mozak i najsloženija ponašanja.

Prema tome, je li uklanjanje dinosaura jamčilo da će sisavci razviti inteligenciju? Vjerojatno ne. Čak i kad su dinosauri nestali, našoj je evoluciji bila potrebna prava kombinacija prilike i sreće.

Dakle, ovo što vidite na ilustraciji NIJE ono u što bi se dinosauri danas razvili.