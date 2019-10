IZVANZEMALJCI NE POSTOJE Izmislili su ih svjetski moćnici da vjerujemo u Antikrista

Autor: Zlatko Govedić/7dnevno

Mnogi ljudi vjeruju da će ljudska civilizacija nestati u velikom napadu izvanzemaljca na naš planet te da se taj trenutak sve više bliži. Drugi su, pak, uvjereni da će nas u propast odvesti globalistički moćnici okuljeni u jednu “svjetsku vladu” čiji je cillj izbrisati ljudski rod. Ono što ni jedni ni drugi ne znaju jest da postoji treća teroija, ona koju se naziva Monastova teorija odnosno tzv. projekt “Blue Beam.” U svojoj osnovi, projekt “Blue Beam” kaže da će se “Novi svjetski poredak” uspostaviti lažiranim napadom izvanzemaljaca kojemu će prethoditi velika svjetska kriza i kaos, dok će na koncu zavladati kult “Antikrista”.

Serge Monast (1945.- 1996.) kanadski je novinar, istraživač i osnivač Međunarodne slobodne medijske agencije (AIPL, Agence Internationale de Presse libre), kojega je proslavilo gostovanje u televizijskoj emisiji “Ésotérisme Expérimental” 1996. godine gdje je voditelju emisije, poznatom ufologu i ezoteriku Richardu Glennu, više puta naglasio kako čovječanstvu prijeti uspostava “Svjetske vlade”.

Godine 1994. objavio je tekst pod nazivom “Project Blue Beam” (“Projekt Plava zraka”) u kojemu tvrdi da NASA i UN žele nametnuti novodopsku religiju s vjerom u Antikrista, i to tako što će se drugi Kristov dolazak simulirati futurističkom tehnologijom. Naime, u to je vrijeme bila veoma popularna serija “Zvjezdane staze: Sljedeća generacija”, pa su u epizodi “Devil’s Due” mnogi pobornici njegovih ideja vidjeli upravo ono “što se sprema”. U toj epizodi varalica s naprednom tehnologijom predstavlja se kao zlo biće (inačica Sotone) koje dolazi kako bi zavladalo neukim i naivnim pukom, no u tome ga osujećuje kapetan Jean-Luc Picard i njegov tim Zvjezdane flote.

Misteriozna smrt

Prvu priču o Plavoj zraci objavio je 1994., a već sljedeće godine i svoj najopsežniji rad “Protokoli Toronta 6.6.6.”, pisan po uzoru na “Protokole sionskih mudraca”, gdje je naveo da se masonska grupa “6.6.6.” sprema da u roku od 20 godina preuzme primat i uspostavi “Novi svjetski poredak” i kontrolu uma pojedinaca. Tijekom te dvije godine Monast se žalio da ga policija progoni zbog njegova udjela u “mreži zabranjenih informacija” te da se boji za život.





U rujnu 1996., kanadske vlasti oduzele su mu dvoje djece jer ih je dao školovati kod kuće, a ne u državnim školama. Prema službenom izvješću, u prosincu 1996. Monast je umro u svojoj kući od posljedica srčanog udara, u 52. godini života, i to nakon što je prethodni dan i noć proveo u zatvoru. Njegovi sljedbenici odmah su optužili tajne elite da su ga ubile “psihotropnim oružjem” jer do tada nije imao nikakve probleme sa srcem i krvožilnim sustavom.

Mnogi i danas smatraju da je Jerry Fletcher, lik u filmu “Urota” kojega glumi Mel Gibson, kreiran upravo po Monastu.

Manipuliranje strahom

Kritičari Monastove teorije navode kako “Projekt Plava zraka” ima sve uobičajene znakove “teorije urote”. Ona, naime, pokušava obuhvatiti događaje koji su se dogodili i koji se događaju u njegovu “prediktivnom” okviru, napose s referencama na popularne filmove kojima se ljudi psihološki pripremaju za dramatične posljedice onoga što propagira ta teorija. Nadalje, “pokazuje nerazumijevanje praktične psihologije onih koji nisu paranoični, igra se strahom od navodne napredne tehnologije koju većina ljudi, uključujući i njezina autora, ne razumije”. Također, dodaju kako “teorija počinje paranojom te se gradi do ideja o tehnološki nevjerojatnim planovima”.

Bilo kako bilo, Monastov “projekt” trebao bi se odigrati u četiri jasno definirana koraka.

Uništenje religija

Prvi korak podrazumijeva uzdrmavanje fundamentalnih vjerovanja o postanku čovjeka, religijskih doktrina i cijele filozofije života. Po Monastu, to je više nego izvedivo, naročito kada se u obzir uzme to da je znanost u međuvremenu dodatno napredovala. “Svjetska vlada” lako može izazvati potrese na odabranim strateškim lokacijama, gdje bi se zatim otkrili unaprijed podmetnuti arheološki dokazi koji bi dovelu u pitanje sve velike religijske doktrine. Po Monastu, priprema za sve to već je obavljena različitim dezinformativnim medijskim kampanjama i znanstvenofantastičnim filmovima o izvanzemaljskim civilizacijama i tehnologijama.

