Jedna od glavnih tema ovih dana je nestanak podmornice Titan, koja je prevozila petero putnika do olupine Titanika na dnu Atlantskog oceana. Titanik spava na dnu Atlantika već više od 111 godina i to na 3800 metara dubine. Međutim, mnogi možda nisu zapravo svjesni koliko je dubok Atlantik.

Twitterom se ovih dana masovno dijeli jezivi video koji najbolje predočuje koliko je zastrašujuće dubok Atlantik, ocean koji dijeli Europu od Sjeverne i Južne Amerike. U videu se razne građevine poput Burj Khalife, Kipa slobode i Eiffelova tornja koriste u usporedbi s dubinom Atlantika, a kako se dubine povećavaju, tako postaje sve jasnije u kakvoj su nevolji ljudi koji su zapeli na Titanu.

TITANIC #OCEANGATE UPDATE: With less than 40 hours of oxygen left, How DEEP is the 5 passenger sub? Somewhere around 3700 Meters, where the Titanic is.

How deep is 3700? This scary video will show you. pic.twitter.com/f5kdGjOWUV

— 24/7 (@100NEWS) June 21, 2023