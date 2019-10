Izvanzemaljci se već desetljećima križaju s ljudskom rasom da bi promijenili klimu zemlje!

Oni su ovdje, među nama. Govore nam to već godinama, i uporno nikome ne vjerujemo. Oni su, očito, izvanzemaljci, a ljudi koji nam govore da su među nama do sada su uglavnom bili razni zanimljivi likovi s rubova koje su mnogi prozvali luđacima i čudacima zato što vjeruju da se među ljudima pojavljuju bića koja nisu s ovog planeta. Takvih smo priča čuli puno. Od drevnih vanzemaljaca koji se pojavljuju na slikama koje su uklesane u kamen i prikazuju napredne civilizacije koje ljudima daju znanje, preko misterija oborenog neidentificiranog letećeg objekta pokraj Roswella pa sve do gotovo svakodnevnih priča o noćnim otmicama za koje žrtve kasnije tvrde da su ih počinili izvanzemaljci. No, sve u svemu, svaka od tih priča zvuči pomalo komično jer dolazi od nepovjerljivih izvora.

Čini se da će se stvari sada promijeniti. Dr. Young-hae Chi, profesor korejskog jezika na sveučilištu u Oxfordu, koje po svim relevantnim rang listama spada u top 10 najboljih sveučilišta na svijetu, šokirao je svijet svojom tvrdnjom — izvanzemaljci su među nama, križaju se s ljudima putem otmica i pokušavaju promijeniti klimu zemlje kako bi ju dovoljno ugrijali za svoje potrebe. “Vrlo je moguće da se ljudska civilizacija bliži kraju,” rekao je Chi na početku predavanja naslovljeno “Izvanzemaljske otmice i klimatska kriza,” koje je održao 2012. kada je po prvi put na Oxfordu prezentirao svoju teoriju o prisutnosti vanzemaljaca.

U 35-minutom predavanju, Chi citira Dr. Davida Jacobsa koji već godinama istražuje izvanzemaljske otmice u Americi i koji vjeruje kako je primarni fokus izvanzemaljskih civilizacija da koloniziraju zemlju. To će, tvrdi Jacobs, učiniti kroz parenje s ljudima kako bi stvorili hibridnu vrstu ljudi-izvanzemaljaca, a takvi hibridi već danas hodaju među nama bez da smo ih uspjeli primijetiti. “Nisu samo znanstvenici i teolozi zaokupljeni preživljavanjem ljudske rase, već se čini da su i ne-ljudske vrste pokazale veliki interes za tim,” objašnjava Chi i ističe da se pojava izvanzemaljaca na ljudi savršeno poklopila s ogromnim promjenama na planeti, od kojih su najveće upotreba nuklearnog oružja i klimatske promjene. Na temelju toga zaključuje da je projekt stvaranja ljudsko-izvanzemaljskih hibrida odgovor na propast naše vrste koja je sigurno iza ugla, ali isto tako tvrdi da ako se ljudi pokrenu ovog trenutka mogu izvanzemaljcima dokazati da možemo preživjeti i da smo vrijedni očuvanja.

Četiri vrste

Kako je Chi ovo predavanje prvi put održao 2012. mnogi su pomislili da je to bila neka vrsta njegovog performansa ili društvenog eksperimenta. No Chi nije odustao od svoje zamisli i 2018. je poslao upit u Oxford Union, legendarni debatni klub iz Oxforda čiji su članovi uglavnom povezani s prestižnim istoimenim sveučilištem, i zamolio ih da se u njihovim prostorijama održi debatu na temu "Izvanzemaljci postoje na zemlji, da ili ne?" Na žalost, predsjednik Oxford Uniona ovaj je prijedlog glatko odbio.





U posljednjih sedam godina, otkako je održao predavanje, Chi se potpuno posvetio svojoj ideji i dalje razvijao teoriju. Napisao je u međuvremenu i knjigu na korejskom jeziku naslovljenu “Izvanzemaljske posjete i kraj čovječanstva.” U recentnom intervju za školske novine Oxfordskog sveučilišta, Chi je potvrdio da još uvijek u potpunosti stoji iza svoje teorije i hipoteza zašto izvanzemaljci stvaraju novu vrstu ljudi, hibrida.

