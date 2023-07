Internetom kruži besmislena teorija urote: ‘Ljudi su se na Marsu pobili atomskim bombama’

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

S pojavom interneta svijet se toliko promijenio da se mnogi mladi danas pitaju kako su ljudi uopće živjeli bez modernih telekomunikacija, društvenih mreža i trenutačne dostupnosti gotovo bilo koje informacije. Nažalost, internet je također samo odraz ljudske prirode pa informacije mogu biti i istinite i lažne. Ljudi su oduvijek bili skloni vjerovanju neznanstvenim idejama koje nisu samo netočne nego često i apsurdne i bizarne, da ne kažemo – drske.

Teorija urote o atentatu na Johna F. Kennedyja kaže da je ubojstvo američkog predsjednika 1963. bilo rezultat zavjere, a ne djelo pojedinca Leeja Harveya Oswalda. Teorija o Novom svjetskom poretku pak tvrdi da postoji tajno globalno vladajuće tijelo koje nastoji uspostaviti totalitarnu vlast nad svijetom. Nadalje, neki pojedinci vjeruju da je slijetanje čovjeka na Mjesec 1969. bilo lažirano te da su fotografije i videozapisi zapravo snimljeni u studiju. Prema teoriji o kemotragovima, putnički zrakoplovi namjerno ispuštaju otrove u zrak kako bi došlo do kontrole klime, umnih manipulacija ili čak širenja bolesti.

Gomilanje besmislica

Nema potrebe nabrajati cijeli niz takvih ideja u koje vjeruju neupućeni pojedinci. Stručnjaci ih uglavnom ignoriraju, no ponekad se hvataju u koštac s gorljivim zagovornicima.





Od 2021. proširila se još jedna takva teorija kojom ćemo se pozabaviti baš zato da ukažemo na opasnost vjerovanja u sve što pročitate. Naime, u to su vrijeme znanstvenici počeli govoriti o mikrobima na Marsu i mogućnosti da je Crveni planet nekada bio “mnogo življe mjesto”. Ubrzo potom tiktoker imenom “CrackheadJoedirt” objavio je viralni video u kojem je rekao da su ljudi nekada živjeli na Marsu te da su ga, štoviše, uništili nuklearnim oružjem, zbog čega je taj planet danas crven. U akademskoj zajednici isprva nitko nije obraćao pozornost, no kada je postalo očito da mnogi ljudi vjeruju u to, počeli su reagirati. No šteta je već bila počinjena. Očito, svaka teorija urote manje-više nailazi na plodno tlo. Pa zašto je onda ta tvrdnja besmislena?

Za početak, razmotrimo prošlost našeg planeta. Zamislite da ste se vratili sto milijuna godina u prošlost. Društvo bi vam pravila golema stvorenja poput argentinosaura dugog 35 m i teškog 70 tona ili “zloglasnog” grabežljivca tiranosaura. No osim opasnosti da završite u njegovim čeljustima, bilo je i drugih “izazova”. U to je doba na planetu bilo veoma vruće. Nije bilo ni leda na polovima. Bilo je manje kisika, ali bi ipak bilo moguće da ondje boravite neko vrijeme. Teoretski, ljudi bi mogli preživjeti i prije 500 milijuna godina, no tada jedini život na Zemlji vjerojatno nije bio ništa složeniji od jednostavnih biljaka i životinja.

Kukci su se pojavili prije 400 milijuna godina, a otprilike tri milijuna godina nakon toga i kopneni kralježnjaci. No da otputujete npr. 800 milijuna godina u prošlost, to bi za vaš organizam bio šok. Doslovno. Atmosferu su ispunjavali ugljikov monoksid, metan i amonijak, a kisika je bilo deset puta manje nego danas. Višestaničnost na Zemlji omogućena je tek nakon “velikog događaja oksidacije” prije 2,4 milijarde godina, kada je razina kisika počela rasti. Prije toga postojali su samo mikrobi.

Mars je otprilike star koliko i Zemlja pa biste se na prvu mogli upitati zašto se i ondje život nije razvio u isto vrijeme. Uostalom, u trenutku kada su ta dva planeta najbliža, udaljena su svega 78 milijuna km.









