Jeste li znali da je ovo jedno od najopasnijih bića na svijetu? Pogledajte što njezin ugriz napravi čovjeku

Vjerojatno ste čuli upozorenja da su strige potencijalno opasne, ali malo tko zapravo zna koliko su opasne. Strige, članovi razreda kopnenih člankonožaca pod nazivom Chilopoda, pretežito se nalaze u tropskim krajevima, no postoje u gotovo svim dijelovima svijeta pa tako i na Mediteranu. Strige su iznimno rasprostranjene i što je još važnije znati, veoma opasne.

Ovi grabežljivci imaju izduženo tijelo s po jednim parom dugih nogu na svakom članku. Na glavi imaju dugačke antene i male oči, dok neke vrste čak imaju mrežaste oči. Striga ima izuzetno bolan ugriz i ako ste te nesreće da vas dohvati pripremite se za agoniju. Kako to izgleda pogledajte u videu ispod.

Strige su iznimno brzi grabežljivci koji love kukce koristeći svoj otrov i love gotovo sve što je veliko poput njih ili manje. Najopasnije vrste striga obitavaju u tropskim područjima. Primjerice, rod Scolopendra sadrži nekoliko opasnih predstavnika, uključujući Scolopendra cingulata koja može narasti do 17 centimetara i može se pronaći na Mediteranu. Međutim, najveća i jedna od najopasnijih vrsta je Scolopendra gigantea iz Južne Amerike, koja može doseći duljinu od 30 centimetara ili čak i više. Njihova prehrana uključuje druge člankonošce, ali i vodozemce, gmazove i manje sisavce.

Strige su toliko opasne, a ujedno i hrabre da im nije problem uhvatiti se u koštac čak i sa zmijom.

The scolopendrae are a class of large centipedes which can reach an astonishing 36.6 cm in length. they can attack any kind of arachnids, small vertebrates and even snakespic.twitter.com/7kgStPeG29

