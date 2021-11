Je li cijelo naše postojanje posljedica niza nevjerojatnih slučajnosti? ‘Nepoznato objašnjavamo nepoznatim’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Svemir je pun nevjerojatnih slučajnosti. Primjerice, Zemlja se nalazi na optimalnoj udaljenosti od Sunca, a ono se pak nalazi u idealnom dijelu Mliječne staze za nastanak i razvoj života. Postoje i druge okolnosti koje nisu tako lako uočljive, ali su itekako važne za našu daljnju spoznaju svemira.

Jesu li te okolnosti puke slučajnosti ili su manifestacije nekog jedinstvenog temeljnog načela za kojim čovjek traga otkako zna za sebe?

Sunce je zvijezda spektralnog razreda G, konkretnije G2V. Stoga se kolokvijalno naziva “žutim patuljkom”, što nije baš posve točno jer mu je svjetlost bliža bijeloj nego žutoj boji. Ono nam daje svjetlost i toplinu svake sekunde i nalazi se na periferiji Mliječne staze dok kruži oko središta naše galaktike po tzv. korotacijskoj kružnici, što znači da brzina kretanja našeg Sunca potpuno slijedi rotaciju spiralnih krakova galaktike koji su rasadišta zvijezda. Zahvaljujući toj fascinantnoj sinkronizaciji, Sunčev sustav rijetko prelazi galaktičke krakove, čime se čuva sigurna udaljenost od pogibeljnih baklji supernova i topline aktivnih zvijezda.

Promjer te galaktičke orbite također je važan. Da se Sunce nalazi bliže središtu Mliječne staze, obilje teških elemenata učinilo bi formirane planete prevelikima i veoma masivnima. Osim toga, moćno ionizirajuće zračenje galaktičke jezgre spriječilo bi svaki pokušaj nastanka života na površinama planeta i njihovih satelita.

S druge strane, da se nalazi dalje od galaktičkog središta, kemijska raznolikost elemenata bila bi znatno siromašnija. Tada stjenoviti planeti bogatog kemijskog sastava poput Zemlje nikada ne bi ni mogli nastati.

Uzbudljive slučajnosti

Oko Sunca bi u najboljem slučaju kružili samo plinoviti i ledeni divovi.

Postoje neke uzbudljive “slučajnosti” koje se lako mogu uočiti i unutar Sunčeva sustava. Zemlja leži na idealnoj udaljenosti od Sunca i slijedi stabilnu putanju s malim ekscentricitetom. Drugim riječima, orbita našeg planeta veoma je blizu idealnog kruga. Kada bi se promjer putanje pomaknuo za samo pet posto u bilo kojem smjeru, planet bi postao ili ledeno ništavilo ili vreli pakao obavijen gustim oblakom vodene pare. Svi napredni oblici života prestali bi postojati. Osim toga, i Sunce samo po sebi ima niz iznimno važnih značajki. Nije ni prevruće ni prehladno, a životni vijek mu je jako dug.

Iako oko vruće zvijezde postoji široka nastanjiva zona, njezin je životni vijek kratak, a ionizirajuće zračenje joj je prejako. S druge strane, zvijezde poput crvenih patuljaka mogu održavati nastanjivu zonu koja je preuska i prebliska samoj zvijezdi. Planeti unutar takve zone obično su u sinkronoj orbiti s matičnom zvijezdom pa imaju ekstremno hladnu i ekstremno vrelu stranu, obje nepogodne za život.









Dakako, postoji i protuargument: nije Zemlja ta koja se prilagodila da bi ugostila ljude, nego se život prilagodio već prisutnim uvjetima. To je racionalno tumačenje, no ako zađemo dublje u strukturu svemira, postoje neke činjenice koje se teško mogu racionalno objasniti.

Ponajprije treba spomenuti da nebeska tijela mogu imati stabilne putanje samo u trodimenzionalnom prostoru. U drugim dimenzijama, orbite elektrona u atomima postaju nestabilne. Drugim riječima, elektroni i atomi bi se ili urušili u jezgru ili bi odletjeli u svemir. Stoga atomi ne mogu postojati u višedimenzionalnom prostoru.

Temeljne vrijednosti

Takav bi svemir imao samo zračenje i slobodno plutajuće elementarne čestice.

Nadalje, postoji nekoliko temeljnih vrijednosti na kojima se temelji sva suvremena fizika. To su prije svega: brzina svjetlosti, gravitacijska konstanta, Planckova konstanta, elementarni naboj te mase elektrona i protona. Sve su te vrijednosti eksperimentalno utvrđene i danas se smatraju međusobno neovisnima. Međutim, nitko ne može reći zašto su te vrijednosti upravo takve i nikakve drukčije.









Slobodni elektron nešto je teži od sustava protona i elektrona. Bez te nejednakosti ne bi bilo vodika jer bi se u suprotnom njegov atom odmah pretvorio u neutron. Isto tako, bez vodika u svemiru, zvijezde se ne bi mogle formirati, a ni teži elementi nikada ne bi postojali.

