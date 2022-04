ISKUSTVA TIK DO SMRTI: Psihijatar iznio četiri teorije koje bi mogle objasniti zašto neki vide svjetlost na kraju tunela

Autor: Zlatko Govedić

Ne možemo poreći da neki ljudi imaju “iskustva tik do smrti”, no postavlja se pitanje što ona doista znače te jesu li to doista dokazi postojanja zagrobnog života.

Pacijenti koji su doživjeli takva iskustva obično navode bljeskanje pred očima, jarku svjetlost na kraju tunela ili lebdenje nad vlastitim tijelom.

Psihijatar i autor Thomas R. Verny u svom novom članku istražio je četiri intrigantne teorije koje bi mogle objasniti taj fenomen.

Prva teorija

Vjernici i “alternativci” će objeručke prihvatiti prvu teoriju po kojoj je um potpuno odvojen od tijela te postoji u svemiru neovisno o fizičkom svijetu.

Međutim, Verny priznaje da je skeptičan prema toj ideji jer se ne može znanstveno potvrditi.

Druga teorija

Um je naprosto nusproizvod složenih neuronskih aktivnosti fizičkog mozga te ne postoji neovisno o tijelu.

Verny, međutim, odbacuje i tu teoriju, navodeći slučajeve disocijativnog poremećaja osobnosti i drugih medicinskih anomalija kao neobjašnjive ako bismo um jednostavno smatrali proizvodom fizičkog mozga.

Treća teorija

Ova manje poznata mogućnost poznata je i kao Hameroff-Penroseova hipoteza. Prema njoj, ljudsku svijest stvaraju “kvantni vibracijski proračuni” unutar staničnog citoskeleta mozga pa se um pokorava fizičkim zakonima koji djeluju na neurone moždane kore koje trenutno ne razumijemo.

Četvrta teorija









Tzv. Kauffmanova hipoteza tvrdi da su um, svijest i slobodna volja povezani s novim, nepoznatim stanjem materije poznatim kao “Poised Realm”.

Kako stvari zasad stoje, tek kad umremo znat ćemo što je istina.