IZVANZEMALJCI NE POSTOJE ILI IH LJUDI UOPĆE NE ZANIMAJU: U svemiru postoji milijardu planeta pogodnih za razvoj inteligentnog života

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Ako pretpostavimo da je Sunčev sustav tipičan za milijarde i milijarde drugih sličnih zvjezdanih sustava, gdje su onda izvanzemaljci? Svemir bi dosad morao biti prepun inteligentnog života koji bi stvorio neku vrstu signala koji je lako detektirati. Pa ipak, ništa nismo vidjeli ni čuli. Postoji jedno moguće rješenje za uznemirujuću tišinu kozmosa, a to bi mogao biti najstrašniji odgovor na pitanje zašto nismo čuli ni od koga. Jer, ako izvanzemaljska civilizacija postoji tamo negdje, oni sigurno znaju da smo ovdje, a mnogi će reći da je to nešto što nas sve treba plašiti.

Vjerojatno ste već čuli za “Fermijev paradoks”. U svom najjednostavnijem obliku on postavlja pitanje: “Ako je inteligentan život uobičajen u svemiru, gdje su onda izvanzemaljci?”. Na prvu biste mogli pretpostaviti da se Fermijev cijeli životni rad temeljio na pronalasku izvanzemaljaca, no to ne može biti dalje od istine. Naime, Enrico Fermi bio je američki fizičar i nobelovac koji je stvorio prvi svjetski prototip nuklearnog reaktora. Zapravo, gotovo nikada nije pisao o izvanzemaljcima.

Jednom je prilikom u Los Alamosu za ručkom razgovarao s kolegama o crtanom filmu koji prikazuje izvanzemaljce kako izlaze iz letećeg tanjura noseći kante za smeće ukradene iz New Yorka. Tada je Fermi upitao: “Gdje su svi?”. Svi su razumjeli da je mislio na činjenicu da nema čvrstih dokaza o posjetima izvanzemaljaca našem planetu.





Fermijev paradoks

Razgovor se potom okrenuo temi međuzvjezdanog putovanja te je Fermi zaključio da međuzvjezdani let možda nije moguć, možda nije vrijedan truda ili pak tehnološka civilizacija ne traje dovoljno dugo da bi izmislila međuzvjezdana putovanja. Imajte na umu da je Fermi to govorio 1950., kada rakete još nisu stigle do Zemljine orbite. Tzv. Fermijev paradoks, koji dovodi u pitanje postojanje izvanzemaljskih civilizacija, zapravo pogrešno predstavlja Fermijeve stavove.

Fermi uopće nije dovodio u pitanje mogućnost postojanja izvanzemaljaca, nego samo njihovu sposobnost međuzvjezdanog putovanja. No, krenimo redom.

Američki astronom Michael H. Hart napisao je članak 1975. u kojem je ustvrdio: “Oni nisu ovdje, dakle, ne postoje”. Dakle, smatrao je da bi pametni izvanzemaljci neizbježno kolonizirali Mliječnu stazu, pa i nas, da postoje. No kako nisu, zaključio je da su ljudi jedini inteligentni život u našoj galaktici. Ako je to stvarno tako, traženje inteligentnog života negdje drugdje vjerojatno je gubitak vremena i novca.

No 1980., američki fizičar Frank J. Tipler razradio je Hartovu misao i postavio važno pitanje: “Odakle bi civilizacija dobila resurse potrebne za koloniziranje milijardi zvijezda?”. Ponudio je zanimljivo rješenje. Naime, ako pošaljete androide na planet kraj susjedne zvijezde i programirate ih da naprave svoje kopije koristeći se lokalnim materijalima u tom sustavu, tada možete poslati te kopije do sljedeće susjedne zvijezde sve dok galaktika ne bude puna samoreplicirajućih strojeva. No kako ih nema, i on je zaključio da smo jedina inteligentna civilizacija u galaktici. Američki astronom Frank Drake još je 1961. sastavio jednadžbu koja nam daje grubu procjenu broja civilizacija u našoj galaktici koje bi mogle odašiljati signale koje možemo otkriti. Prema njoj, moglo bi ih biti na tisuće.

Tijekom godina predloženo je mnogo različitih rješenja za Fermijev paradoks. Jedno se naročito ističe kao “najstrašnije od svih”.

Kineski pisac znanstvene fantastike Liu Cixin osmislio je “teoriju tamne šume”. Zamislite da je svemir golema mračna šuma u kojoj lovimo mi ljudi, ali i druge napredne civilizacije. Lovac ne pali baklju kako ne bi skrenuo pozornost na sebe. Biti primijećen može biti bezopasno, ali s druge strane, to bi moglo privući gladnog lava, ili još gore, drugog lovca koji se natječe s nama.









Poruke su poslane

Međuzvjezdana putovanja još nisu naša stvarnost, no međuzvjezdana komunikacija moguća je već i s današnjom tehnologijom. Laseri bi lako mogli slati signale diljem galaktike. Naravno, bilo bi kašnjenja u signalu uz pretpostavku ograničenja brzine svjetlosti. No mi smo već učinili mnogo više od pukog slanja radiosignala. Točnije, činili smo sve osim šutnje, od namjernog slanja poruka i letjelica u svemir do nenamjernog slanja radijskih i TV signala.

