Yahalomi et al, doi: 10.1073/pnas.1909907117

JE LI OVO NAJTAJANSTVENIJA ŽIVOTINJA? Znanstvenici otkrili da joj nije potreban kisik!

Autor: Zlatko Govedić

Znanstvenici su otkrili parazita koji nema mitohondrijski genom i to je prvi višestanični organizam kojem je utvrđen taj nedostatak. To, međutim, ne znači da ne diše, nego zapravo u potpunosti živi bez kisika.

Otkriće ne samo što mijenja naše razumijevanje razvoja života na Zemlji, nego ima i velike implikacije u potrazi za životom izvan našega planeta.

Sposobnost metaboliziranja kisika, tj. disanja, počela je prije 1,45 milijardi godina. Velike arheje progutale su male bakterije, a nekako je novi dom bakteriji bio pogodan i njoj i njezinu domaćinu, pa su ostali zajedno.

Simbiotski odnos doveo je do zajedničke evolucije oba organizma, a s vremenom su bakterije postale mitihondriji. Svaka stanica u našem tijelu, osim crvenih krvnih zrnaca, ima velik broj mitohondrija, a one su ključne za proces disanja.

Poznato je i da su se neki organizmi adaptirali da žive u sredinama sa slabom koncentracijom kisika. Međutim, mogućnost da višestanični organizmi budu isključivo anaerobni dugo je bio predmet debate u znanosti.

Sve do sada. Tim istraživača, koji je predvodila Dayana Yahalomi sa Sveučilišta u Tel Avivu, proučio je parazita latinskog imena Henneguya zschokkei ili Henneguya salminicola koji se najčešće može naći u lososima. Uunutar domaćina on živi u uvjetima bez kisika. Kako to uspijeva, nije moguće utvrditi bez analiziranja DNK.

Analize su pokazale da je taj parazit izgubio svoj mitohondrijski genom. Usto, izgubio je sposobnost za aerobnu respiraciju. Stručnjaci su utvrdili da je parazit razvio drukčije organele koje se razlikuju od mitohondrijskih zbog unutarnje membrane.

Rezultati bez ikakve sumnje pokazuju da je to prvi višestanični organizam kojem nije potreban kisik da bi disao. Kako točno živi i dalje je misterija. Stručnjaci spekuliraju da možda izravno od domaćina izvlači adenozin trifosfat, ali to još nije utvrđeno.