Potom će arheolozi otkriti krivotvorene dokaze na temelju kojih će sugerirati da, ma o kojoj religiji i kulturi bila riječ, novi nalazi dokazuju da su vjernici bili varani tijekom tisuća godina. Time bi većina ljudi posumnjala u svoja dotadašnja fundamentalna duhovna vjerovanja u Boga i biblijski nauk o Sudnjem danu.

“Lažna nova otkrića konačno će svim ljudima objasniti pogrešku svih temeljnih vjerovanja, napose u kršćanstvu i islamu”, pisao je Monast.

Iako nije jasno koja bi to otkrića gotovo preko noći mogla uzdrmati fundamente tih religija, upravo bi tako trebao izgledati početak “Projekta Plava zraka”.

Spektakl na nebu

Laserska svjetla i zvukovi uporabit će se za projekt blistavoga i posve izmišljenog “šou programa” na nebu. Neki u vezu s tim dijelom plana dovode i kemijske tragove zrakoplova (tzv. chemtrails) za koje teoretičari zavjere smatraju da “osim što nas truju, nebo čine bijelim ili sivim, što je idealna pozadina za projekciju navedenog šoua, baš kao da je kino platno.

No, pitanje je, što će to biti tematika svemirske predstave tako velikih razmjera? Osim prikaza NLO-a s trodimenzionalnim optičkim hologramima i posebnim zvukovima, našao bi se tu i religijski “dodatak”: različite slike za različite dijelove svijeta, u skladu s dominirajućim religijskim nacionalnim vjerovanjima na tom području. “Božji glas” moći će se čuti na nekoliko jezika, što će pak biti omogućeno veoma niskim frekvencijama kompleksa HAARP. Sve će to biti simulacija “apokalipse” tijekom koje će svim narodima biti prikazane ciljane scene… za kršćane, dakako biblijske. “Navodno su već konstruirane naprave koje u zrak mogu podići veliki broj ljudi, a ti ljudi više neće biti viđeni na Zemlji”, rekao je Monast i dodao da je uvod u to “vježba” s navodnim izvanzemaljskim otmicama ljudi. “Računala će koordinirati satelite koji će projicirati slike, a softver za predstavu odavno je spreman”.

Ideja za cijeli spektakl navodno je nastala na temelju biblijskoga navoda:

“Šesti anđeo zatrubi. I začujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. Govoraše šestom anđelu koji je držao trublju: ‘Odriješi ona četiri anđela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu’. I odriješena bijahu četiri anđela, spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi. A broj četa konjaničkih, kako sam čuo, bijaše dvije mirijade mirijada.” (Otkrivenje 9:13-16)

S pomoću računalne animacije i odgovarajućim zvucima, sljedbenici različitih vjera povjerovat će da se njihov spasitelj vratio. A potom će se projekcije Krista, Muhameda, Bude, Krišne i drugih sjediniti u prikaz “jednog boga” koji će po Monastu zapravo biti Antikrist. On će dodatno objasniti da su različite svete knjige pogrešno razumijevane i tumačene, za što bi čovječanstvo već trebalo biti pripremljeno prvim korakom Projekta. Reći će da je stara religija kriva za to što su narodi svijeta vodili bratoubilačke ratove. Dakle, stare religijske doktrine “treba ukinuti da bi se otvorio put za svjetsku religiju novoga doba, s novim bogom”.

Monast je smatrao da će UN proglasiti religiju novog doba, ni manje ni više – nego uz intoniranje Beethovenove “Ode radosti”.

Reprogramiranje umova

U ovoj fazi određene vizije projicirat će se izravno u ljudske umove tako da im se čini kao da im se “bog” izravno i osobno obratio. To će biti moguće “s pomoću ELF, VLF, LF i skalarnih valova koji utječu na moždanu aktivnost tako da osoba čuje Boga kako razgovara s njom”.

Kako danas već postoje interaktivni računalni sustavi sposobni da umiješaju svoje ideje u vaše prirodno razmišljanje, tako da ne možete uočiti razliku, Monastovi sljedbenici smatraju da će taj korak biti veoma lako izvesti.

Tako će većina ljudi “u svome srcu” znati upravo ono što navodni Bog želi od njih, tj. u što bi trebali vjerovati. “Bez univerzalnog vjerovanja u New Age religiju, uspjeh novog svjetskog poretka bit će nemoguć”, pisao je Monast.

Invazija izvanzemaljaca

Elektronički inducirane natprirodne pojave dovest će do toga da čovječanstvo povjeruje kako je invazija izvanzemaljaca upravo započela u svakome većemu gradu na planetu, što će sve države koje posjeduju nuklearno oružje natjerati da ga aktiviraju ili barem stave u stanje pripravnosti.

