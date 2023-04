ISKUSTVO ‘TIK DO SMRTI’: Je li ono pravi dokaz da postoji nešto više nakon što umremo ili su to samo iluzije koje proizvodi kemija umirućeg mozga?

Autor: Zlatko Govedić

Na prvu bismo svi rekli da je iskustvo “tik do smrti” (TDS) događaj koji mijenja život, no čini se da to nije uvijek tako.

Vidjeti događaje koji vam trepere pred očima, promatrati jarko svjetlo na kraju tunela ili osjećati kao da lebdite iznad vlastitog tijela samo su neke od stvari koje obično opisuju pacijenti koji su doživjeli iskustvo bliske smrti.

No predstavljaju li takva iskustva pravi dokaz da postoji nešto više nakon što umremo ili su to samo iluzije koje proizvodi kemija umirućeg mozga u našim posljednjim trenucima?





Iako možda nikada nećemo znati odgovor na ovo pitanje, jedno znamo je kako su takva iskustva utjecala na živote onih koji su kroz njih prošli.

Međutim, prema novoj studiji, iskustva tik do smrti nemaju uvijek učinak koji biste očekivali.

Kako bi saznali više, istraživači su pratili 19 ljudi nakon iskustva na rubu smrti, a zatim pratili svakoga od njih godinu dana kasnije kako bi vidjeli kako su se njihovi životi promijenili.

Dok su pacijenti prijavili misli i simptome koji su im promijenili život relativno brzo nakon događaja, daljnjih 12 mjeseci kasnije činilo se da TDS nije imao dugoročni učinak.

To je bilo iznenađujuće s obzirom na to da se TDS “obično prijavljuje kao transformirajuć i može biti povezani s negativnim emocijama”, zaključuju istraživači.

Međutim, kako stvari stoje, trebat će provesti još puno istraživanja kako bi se potvrdili nalazi.









Jeziva iskustva

Iskustvo tik do smrti odnosi se na doživljaj ili stanje koje osoba doživljava neposredno prije smrti. To može uključivati ​​različite osjećaje, misli, senzacije ili vizualne percepcije koje su povezane s procesom umiranja.

Mnogi ljudi opisuju iskustvo tik do smrti kao izuzetno intenzivno i često ga karakteriziraju osjećaji mira, ljubavi i povezanosti sa svijetom. Drugi ljudi opisuju različite senzacije, poput osjećaja da ih “vuku” prema nekom svjetlu ili osjećaja da napuštaju svoje tijelo i promatraju svoju situaciju iz perspektive izvan tijela.

Važno je napomenuti da se iskustva tik do smrti razlikuju od osobe do osobe i da ne postoje jednoznačni uzorci. Neka istraživanja sugeriraju da su ta iskustva povezana s aktivnošću mozga tijekom procesa umiranja, ali još ima mnogo neotkrivenih tajni tog fenomena.