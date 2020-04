‘JESTE LI VIDJELI ONO, U POZADINI?!’: Jezivi komentari na video plesača koji ni sam nije znao što ga gleda…

Autor: Dnevno

Mladić koji je objavio snimku svojeg plesa na TikTok društvenoj mreži, nije mogao ni zamisliti da će postati viralni hit. Naime, TikTok korisnik @reubix_cube izvodio je pred kamerom popularnu koreografiju na pjesmu Say So.

Očito mu je kod kuće bilo dosadno jer je u karanteni poput mnogih drugih, pa je napisao: “Kod kuće sam sam pa učim ovaj ples. Volim te Doja (izvođačica pjesme Say So), ali u što mi se to pretvorio život?”.

I kad je objavio video s ovim potpisom, počeli su se javljati ljudi u komentarima da mu kažu kako, izgleda, kod kuće ipak nije bio sam u trenutku snimanja videa.

“Od ovog videa me uhvatila tjeskoba. Netko je u jednom trenutku provirio glavom i gleda u tebe”, jedan je od komentara.

“Jeste li vidjeli ono? U pozadini?”, napisao je drugi komentator.

I zaista, kad se bolje pogleda, vidi se kako je netko provirio na nekoliko sekundi, pa nestao.

No, nisu svi baš uvjereni da je ovog plesača netko špijunirao. Ima onih kojima je sumnjivo baš to što je u objavi napisao kako je “sam kod kuće”. Vjeruju da je sve ovo on namjestio kako bi postigao bolju gledanost svojeg videa.

Ipak, dominiraju oni kojima je ova situacija bliska hororcu. “Brate, zovi policiju ili nekoga da ti pretraži kuću”, predložio mu je jedan od komentatora.

Nakon što je pročitao komentare, plesač se oglasio novom objavom u kojoj svima zahvaljuje na brizi te sve zove da mu pomoćnu odgonetnuti o čemu se zapravo radi. “Upravo mi je pozlilo”, napisao je nakon što je postao svjestan da ga je netko gledao.

E, sad, je li plesač sve namjestio ili se nešto “spooky” zaista odigralo… na kraju je jedino važno da mu se ništa nije loše dogodilo.