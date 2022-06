JE LI CIJELI SVEMIR NASTAO PROŠLOG ČETVRTKA? Jesu li cijela povijest i sve naše znanje samo puka iluzija…

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Napredak u teorijama kvantne mehanike i novim tehnologijama koje nam omogućuju da bolje percipiramo naš svemir ostvaruje se iz dana u dan. Stručnjaci marljivo rade kako bi nam pružili nove uvide i otkrića o našem svemiru, a ona pomiču granice ne samo znanosti nego i najluđih teorija znanstvene fantastike. Ako ne znate o čemu govorimo, ubrzo ćete se uvjeriti. Donosimo vam pet najluđih teorija o našem svemiru. No ono što ih razlikuje od kojekakvih fantastičnih ideja jest činjenica da sve imaju kvalitetnu osnovu u prirodnim znanostima.

Živimo unutar crne rupe?

Veliki je prasak jedna od najvećih znanstvenih spoznaja u povijesti. Nema tih riječi kojima možemo naglasiti važnost saznanja o tome kako je cijeli svemir nastao. Pa ipak, ta nas spoznaja i dan-danas nastavlja zadivljavati svojim implikacijama.

Kada su znanstvenici usmjerili svoje osjetljive instrumente prema nebu i snimili velike količine pozadinskog zračenja svemira, što je dovelo do famozne ilustracije o vremenu nastanka kozmosa, u njihovim su se glavama samo počela množiti nova pitanja. Temeljno je pitanje – ako je veliki prasak stvorio svemir, što je stvorilo veliki prasak? To je pitanje koje je ostalo bez odgovora dugi niz desetljeća. Uostalom, kako se išta dogodilo prije nego što se išta dogodilo? No poslije su neki matematičari napravili neobičnu usporedbu velikog praska i nevjerojatnih nebeskih tijela koja su se tada još smatrala tek teorijom – crnih rupa.





Od samih početaka, one su bile obavijene velom misterija. Tek je Albert Einstein pomogao čovječanstvu da shvati da su prostor i vrijeme isprepleteni i povezani u onome što nazivamo tkivom prostorvremena.

Matematičari su vjerovali da će masa objekta rastegnuti tkivo prostorvremena kada naraste do određene veličine te da će se sabiti u bezdimenzionalnu točku – tzv. singularnost ili crnu rupu s gravitacijskom silom toliko velikom da joj čak ni svjetlost ne može pobjeći. Isprva su mnogi znanstvenici vjerovali da je beskonačna gustoća nemoguća te da je takva pojava u matematici očita “mana” koja je dokazala nelegitimnost opće relativnosti te da crne rupe nikako ne mogu postojati. Naravno, to će se s vremenom promijeniti jer nam je bolja tehnologija omogućila promatranje učinaka gravitacijskog izobličenja i velike supermasivne crne rupe smještene u središtu naše galaktike.

Kvantnim je fizičarima postalo jasno da su matematičke pretpostavke bile točne te su došli na ideju da bi veliki prasak mogao biti “inverzna crna rupa”. Drugim riječima, i naš je cijeli svemir mogao nastati iz takve jedne crne rupe. Postojanje i rastezanje prostorvremena kakvo poznajemo, u odnosu na širenje našeg svemira, moglo bi biti tek postojanje unutar singularnosti. Je li onda moguće da smo mi samo proizvod nekog izvanjskog svemira koji je dovoljno ostario te da cijeli naš svemir zapravo izvire iz takvog dramatičnog kozmičkog događaja?

Daljnje dokaze nalazimo u grafikonu četvrte dimenzije – vremenske crte našeg svemira – koja pokazuje širenje singularnosti od beskonačne gustoće do rastezanja tkiva prostorvremena, što je mnoge znanstvenike navelo na zaključak da bi navedena “luda teorija” mogla biti legitiman odgovor na pitanje kako je nastao veliki prasak.

Beskonačna petlja

Razumijevanje beskonačnosti u matematici dovelo je do ogromne količine uvida, napose kada je riječ o aspektima konceptualne matematike. To je, međutim, dovelo do mnogih komplikacija u primjenama u stvarnom svijetu. Primjerice, paradoks Banacha i Tarskoga jest teorem iz teorije skupova geometrije u kojem se navodi sljedeće: “Za čvrstu loptu iz trodimenzionalnog prostora postoji razložba te lopte u konačan broj zasebnih podskupova koji se onda mogu ponovno sastaviti na drugačiji način da daju dvije jednake kopije originalne lopte. Doista, proces montaže uključuje samo kretanje figura i njihovo okretanje, bez promjene njihova oblika. Međutim, ti komadi nisu sami po sebi ‘čvrsta tijela’, nego beskonačno raspršene točke”.

Iako su mnogi znanstvenici u početku smatrali koncepte te aplikacije nemogućima u stvarnom svijetu, matematika je bila točna. Tek mnogo desetljeća poslije brojni su istraživači počeli primjećivati da su čudne teorije sve realnije u svijetu u kojem živimo.









