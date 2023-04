KADA SE POJAVILA PRVA ZAMISAO? Imaginacijom možemo činiti nevjerojatna čuda, a zanimljiva teorija otkriva kako je sve počelo

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Lako možete zamisliti da činite nešto što niste nikada prije, poput skijanja na vodi ili skoka padobranom. Možda čak možete zamisliti bolji način da to učinite od bilo koga drugog. Štoviše, možete zamisliti kako činite nešto nemoguće, npr. da letite ili da vozite bicikl po vodi.

Mašta je sposobnost stvaranja novih ideja, koncepata i slika u umu bez vanjskih podražaja. Ona omogućuje ljudima da se igraju idejama i stvore novi svijet u svojoj glavi.

Zamišljanje ili imaginacija jest sposobnost vizualizacije, stvaranja mentalne slike objekata, mjesta ili situacija koje se mogu dogoditi u budućnosti. To može uključivati pretpostavke o tome što će se dogoditi, kako će se nešto razviti ili kako bismo željeli da se nešto dogodi.





Imaginacija je pak sposobnost stvaranja kompleksnih mentalnih slika koje se ne temelje samo na vizualnim nego i na drugim osjetilnim podražajima, poput zvukova, mirisa i opipa. Ona omogućuje ljudima da stvore i dožive nešto što ne postoji u stvarnosti.

Sve tri sposobnosti važne su u ljudskom životu jer nam omogućuju da budemo kreativni, inovativni i da se nosimo s izazovima. One su ključne i u različitim umjetnostima, kao što su pisanje, slikanje, glazba ili dizajn, ali i u svim drugim aktivnostima koje iziskuju kreativnost. No odakle one potječu?

Američki neuroznanstvenik Andrey Vyshedskiy sa Sveučilišta u Bostonu (SAD) bavi se evolucijskom poviješću naše sposobnosti zamišljanja te proučava kako djeca stječu maštu s naglaskom na neurološke mehanizme imaginacije. Pošto identificiraju moždane strukture i veze potrebne za mentalnu konstrukciju novih objekata i prizora, znanstvenici poput njega mogu se osvrnuti na tijek evolucije kako bi zaključili kada su se pojavila ta područja mozga i stvorila prvu zamisao. U nedavnom tekstu na platformi Conversation, Vyshedskiy je iznio neka veoma zanimljiva zapažanja.

Mogućnost prilagodbe

Život na Zemlji pojavio se prije otprilike 3,4 milijarde godina, a organizmi su postupno postajali sve složeniji. Prije nekih 700 milijuna godina neuroni su se organizirali u jednostavne neuronske mreže, a one su evoluirale u mozak i leđnu moždinu prije otprilike 525 milijuna godina. Dinosauri su se razvili prije nekih 240 milijuna godina, a sisavci su se pojavili nekoliko milijuna godina poslije. Dok su dijelili životni prostor, dinosauri su bili vrlo uspješni u hvatanju i jedenju malih krznatih sisavaca. Bili su hladnokrvni i, poput modernih hladnokrvnih gmazova, mogli su se kretati i učinkovito loviti samo danju kada je bilo toplo. Kako bi izbjegli grabež dinosaura, sisavci su naišli na rješenje – sakriti se pod zemlju tijekom dana.

No pod zemljom ne raste mnogo hrane. Da bi jeli, sisavci su se morali kretati po tlu, a najsigurnije vrijeme za traženje hrane bila je noć kada su dinosauri bili manja prijetnja. Evolucija do toplokrvnosti značila je da se sisavci mogu kretati noću. Ipak, to je rješenje došlo s kompromisom. Naši preci sisavci morali su jesti puno više hrane od dinosaura po jedinici mase kako bi održali svoj brzi metabolizam i stalnu unutarnju tjelesnu temperaturu oko 37 °C. Konkretno, za svog kratkog perioda budnosti morali su pronaći deset puta više hrane od dinosaura, i to još po mraku. Pa kako su mogli riješiti taj zadatak?

Da bi optimizirali traženje hrane, sisavci su razvili nov sustav za učinkovito pamćenje mjesta na kojima su pronašli hranu, povezujući dio mozga koji bilježi osjetilne aspekte krajolika, poput izgleda ili mirisa, s dijelom mozga koji kontrolira navigaciju. Kodirali su značajke krajolika u neokorteksu, filogenetski najmlađem dijelu kore velikoga mozga. Navigaciju su pak kodirali u entorinalnom korteksu, a cijeli je sustav bio međusobno povezan hipokampom, dijelom kore velikog mozga u unutarnjem dijelu sljepoočnog režnja. Ljudi se i danas koriste tim sustavom za pamćenje predmeta i prošlih događaja, poput automobila i mjesta na kojem su ga parkirali.









Skupine neurona u neokorteksu kodiraju ta sjećanja predmeta i događaja iz prošlosti. Prisjećanje neke stvari ili događaja reaktivira iste neurone koji su je inicijalno kodirali. Svi sisavci vjerojatno se mogu prisjetiti i ponovno doživjeti prethodno kodirane objekte i događaje ponovnim aktiviranjem tih skupina neurona. Taj sustav pamćenja temeljen na neokorteksu i hipokampu, koji se razvio prije 200 milijuna godina, postao je prvi ključni korak prema mašti.

Sposobnost planiranja

Sljedeća građevna jedinica jest sposobnost konstruiranja “sjećanja nečega što se zapravo nije dogodilo”.

