Iz mora izvukao ribe od kojih se diže kosa na glavi: Snimio ih dok se hrane rakom

Uznemirujući videozapis koji je objavila popularna stranica Wow Terrifying privukao je pažnju više od 5,5 milijuna gledatelja u vrlo kratkom roku. Snimka prikazuje muškarca kako u svojim rukama drži neobična stvorenja koja podsjećaju na morske zmije, ali s izrazito oštrim zubima.

Na snimci se može vidjeti kako ova “mala čudovišta” nemilosrdno grizu krakove rakova, ali sada otkrivamo što se zapravo krije iza ovog fascinantnog prizora.

Radi se o Gobi jeguljama, također poznatim kao Gobioidne jegulje. One spadaju u obitelj Gobiidae, raznoliku skupinu riba koje se mogu pronaći u različitim morskim i slatkovodnim staništima diljem svijeta. Gobi jegulje obično su male, izdužene ribe često podsjećajući na zmije, a odlikuje ih raznolik spektar boja i šara.

What on Earth are these!! 😳 pic.twitter.com/6cHuNDGkMm

— Wow Terrifying (@WowTerrifying) July 25, 2023