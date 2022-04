IZAZOV OD MILIJUN DOLARA: ‘Možete li doista dokazati da je Torinsko platno krivotvorina?’

Autor: Zlatko Govedić

Režiser David Rolfe pozvao je Britanski muzej da rekonstruira Torinsko platno kako bi dokazao da je riječ o krivotvorini. Čuveni pokrov, za koji mnogi vjeruju da je grobna tkanina samog Isusa, godinama je predmet rasprave.

Radiokarbonsko datiranje sugerira da pokrov zapravo uopće nije iz Isusova vremena, već iz srednjovjekovnog razdoblja. Međutim oprečne studije i mišljenja otežale su donošenje konačnog zaključka o njegovu podrijetlu pa milijuni ljudi i dalje vjeruju da on doista nosi Kristov lik.

Rolfe, režiser dokumentarca The Silent Witness iz 1978., uvjeren je u autentičnost pokrova. On tvrdi da je datiranje ugljikom na pokrovu 1980-ih koje je učinio Britanski muzej bilo manjkavo te da su dokazi koji upućuju na njegovo krivotvorenje nedostatni.

Toliko je uvjeren u to da je muzeju uputio izazov od milijun dolara.

“Ako vjeruju da je pokrov srednjovjekovna krivotvorina, pozivam ih da danas naprave nešto slično. Prema svim dokazima koje sam vidio, ako je ovo krivotvorina, to je najgenijalnija krivotvorina u povijesti. Naravno da je stara gotovo 2000 godina, u vrijeme daleko manje sofisticiranih tehnika krivotvorenja. Rekli su da ga je napravio srednjovjekovni prevarant, a ja kažem: pa, ako je on to mogao učiniti, morate i vi moći. A ako možete, dobit ćete milijun dolara”, pozvao je Rolfe.

Međutim, čini se da muzej nije zainteresiran za izazov.

“Sva pitanja o pokrovu najbolje je postaviti onima koji se o njemu trenutno brinu u kraljevskoj kapeli katedrale u Torinu”, rekao je glasnogovornik muzeja.