Postoje neki dokazi da i beskralježnjaci imaju sposobnost imaginacije. Na primjer, neke vrste pčela mogu izgraditi mentalnu mapu svoje okolice i koristiti je za navigaciju, što ukazuje na prisutnost zamišljanja i predviđanja. Također, neki morski organizmi, poput hobotnica i nekih vrsta jastoga, pokazuju sposobnost planiranja i predviđanja svojih budućih akcija.









Ipak, smatra se da su sposobnosti imaginacije prisutnije kod viših vrsta, poput sisavaca i ptica, koje imaju složenije mozgove i razvijeniju sposobnost obrade informacija.

Najjednostavniji oblik zamišljanja novih predmeta i scena događa se u snovima. Te živopisne bizarne “nevoljne fantazije” kod ljudi se povezuju s brzim pokretima očiju, tj. REM fazom sna.

Znanstvenici pretpostavljaju da vrste čiji odmor uključuje razdoblja REM faze sna također doživljavaju snove. Tobolčari i viši (placentalni) sisavci imaju REM spavanje, ali ne i ješci (Tachyglossidae), porodica sisavaca iz reda jednootvora, koji polažu jaja. To sugerira da je ta faza ciklusa spavanja evoluirala nakon što su se navedene evolucijske linije razišle prije 140 milijuna godina.

Štoviše, snimanje specijaliziranih moždanih neurona, tzv. mjesnih stanica, pokazalo je da životinje mogu “sanjati” da idu na mjesta koja nikada prije nisu posjetile.

Rješenja pronađena tijekom sanjanja ljudima mogu pomoći u rješavanju problema.

Brojni su primjeri znanstvenih i inženjerskih rješenja koja su se spontano vizualizirala tijekom sna. Primjerice, njemačko-američki farmakolog Otto Loewi (1873. – 1961.) sanjao je eksperiment kojim je dokazano da se živčani impulsi prenose kemijski. Odmah je otišao u laboratorij kako bi izveo eksperiment. Za to otkriće dobio je Nobelovu nagradu za medicinu 1936. godine.

Otkriće u snu

Američki inovator Elias Howe (1819. – 1867.), izumitelj šivaćeg stroja, tvrdio je da mu je glavna inovacija, postavljanje rupe za konac blizu vrha igle, došla u snu.

Ruski kemičar Dmitrij Mendeljejev (1834. – 1907.) opisao je kako je u snu vidio “stol na kojem su svi elementi stali na svoje mjesto”. Probudivši se, odmah je to zapisao na papir. Ispostavilo se da je to bio periodni sustav elemenata.

Sva su ta otkrića omogućena istim mehanizmom “nevoljne mašte” koji su prvi stekli sisavci prije 140 milijuna godina.

Razlika između dobrovoljne i nenamjerne imaginacije analogna je razlici između dobrovoljne kontrole mišića i mišićnog spazma. Voljna kontrola mišića omogućuje ljudima da namjerno kombiniraju mišićne pokrete. Spazam se javlja spontano i ne može se kontrolirati.

Slično tomu, dobrovoljna mašta omogućuje ljudima da namjerno kombiniraju misli. Kada se od vas traži da mentalno spojite dva identična pravokutna trokuta duž njihovih dugih rubova ili hipotenuze, zamislite kvadrat. Kada se traži da mentalno izrežete okruglu pizzu s dvije okomite linije, vizualizirate četiri identične kriške.

Ta promišljena, osjetljiva i pouzdana sposobnost kombiniranja i rekombiniranja mentalnih objekata naziva se prefrontalna sinteza. Oslanja se na sposobnost prefrontalnog korteksa, koji se nalazi na samom prednjem dijelu mozga, da kontrolira ostatak neokorteksa. No kada je naša vrsta stekla sposobnost prefrontalne sinteze?

Svaki artefakt stariji od 70.000 godina mogao je izraditi kreator koji nije imao tu sposobnost. S druge strane, otprilike od tog vremena postoje različiti arheološki artefakti koji nedvosmisleno ukazuju na njezinu prisutnost – složeni figurativni objekti, poput čovjeka-lava, koštane igle s ušicom, lukovi i strijele, glazbeni instrumenti, izgrađeni stanovi, ukrašeni grobovi koji upućuju na vjerovanja u zagrobni život i još mnogo toga.

Artefakti dokazuju

Više vrsta arheoloških artefakata nedvosmisleno povezanih s prefrontalnom sintezom pojavilo se istodobno prije oko 65.000 godina na više geografskih lokacija. Tu naglu promjenu u mašti izraelski povjesničar Yuval Harari nazvao je “kognitivnom revolucijom”. Značajno je što se ona podudara s najvećom migracijom Homo sapiensa iz Afrike.

Genetske analize ukazuju na to da je nekoliko pojedinaca steklo tu sposobnost prefrontalne sinteze i zatim raširilo svoje gene na sve strane svijeta, eliminirajući druge suvremene ljude korištenjem strategije omogućene novorazvijenim oružjem – maštom.

“Dakle, bilo je to putovanje od mnogo milijuna godina evolucije da bi naša vrsta postala opremljena maštom. Većina neljudskih sisavaca ima potencijal zamišljati ono što ne postoji ili se nehotice dogodilo tijekom REM faze sna, no samo ljudi mogu dobrovoljno prizvati nove objekte i događaje u svojim umovima koristeći se prefrontalnom sintezom”, zaključuje Vyshedskiy.