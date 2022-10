JEZIV OBIČAJ U SRBIJI: Što je ‘snohačenje’ i zašto se o tome šutjelo?

Da filmovi i serije nisu samo za zabavu te da imaju veliku ulogu u progovaranju o društvenim problemima definitivno potvrđuje serija “Nečista krv, grijeh predaka“, snimana po romanu “Nečista krv” Bore Stankovića.

Serija prikazuje niz teških situacija s kojima su se žene svakodnevno suočavale u patrijarhalnom društvu Srbije. Iako je radnja tematizira događaje prije 20. stoljeća, neki od najjezivijih običaja zadržali su se sve do kraja Drugog svjetskog rata.

Što je snohačenje?

Mnogi su običaji s vremenom iskorijenjeni i iz najtradicionalnijih nacija, no teško je pronaći razlog višestoljetnog opstanka jednog od najbrutalnijih, i to baš u našem susjedstvu. Žrtve snohačenja bile su žene, a radi se o intimnom odnosu svekra i snahe, što se ponavljalo sve do sinovljeve punoljetnosti.





Nerijetko su se snahe rađale vanbračnu djecu, a sve se opravdavalo izostankom sina, spolne nezrelosti ili jednostavno “iz praktičnih razloga”.

Običaj je nastao na području Pomoravlja i u Vranju još u doba poganskih Južnih Slavena, a održao se sve do polovice 20. stoljeća.

Potresni opis snohačenja

Bora Stanković u svom je romanu zabilježio ovaj običaj, prikazavši kako su muškarci, unatoč bijesu zbog očevih postupaka, svejedno ponavljali taj grozan čin.

U jednom ulomku, kada se slavi vjenčanje Sofke i mladog Tomče, mladoženja se ljuti jer ne smije živjeti sa svojom ženom te proklinje pokojnog oca i svog sina, koji mu je zapravo brat.

Sve se završava nasiljem nad ženom te smrću junaka, a tim je vjernim prikazom Stanković prikazao strahote kroz koje su tadašnji mladenci prolazili.