Dr. Chi vjeruje da postoje četiri vrste izvanzemaljaca. Oni maleni, visoki i kršni, izvanzemaljci s ljuskama i zmijskim očima te, naposljetku, izvanzemaljci koji nalikuju na insekte. Ovi posljednji, kako tvrdi, nalaze se najviše u hijerarhiji i izdaju naredbe nižerangiranim vrstama vanzemaljaca. U razgovoru za Oxford Student, spomenute školske novine, Chi je pojasnio da postoje razni razlozi zašto izvanzemaljci otimaju ljude, no isto tako je izjavio da imaju jednu stvar zajedničku: provode razne biološke eksperimente koji uključuju i stvaranje hibrida između zemljana i izvanzemaljaca.

Svoju teoriju Chi potkrepljuje idejom sveobuhvatnog bio-sustava i dodaje da izvanzemaljci koji se nalaze daleko od nas ne bi trebali obraćati pažnju na ljude. “Ako se nalaze daleko, ne bi trebali biti uopće zabrinuti našim postojanjem. Ja ne mislim da su daleko, mislim da su ovdje, odmah pokraj nas, ali ih mi ne vidimo. Možemo uzeti analogiju ribe koja može razmišljati i percipirati stvari samo na način na koji ih samo riba može, dok ljudi razmišljaju i percipiraju na način na koji samo mi možemo. Percepcija svijeta oko nas limitirana je našim organima,” objašnjava Chi.

Po Chiu, činjenica da izvanzemaljci i ljudi dijele istu biosferu znači da klimatske promjene imaju negativan efekt i na njih, što bi objasnilo zašto se puno više miješaju u ljudski svijet. Chi isto tako ima tri pretpostavke zašto bi izvanzemaljci željeli stvoriti hibride s ljudima. “Jedna je mogućnost da u našoj DNK vide nešto korisno za očuvanje vrste. Druga mogućnost je da žele stvoriti vrstu koja će moći preživjeti buduće klimatske promjene. I treća mogućnost je da s ovim hibridima pokušavaju stvoriti novu vrstu koja bi imala visoku inteligenciju i zapravo bi mogla rješavati još nepredviđene probleme i tako se postaviti kao najbitnija vrsta na planeti,” govori Chi.

Pesimistična budućnost

Kada su ga pitali ima li negativno i pesimistično viđenje budućnosti, Chi je izrazio zabrinutost oko nedostatka političke volje koja bi zaustavila klimatske promjene, čak i u slučaju kada bi imali tehnologiju koja bi te promjene mogla zaustaviti. “Sudeći po načinu na koji se ovi izvanzemaljci ponašaju, čini se da imaju bolji pogled na našu budućnost. No, bojim se da njihov pogled, ako je ispravan, sugerira vrlo pesimističnu budućnost,” kaže Chi i dodaje kako izvanzemaljci nisu ovdje zbog nas već zbog njih. Njima je u interesu da prežive, a da bi preživjeli moraju održati biosferu. “Dalje od ovoga nisam uspio razviti svoju teoriju i još uvijek tragam za dokazima koji bi poduprijeti moje poglede,” zaključuje Chi.

Puno bi lakše bilo otpisati Chia kao čudaka koji pokušava progurati svoju teoriju koja ne zvuči jako uvjerljivo kada on ne bi bio cijenjeni član znanstvene zajednice i profesor na jednom od najprestižnijih svjetskih sveučilišta. Još je teže odbaciti te tvrdnje kada se shvati da slične ideje imaju i drugi intelektualci. U ožujku ove godine, neprofitna organizacija METI predstavila je javnosti mogućnost da su ljudi zarobljeni unutar neke vrste izvanzemaljskog, intergalaktičkog zoološkog vrta. Na tu se tvrdnju na konferenciji koju organizira METI osvrnula i profesorica Florence Raulin-Cerceau iz Nacionalnog prirodoslovnog muzeja iz Pariza i rekla kako je pitanje jesmo li sami u svemiru neizbježno kada pokušamo bolje shvatiti svemir i njegove zakone.

