Jeste li čuli za ‘svemirski Bermudski trokut’? Bivši astronaut prošao je kroz njega i otkrio neugodne detalje

Autor: H.B.

Terry Virts, bivši astronaut NASA-e, podijelio je svoje neobično iskustvo susreta sa svemirskom pojavom poznatom kao Južnoatlantska anomalija (SAA) ili kolokvijalnije rečeno, “svemirski Bermudski trokut”. Virts je svoju priču iznio svojevremeno u intervjuu za BBC, opisujući trenutak koji se urezao u njegovu memoriju.

Virts je postao NASA-in astronaut 2000. godine, a njegov prvi svemirski let dogodio se 8. veljače 2010. godine kada je bio dio posade svemirskog broda Endeavour. Na petoj noći svoje misije, doživio je nešto što se ne viđa svakodnevno.

Ova pojava, poznata i kao “Bermudski trokut svemira”, označava Južnoatlantsku anomaliju (SAA). To je pojava koja uključuje masivne bljeskove svjetlosti praćene potpunom tišinom. Osim što je vizualno nevjerojatna, SAA može poremetiti elektroničke uređaje i izložiti ljude povećanim razinama zračenja.





Zasljepljujući bljesak

Virts je opisao trenutak kada je prvi put doživio SAA: “Zatvorio sam oči i bum! Taj ogromni bijeli, zasljepljujući bljesak dogodio mi se u očima i nisam ništa čuo.” Da bismo bolje razumjeli ovu pojavu, Virts je spomenuo Van Allenove radijacijske pojaseve, dva ogromna područja nabijenih čestica koja okružuju Zemlju. Sunčeve čestice izbačene u svemir iz Sunčeve površine postaju uhvaćene u Zemljinom magnetskom polju i tvore ove pojaseve.

No, postoji zanimljiv detalj u tom sustavu. Zemlja nije potpuno okrugla, planet je sferičan s izbočinama na ekvatoru zbog centrifugalne sile uzrokovane rotacijom. Također, magnetski polovi Zemlje nisu savršeno usklađeni s njezinim geografskim polovima, što rezultira nagibom. To dovodi do toga da su Van Allenovi pojasevi nagnuti.

SAA se događa na mjestu gdje je unutarnji Van Allenov pojas zračenja na najnižoj visini, iznad južnog Atlantika i Brazila. Iako nije opasna za Zemlju, sateliti i svemirske letjelice koje prolaze kroz to područje, uključujući Međunarodnu svemirsku postaju (ISS), suočavaju se s izazovima.

Astronauti se štite od zračenja vodom, a uređaji za praćenje razine zračenja koriste se kako bi osigurali sigurnost tijekom svemirskih misija.

Virts je dodao: “Putnici u svemirskim letjelicama žele proći kroz SAA što je brže moguće na putu do Mjeseca ili drugih destinacija.”