Institut CERN tijekom testiranja sudara čestica i raspadanja subatomskih čestica počeo je primjećivati nastanak većeg broja čestica nego što se u početku smatralo. Zapravo, nedavno je objavljen rad u kojem se vjeruje da ne samo da je paradoks Banacha i Tarskoga primjenjiv u stvarnom svijetu nego i da su istraživanja u CERN-u pomogla dokazati da se taj fenomen prirodno javlja. Ako je to istraživanje točno, ono bi moglo značiti da bi unisono prihvaćena teorija održanja energije mogla biti posve netočna te da bi se nove čestice mogle “klonirati” iz postojećih čestica prirodnim putem.

To bi, uz postojeću zapanjujuću teoriju da postojimo unutar crne rupe, moglo značiti da svaki put kada se stvori nova crna rupa, može se stvoriti i nesavršena kopija našeg svemira. To bi pak doista moglo značiti da smo zapeli u nekakvoj beskonačnoj petlji jer svemir nastaje i nestaje bezbroj puta, prvo upada u crnu rupu, a zatim se iznova rađa.

Naravno, budući da su sami zakoni svemira nepromjenjivi, to bi značilo da će svi čimbenici koji se odnose na stvaranje ostati isti te na kraju stvoriti svemir u kojem će se sve odigrati baš kao i u ovom našem trenutačnom. Je li moguće da ste ovaj članak pročitali više bilijuna puta? Prema toj, još jednoj “ludoj” teoriji, to je doista moguće.









Teorija multiverzuma

Jedno zapanjujuće otkriće kvantnih fizičara koje je čak i najoptimističnije pojedince pretvorilo u nihiliste jest teorija multiverzuma. Kada su razmišljali o matematičkim implikacijama i vjerojatnosti nastanka svemira, kao i o drugim teorijama u vezi s dimenzionalnom matematikom, fizičari su postavili misaoni eksperiment. Zašto je naš svemir nastao s ovim specifičnim zakonitostima, s ovim specifičnim brojkama, konstantama, matematičkim i prirodnim zakonima?

Znanstvenici vjeruju da je vjerojatnost da se to dogodi baš toliko beznačajna da zapravo može postojati svaka varijacija svakog mogućeg svemira. Ono što je još zanimljivije jest to da istraživači vjeruju da imaju dokaze o teoriji multiverzuma koja se događa u prirodnom svijetu, s obzirom na potpunu probabilističku uzročnost kvantne mehanike i njezinih svojstava, kao što je Heisenbergovo načelo neodređenosti i formiranje virtualnih čestica. To bi doista moglo značiti da bi svaka moguća varijacija svakog svemira i svaka odluka ikada donesena mogla itekako postojati te da bi se jednog dana mogla čak i istražiti.

Filozofski pak, ta bi ideja mogla dovesti do novijih pogleda na nihilizam, egzistencijalizam i apsurdizam koji bi mogli navesti ljude da preispitaju smislenost svojih odluka ako svaka moguća odluka postoji u beskonačnoj mreži multiverzuma, pri čemu onda zapravo ništa nije ni jedinstveno ni smisleno ni značajno na bilo koji mogući način.

Još jedna teorija nastala je isprva kao misaoni eksperiment, da ne kažemo kao šala, da bi se zatim pokazalo da za nju itekako postoje legitimne prirodne i matematičke osnove. Ideja da je cijeli svemir nastao “prošlog četvrtka” nastavlja istraživati apsurdističku krizu u pogledu teorije multiverzuma i njezine matematike.

Mogli biste reći da postoje inherentni dokazi o vremenu koje postoji prije prošlog četvrtka te da je svemir daleko stariji od toga, no bilo koji pruženi dokaz nije objektivan nego je zapravo subjektivno tumačenje. Naime, ako imate videosnimku događaja koji je snimljen prije prošlog četvrtka, moglo bi se reći da su i uređaj i podaci koje imate i sve ostalo jednostavno nastali kako bi dali iluziju da svemir postoji mnogo dulje nego što zapravo postoji.

Sad i ovdje

To bi zapravo mogao biti protuargument za bilo koju tezu iznesenu protiv teorije prošlog četvrtka poput ​​videodokaza, osjetljive mjerne opreme, prirodnih fenomena, radnji koje se događaju, pa čak i naših sjećanja.

Ono što još više zapanjuje jest to što je ta teorija matematički doista smislena, s obzirom na koncepte teorije multiverzuma po kojoj može nastati beskonačno mnogo svemira sa svim svojim varijacijama.

I doista, što ako je cijeli naš svemir s cijelim prostorvremenom stvoren tek prošlog četvrtka te da je bilo koji mogući protuargument također nastao tada? U tom slučaju, više nego ikada dosad, ima smisla ona izreka da je važno samo “sada i ovdje”.

Ako vas od svih navedenih teorija boli glava, ne brinite se. Niste jedini. Boli i znanstvenike. Ljudi su radoznala bića i zato toliko spekuliramo, istražujemo, mjerimo, pretpostavljamo, zaključujemo… No na koncu, važno je da samo vi znate da postojite i to je dovoljno.