Na istoj je konferenciji astronom Jean-Pierre Rospars rekao da je vrlo moguće kako izvanzemaljske civilizacije uspostavljaju galaktičku karantenu jer su svjesni da bi naša spoznaja da postoje druge civilizacije mogla dovesti do nezamislivog kaosa. “Kognitivna evolucija na Zemlji pratila je predvidive putanje, ali svako toliko se pojavi nasumičan skok u našem razvoju koji sugerira kako je moguće da nas druge civilizacije pokušavaju informirati o većim tajnama svemira,” rekao je Rospars.

Izvanzemaljci oko nas

Dokazi o postojanu izvanzemaljskih civilizacija još su jasniji kada pogledamo službena priopćenja i svjedočenja ljudi koji se nalaze u samom vrhu svjetske politike. Tako je nedavno američka vojska, ali i zrakoplovstvo, izdala uputu svim svojim pilotima da odmah prijavljuju sve susrete s NLO-ima kako bi vlada mogla detaljno provjeriti te navode. Takva odluka donesena je nakon što je američka vlada kroz službene kanale objavila nekoliko misterioznih videa susreta vojnih pilota s neobjašnjivim pojavama na nebu, te su vrlo jasno sugerirali kako je moguće da se radi o tehnologiji koja nije s ovog planeta.

Prije nešto više od godine dana, još je više sumnje bačeno na ideju da vlade svijeta nešto skrivaju od javnosti kada su u pitanju izvanzemaljski susreti. Grupa 25 visokopozicioniranih političara, obavještajnih djelatnika, direktora svemirskih agencija osnovalo je novu nevladinu agenciju koja će se baviti istraživanjem NLO pojava. Među njima se nalazi i Luis Elizondo koji je godinama za američko Ministarstvo obrane vodio program analize prijetnji koje dolaze s neba i on je prilikom pokretanja agencije izjavio: NLO-i postoje i mi ćemo to dokazati. Ne samo da je potvrdio da NLO-i postoje već je i priznao da Amerika ima tajni program koji je zadužen za praćenje svih NLO pojava i analiziranje radi li se o nebitnim prijavama, stranim prijetnjama ili letjelicama vanzemaljskog podrijetla.

Uzgred rečeno, Chi nije jedini koji vjeruje da se izvanzemaljci već nalaze na našem planetu, a neki od njih otvoreno govore kako su u čestom kontaktu s tim bićima. U svojoj knjizi iz 2006 godine “Izvanzemaljski kontakt: poruka koju nose”, autorica Bonnie Meyer piše kako je godinama pričala s izvanzemaljcima, ispitujući ih kako izgledaju, kakvi su im živote te što rade na Zemlji. “Ponekad su nas zapanjili svojim odgovorima, a ponekad su imali jednostavna i racionalan objašnjenja,” kaže Meyer.

Čak i da uzmemo u obzir da je moguće kako inteligentni izvanzemaljci ne žive skriveni na našoj planeti, mnogi znanstvenici vjeruju kako izvanzemaljci postoje negdje u dubinama svemira. Najvjerojatniji je scenarij da su se razvili na planeti sličnoj Zemlji, ali još uvijek nisu dostigli stupanj razvijenosti kao ljudi. Briony Horgan, astronom sa Sveučilišta Perdue, tvrdi kako ljudi traže civilizacije s kojima bi mogli komunicirati samo posljednjih 60 ili 70 godina. “Svemir je star 13 milijardi godina, a 60 godina je nezamislivo kratak period. Moguće je da inteligentan život u svemiru nije toliko čest koliko se nadamo ili naprosto gledamo u krivo vrijeme,” kaže Horgan.