Sonde Voyager 1 i Voyager 2 već su na putu izvan Sunčeva sustava, a ako vani postoji inteligentna civilizacija, ona bi ih mogla presresti. Te dvije sonde u osnovi nose cijelo čovječanstvo sa sobom. To može biti dobra, ali i loša stvar. Da se vratimo na Liua, “upalili smo hrpetinu baklji u mračnoj šumi”. Sljedeće je pitanje tko će uočiti naš signal i krenuti u izviđanje. To bi nas sve trebalo da učini nervoznima.

Poznati pisac znanstvene fantastike Arthur C. Clarke jednom je rekao: “Postoje samo dvije mogućnosti – ili smo sami u svemiru ili nismo. Obje su podjednako zastrašujuće”.









Ako ikada pronađemo neku izvanzemaljsku civilizaciju i uspijemo uspostaviti kontakt, mi ne možemo unaprijed znati koje su njezine namjere. Moguće je da nas je neka već proučavala, uvidjela našu destruktivnu prirodu i odlučila da je bolje da nas ostavi na miru. No isto tako, mogli bismo imati sreće i upoznati naprednu civilizaciju koja će nam pomoći da dosegnemo zvijezde i postanemo međuplanetarna vrsta. Naravno, postavlja se pitanje zašto bi neka civilizacija to uopće učinila.

Možda bi u njezinu interesu bilo da prvo puca, a poslije da postavlja pitanja. Zapravo, nitko ne zna tko bi koga uništio u prvom susretu.

Pucaj pa pitaj

Prilično je jasno da, ako je neka civilizacija ovladala međuzvjezdanim putovanjima, njihova tehnologija oružja mora biti mnogo naprednija od bilo čega što postoji na Zemlji. To je srž teorije tamne šume. Druge civilizacije možda šute iz straha da neće biti uništene.

Najstrašnija u svemu tome jest činjenica da smo dosad bili itekako bučni te da sada više ništa ne možemo učiniti u vezi s tim.

Zaista je moguće da postoji mnogo izvanzemaljskih civilizacija koje znaju da postojimo, ali mi ne znamo za njih jer oni nisu odašiljali signale kao što smo to činili mi sa Zemlje.

Inteligentna civilizacija koja je otkrila Zemlju možda nas ne vidi kao prijetnju za sebe jer još nismo dosegli tehnološku razinu za međuzvjezdana svemirska putovanja, no možda čekaju taj trenutak. Možda čekaju da vide hoćemo li se na koncu pokazati kao miroljubiva vrsta ili ćemo uništiti vlastiti planet i učiniti ga trajno nenastanjivim.

Međutim, nekoj drugoj naprednoj civilizaciji bilo bi jako teško prestati slučajno slati radiosignale u svemir kao što ih šaljemo mi, osim ako u međuvremenu nisu naučili kako da ih “maskiraju”. To nas dovodi do još jedne mogućnosti zašto ne vidimo i ne čujemo ništa iz svemira – možda zaista nema nikoga.

U to je prilično teško povjerovati jer u našoj galaktici u nastanjivim zonama oko matičnih zvijezda postoji oko 40 milijardi planeta veličine Zemlje. Doduše, unatoč činjenici da svemir vrvi gostoljubivim planetima, nema jamstava da će takvima i ostati dovoljno dugo da se život razvije.

Prema nedavnoj studiji australskog Nacionalnog sveučilišta, mokri, stjenoviti planeti poput

Zemlje veoma su nestabilni u fazi formiranja. Ako se bilo koja vrsta izvanzemaljskog života nada da će se razviti i napredovati na planetu sličnom našem, postoji vrlo ograničeno vrijeme od samo nekoliko stotina milijuna godina da se sve pokrene.

Razmislite samo kroza što je sve prošao naš planet – od kugle lave koju udaraju asteroidi do kugle leda pa opet ispočetka.

Možda su među nama

Vjerojatnost da život uspije na početno vlažnom, stjenovitom planetu u nastanjivoj zoni iznimno je mala. Prema tome, nije stvar u tome da bi život u svemiru mogao biti rijedak ili da teško nastaje, nego da nastanjivi okoliši nisu stabilni tijekom prvih milijardu godina.

Naravno, zahvaljujući našoj Zemlji, mi smo danas živi. Znamo iz vlastitih otkrića da je svemir smrtonosno mjesto. Sve što je potrebno jest supernova ili bljesak gama-zračenja ili Sunčeva baklja ili pak golemi asteroid da istrijebi sav život na planetu. Znamo da su nas neke od tih katastrofa već bile zadesile na Zemlji, no srećom nisu uništile baš sve. Kako bilo, sigurno nije lako nositi se s mogućnošću da smo jedina inteligentna vrsta u galaktici, a možda i u cijelom svemiru.

Možda su u svih ovih 13,8 milijardi godina postojale razne civilizacije kojih već odavno nema. Možda smo mi posljednji preostali u svemiru. Zapravo ispada da Fermijev paradoks ni ne postoji. Ne možemo tvrditi da izvanzemaljci postoje ili ne jer nitko ne zna je li putovanje između zvjezdanih sustava uopće moguće.

Bilo je puno uzbuđenja kada je CIA u siječnju 2021. deklasificirala oko tri milijuna dokumenata o NLO-ima. U nekima od njih nije bilo dovoljno dokaza za identifikaciju objekata registriranih zrakoplovnim instrumentima.

Možda su izvanzemaljci među nama, a mi jednostavno ne znamo za njih. Bez obzira na to jesu li nas već posjetili ili ne, ufolozi tvrde da je čovječanstvo bliže otkriću postojanja izvanzemaljskog života nego ikada prije. Sa svim modernim teleskopima koje imamo i razvijamo, neće biti čudno da nešto napokon i otkrijemo.