Da je Coulombova interakcija neznatno drukčija, reakcije termonuklearne sinteze u unutrašnjosti zvijezde ne bi bile moguće. S povećanom gravitacijskom konstantom, zvijezde bi se suviše komprimirale, a to bi neizbježno proizvelo velik broj velikih i vrućih zvijezda s kratkim vijekom trajanja. Nakon njihove smrti, većina tvari u svemiru bila bi zarobljena u crnim rupama i neutronskim zvijezdama. Tvar nikada ne bi postala materijal za nastanak planeta, satelita i drugih svemirskih objekata.

Nasuprot tome, da je gravitacijska konstanta nešto manja, međuzvjezdani plin ne bi bio dovoljno komprimiran da termonuklearne reakcije postanu samodostatne. U tom slučaju zvijezde jednostavno nikada ne bi zasjale, a svemir bi bio ispunjen divovskim smeđim patuljcima.

Promjena koeficijenta elektromagnetske interakcije u bilo kojem smjeru učinila bi kemijske reakcije i složene spojeve nemogućima.

Temelj života

S druge strane, da je Coulombova interakcija jača nego što jest, ne bi bilo elemenata težih od bora. Njihove bi se jezgre jednostavno rastrgale elektromagnetskim odbijanjem protona. Prema tome, teški elementi mogu nastati u svemiru isključivo zahvaljujući nizu povoljnih čimbenika. Ali ni to nije sve!

Helij se može pretvoriti u ugljik, što je poznato kao “trostruki alfa proces”. Taj fenomen igra ključnu ulogu u stvaranju teških elemenata i njihova širenja svemirom. Zahvaljujući njemu, zvijezde eksplodiraju kao supernove i odbacuju izvanjske slojeve. Atomi rođeni u njihovoj unutrašnjosti razbacani su po svemiru kako bi formirali planete, satelite, asteroide i druga nebeska tijela.

Osim toga, ugljik je nužan za nastanak života. Samo ugljik može stvoriti dugačke i složene lance, tvoreći bazu i rastavljajući se u nevjerojatno različite kemijske spojeve. Život kakav poznajemo može postojati samo ako se temelji na organskim spojevima koji nikada ne bi nastali bez ugljika.

Antropsko načelo je filozofski argument prema kojemu su svojstva svemira točno usklađena sa svjesnim životom jer da su imalo drukčija, ne bi bilo svjesnoga života koji opaža svemir. Iako je sâm pojam nastao tek 1973., ideje na kojima se temelji bile su izrečene i prije. Primjerice, 1958. sovjetski znanstvenik Grigorij Idlis rekao je: “Ono što promatramo dio je svemira koji nije a priori slučajan, nego je svojom posebnom strukturom učinjen pogodnim za nastanak i evoluciju života”.

S vremenom je ta ideja prozvana “slabim antropskim načelom” koje se razlikuje od “jakog antropskog načela” po kojemu bi svemir trebao imati određena svojstva povoljna za razvoj inteligentnog života. Drugim riječima – za postojanje svemira potreban je promatrač.

Drugi svemiri

Ta se formulacija temelji na ideji poznatoj u kvantnoj fizici. Promatrač ima ključnu ulogu jer njegova prisutnost dramatično utječe na ponašanje čestica. To bi se moglo i ovako reći: zakoni svemira su takvi kakvi jesu jer mi možemo postojati samo u takvom svemiru. Antropsko načelo stoga implicira da teoretski mogu postojati i drugi svemiri ili pak drugi dijelovi ovog jedinstvenog svemira koji bi imali drukčiji skup fizičkih zakona. Međutim, čovjek ne može promatrati ta područja ili ti hipotetski svjetovi ne mogu postati stvarni bez promatrača.

Ta se pretpostavka može dalje razviti u teoriju multiverzuma ili hipotezu po kojoj osnovne fizičke konstante mogu mijenjati svoje vrijednosti kako vrijeme prolazi. Ipak, opažanja područja svemira koja su nam vidljiva pokazuju da temeljne vrijednosti ostaju nepromijenjene. Koncept multiverzuma opire se našim trenutnim spoznajama.

Antropsko načelo očito izlazi iz okvira znanstvenog pogleda na svijet i zahtijeva metafizički pristup. Poljski književnik i filozof Stanisław Lem ovako ga je komentirao: “To je pokušaj da se nepoznato objasni s pomoću nepoznatog”.

Čovječanstvo se od pamtivijeka pita jesmo li sami u svemiru, je li naš matični planet jedinstven ili postoji više svjetova nalik na Zemlju, je li ono što vidimo samo neka vrsta kulise iza koje se nalazi nešto nevjerojatno što bi prkosilo našem razumijevanju. Znanost, barem zasad, ne može dati zadovoljavajuće odgovore na ta pitanja, no kada ih bude dala, to će dovesti do potpune revolucije u našoj percepciji svijeta i podići našu spoznaju na posve novu razinu.