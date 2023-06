Jesu li teorije urote doista u porastu? Znanstvenici napokon ispitali stavove građana i došli do zanimljivih oktrića

Autor: Zlatko Govedić

Nekoliko anketa u proteklih nekoliko godina (uključujući Ipsos, YouGov i nedavno Savanta u ime Instituta za politiku Kings Collegea i BBC) ispitivalo je vrste zavjereničkih uvjerenja ljudi. Nalazi su izazvali mnogo zabrinutosti i rasprava.

“Zanima me rašireno uvjerenje da su teorije zavjere očito u porastu, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama. Je li to istina i koliko bismo zapravo trebali biti zabrinuti zbog teorija zavjere?”, pita se Magda Osman iz Cambridge Judge Business School.

Jedna od uobičajenih tvrdnji koja se predstavlja kao zavjerenička, a koja se stalno pojavljuje u ovim anketama tiče se uzroka klimatskih promjena. Godine 2008. Ipsos je iznio tvrdnju da su “klimatske promjene i globalno zagrijavanje prirodni fenomen koji se događa s vremena na vrijeme” i 42% ispitanika u Ujedinjenom Kraljevstvu se složilo. U 2021. to je preformulirano kao “klimatske promjene nisu posljedica ljudske aktivnosti” i 14% se složilo.





Za YouGov, 8% stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva 2021. složilo se da je “ideja o globalnom zatopljenju izazvanom čovjekom prijevara koja je izmišljena kako bi se zavarali ljudi”. Novo istraživanje Savanta pokazalo je da se 18% stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva ne slaže s izjavom da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem stvarne i prijetnja su ljudima i planetu.

Svaka se anketa znatno razlikuje u načinu na koji je tvrdnja formulirana, bilo da se izričito naziva prijevarom ili da nije uzrokovana ljudima ili da je prirodna. Ali isto pitanje možemo razmotriti i na drugi način.

Stvar je fokusa

Istraživanje UK Savanta pokazalo je da se 74% javnosti u UK slaže da su klimatske promjene prijetnja planetu. Istraživanje Ipsos UK u međuvremenu je pokazalo da je 84% ljudi u 2022. bilo zabrinuto zbog klimatskih promjena “koje se ponekad nazivaju globalnim zagrijavanjem”.

“Ono što sam pokazala može se promatrati kao uobičajeni kognitivni psihološki fenomen koji se zove uokvirivanje, a koji može utjecati na to kako donosimo zaključke. Na primjer, zamislite da vam kažu da je mesni proizvod 75% nemasan ili 25% masan. Iako oba znače istu stvar, ovisno o tome na čemu je fokus, prvi će proizvod biti gledan povoljnije”, objašnjava Osman.

Rezultati istraživanja Savanta dobar su primjer, jer je istu tvrdnju “klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem stvarne i prijetnja su ljudima i planetu” podržalo 74%, ali također odbacilo 18%.

To postavlja pitanje je li dobro što 74% podržava ili je loše što 18% to odbija? S obzirom na to da je obično teško postići 100% slaganje, koja je prihvatljiva razina slaganja o bilo kojoj stvari?









Jasno, prije nego počnemo paničariti oko bilo koje tvrdnje, trebali bismo pogledati rezultate na oba načina – i također na sve načine na koje tema nije postavljena. Ljudska uvjerenja su složena i ne mogu se uvijek uredno obuhvatiti anketom.

Također bismo trebali dobro razmisliti zašto ljudi vjeruju u određenu teoriju zavjere prije nego što ih odbacimo kao lude, i je li to zapravo zavjera, ili samo skepticizam, ili zapravo valjano uvjerenje.

Što se tiče posljednje točke, jedna tvrdnja koja me posebno zanima jest da “mediji ili vlada dodaju tajnu tehnologiju kontrole uma televizijskim signalima”. Kao što je nedavno pokazalo istraživanje u SAD-u, 2013. s time se složilo 15%, a 2021. 17% ispitanika.









“To može zvučati šokantno, ali u mnogim studijama koje sam nedavno provela, kada se od ljudi traži da otkriju načine na koje misle da su manipulirani (neka vrsta kontrole uma) u svakodnevnom životu, mediji pokazuju prilično jako.

Ali, prema mojim istraživanjima, u njihovim stavovima nema ničeg posebno konspirativnog. Tehnike prikazivanja – korištenje riječi ili slike za promjenu nečijeg ponašanja, a da oni toga nisu svjesni – široko se koriste u javnom i privatnom sektoru kako bi se utjecalo na ponašanje. To je unatoč činjenici da dokazi o njihovoj učinkovitosti nisu baš jaki.

Ovdje se radi o tome da tvrdnja da se koristi tehnologija kontrole uma očito zvuči konspirativno – to bi moglo značiti moždani implantat.

Ali ako se pod kontrolom uma zapravo misli na psihološke tehnike kao što je pripremanje ili “guranje” koje se koriste za manipuliranje ponašanjem, onda je to znanstvena tvrdnja koja je iznjedrila tisuće psiholoških studija. A anketa obično neće razjasniti što ljudi podrazumijevaju pod kontrolom uma”, dodaje Osman.

Porast konspiracijkih uvjerenja?

Nekih 58% u anketi Savanta vjeruje da je teorija zavjere danas više nego prije 20 godina. Ova zabrinutost također se odražava u brojnim akademskim anketama provedenim o ulozi društvenih medija u propagiranju teorija zavjere.

Pa je li vjerovanje u teorije zavjere u porastu? Nedavna studija pokušala je odgovoriti na ovo pitanje. Ukratko, nije utvrđeno da je došlo do značajnog porasta u veličini vjerovanja u različite tvrdnje.

Potpuno ista formulacija 50 tvrdnji uspoređena je u anketama provedenim na američkom stanovništvu između 1966. i 2021. Što se tiče klimatskih promjena, 37% se 2013. složilo da je globalno zatopljenje prijevara, 2021. to je palo na 19% slaganja.