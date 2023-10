Istraživači u moru snimili biće čiji izgled izaziva jezu: Pogledajte kako se zove i kako se kreće

U posljednjih nekoliko dana, internetom se proširila fascinantna video snimka morskog bića koje je zaintrigiralo milijune ljudi. Radi se o vampirskoj lignji, čudnovatom stanovniku oceanskog dna, a video je podijeljen pod naslovom “Vampirska lignja ‘lebdi’ po morskom dnu mašući s perajama”.

Vampirske lignje, znanstveno poznate kao Vampyroteuthis infernalis, su malene, dubokomorske životinje koje pripadaju skupini Vampyromorphida. Unatoč imenu, nisu prave lignje, već su bliže rodbini hobotnica. Ovi čudnovati organizmi naseljavaju duboke oceane na dubinama do čak 900 metara.

Ono što odmah upada u oči kod vampirskih lignji je njihov neobičan, jeziv, izgled. Imaju prozirna tijela i velike crvene oči koje su im donijele ime. Njihovo znanstveno ime, Vampyroteuthis infernalis, doslovno prevedeno znači “vampirska lignja iz pakla”, što savršeno odražava njihov jezivi izgled. Unatoč tomu, važno je napomenuti da vampirske lignje nisu opasne i ne predstavljaju prijetnju ljudima.

Vampire squid propelling itself across the sea floor by flapping the fins on its side

pic.twitter.com/r74UzHWxdq

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 11, 2023