Svijet će se naći na rubu nuklearne katastrofe, ali do napada nikada neće doći. Međutim, ta iznimno pogibeljna situacija bit će povod da se sve nacije udruže i razoružaju pod okriljem UN-a. Uzgred, zbog toga će kršćani povjerovati da do napada nije došlo samo zato što su neke druge, blagonaklone izvanzemaljske snage došle spasiti “dobre ljude na Zemlji od brutalnog sotonističkog napada zlih svemiraca”.

Noć tisuću zvijezda

Po Monastovu prikazu, svi koji budu stajali na putu Novome svjetskom poretku bit će uhićeni, ubijeni ili proglašeni nestalima, a sve pod krinkom predstojećega biblijskog Uznesenja ili tzv. Žetve (Rapture), kako je nazivaju brojne protestantske sljedbe. Iako su navodni spasitelji (dobri izvanzemaljci) stigli, to ne znači da je bitka dobivena, nego će biti potrebno osigurati potpuno jedinstvo kako bi čovječanstvo moglo preživjeti. Da bi se došlo do toga, objašnjava Monast, izrežiran je poseban “light show”. Tijekom jedne ili dvije noći bit će iskorištene psihotroničke i druge naprave za projiciranje natprirodnih, sotonističkih slika u ljudske umove. Mnogi će vidjeti duhove i zapasti u ludilo, što će uzrokovati globalnu paniku, nerede, ubojstva i samoubojstva. Nakon “Noći tisuću zvijezda” čovječanstvo će biti spremno prihvatiti bilo kojega novog “Mesiju” koji bi trebao ponovno uspostaviti red i mir, makar nas to sve stajalo slobode.

Čišćenje terena

Monast je svojedobno govorio da će biti potrebno nekih dvadesetak godina da se ostvari navedeni “Projekt Plava zraka”.

Prvi pokazatelj bit će promjena monetarnog sustava. Taj dio priprema događat će se u dvije faze. Prva podrazumijeva kreiranu ekonomsku krizu (što se već moglo dogoditi 2008., a nedavno je svijet umalo protresla još jedna, kada je bilo govora o mogućem bankrotu SAD-a.

Kriza će dovesti do lažne potrebe da se dolar promijeni u novu valutu koja će biti legalna u SAD-u, dok će u ostatku svijeta biti druga valuta. Potom će, smatra Monast, biti izrežirana još jedna kriza koja će potpuno “riješiti probleme”. Ta druga kriza navodno će nastupiti zbog naglog porasta korupcije, prevara i krivotvorenja novca. Sve će to biti jednostavno riješeno, tako što će svijet biti “oslobođen gotovine” pa će cijeli financijski sustav u potpunosti postati virtualan.

Tako će elite moći pratiti sve novčane transakcije i lako doznati sve što žele. Praćenjem novca bit će jednostavno detektirati potencijalni problem, kao i njegov uzrok koji će oni moći eliminirati.

Novi svjetski poredak

Na koncu treba napomenuti kako je slika budućnosti svijeta po Monastu posve distopijska. Naime, svi će ljudi morati položiti zakletvu Luciferu na obredu inicijaciju za ulazak u Novi svjetski poredak. Stanovnici će biti razvrstani na sljedeći način: kršćanska će se djeca čuvati za ljudske žrtve ili seksualno roblje, zatvorenici će koristiti za medicinske eksperimente, kao i za “banke živih organa”, zdravi radnici radit će u logorima kao robovi, a nesigurni zatvorenici u međunarodnom centru za ponovnu naobrazbu učit će se da se pokaju te da slave i veličaju Novi svjetski poredak.

U nedavno objavljenoj knjizi, “Vodič kroz svjetsku zavjeru” britanski autor David Icke kaže kako je Stewart Swerdlow doznao za scenarij smaka svijeta tijekom operacije kontrole uma “Montauk” na Long Islandu u New Yorku.

Riječ je uglavnom o kreiranju “ostvarenja biblijskih i drugih religijskih proročanstava s ciljem da se stanovništvo prevarom navede na prihvaćanje jedinstvene svjetske religije”, što dokazuje ispravnost Monastove teorije.

“Gmazovima su brojne religije dobro poslužile jer su im pružile odličnu priliku za politiku ‘zavadi pa vladaj’, već prema potrebi. Međutim, kako bi do kraja proveli svoje ciljeve: centraliziranu globalnu diktaturu sa svjetskom vladom, vojskom, središnjom bankom i valutom te kraj individualizma, moraju još uspostaviti i jedinstvenu svjetsku religiju. To je nedvojbeno tema ‘Projekta Plava zraka’ osmišljena da odvraća i skriva ono što se zaista događa”, zaključuje Icke.