Jasni dokazi

Spomenuti tiktoker u svom videu kaže: “Mars nije prirodno crven. Želite li znati što može uzrokovati da planet postane crven i da se promijeni nakon nekoliko milijuna godina? Kada bi dovoljno nuklearnih bombi eksplodiralo na planetu, prva stvar koja bi se dogodila bila bi nuklearna zima. Nuklearna zima posljedica je nuklearnih eksplozija koje uzrokuje pepeo koji je toliko gust da blokira sunce. Nuklearne zime mogu trajati između sto i tisuću godina, ovisno o tome koliko pepela ima u atmosferi.” Dakle, on tvrdi da su ljudi davno živjeli na Marsu, ali su ga uništili nuklearnim oružjem i pretvorili u negostoljubivu ledenu pustinju kakva je danas.

Znanstvenici kažu da se složeni život nikada nije formirao na Marsu zbog njegove male mase i nedostatka gravitacije te da nije mogao zadržati atmosferu, toplinu i vodu kao Zemlja. Danas ondje prosječna temperatura iznosi oko –140 °C, a čak 96 % njegove tanke atmosfere sačinjava ugljikov dioksid. Da skratimo priču, da se sada nađete ondje, umrli biste iste sekunde.

Naravno, neki će se upitati: “Niste li upravo napisali da je i Zemlja nekada bila negostoljubiva kaljuža puna otrovnih plinova?” Štoviše, znanstvenici su na Marsu pronašli dokaze o isušenim jezerskim koritima i jarugama koji ukazuju na to da je onuda nekada tekla voda. Članak u cijenjenom časopisu Nature 2020. otišao je i korak dalje: “Istraživači su otkrili skupinu jezera skrivenih ispod ledene površine Crvenog planeta.” I NASA-in rover Curiosity nedavno je naišao na dokaze da je prije nekoliko milijardi godina u krateru Galeu postojalo jezero.









Čini se da su u “noahijansko doba”, prije 4,1 do 3,7 milijardi godina, na Marsu živjeli mikrobi. Atmosfera je bila gušća, bilo je kiše, rijeka, jezera, pa čak i oceana. U tom smislu, tiktokerova ideja ima osnove – na Marsu je posve sudeći nekada bilo života. No problem je u ostatku njegove “teorije”.

Život na Zemlji evoluirao je jer su postojali pravi uvjeti. Zemlja je bila toplija od Marsa. Atmosfera joj je postajala sve gušća. Bila je zaštićena od Sunčeva zračenja, a zbog toga što se voda uspjela zadržati, mi smo nastali od sićušnih jednostaničnih organizama. Dakle, Crveni je planet neko vrijeme, možda i dulje, imao slične uvjete kao Zemlja, ali oni nisu potrajali. Zato se na Marsu nisu pojavili kopneni kralježnjaci, dinosauri ni primati koji su tijekom milijuna godina silazili s drveća kako bi napravili oružje kojim bi ubijali životinje i na kraju izmislili TikTok da na njemu objavljuju bizarne teorije urote.

Crven od željeza

Unatoč svem našem neprekidnom i revnom pretraživanju Marsove površine, još nismo pronašli ništa što bi upućivalo na to da se ondje dogodilo išta slično tome.

CrackheadJoedirt, međutim, kaže: “Pošto su svi prirodni resursi iscrpljeni zbog nuklearne zime, planet je postao crven od prašine. Moja teorija je da smo došli s Marsa pošto smo iscrpli sve njegove prirodne resurse i uništili ga nuklearnim bombama.”

Kaže da smo na Marsu izazvali kataklizmu te da je potom uslijedila nuklearna zima, za koju je rekao da je trajala “između sto i tisuću godina, ovisno o tome koliko je pepela bilo u atmosferi”. Zapravo, obje su brojke vrlo male jer je riječ o milijardama godina atmosferskih promjena.

Tvrdnja da je Mars crven zbog nuklearnih oborina doista nema nikakvog smisla. Planet je crven zbog hrđe sačinjene od željezovih oksida. Naime, velike količine željeza u njegovu tlu dolaze u kontakt s malo kisika i tako su nastali njihovi spojevi. Zemlja je također imala puno željeza u vrijeme svoga formiranja, ali je zbog jačih gravitacijskih sila ono potonulo ispod površine, dok je na Marsu ostalo na tlu te je zahrđalo tijekom milijuna ili čak milijardi godina.

No čak i da samozvani znanstvenik s TikToka ima pravo kada je riječ o nuklearnim padalinama koje su površinu planeta obojile u crveno, što definitivno nije točno, postoji još jedan, mnogo važniji razlog zbog kojega cijela njegova ideja pada u vodu. Prvi primati na Zemlji su se pojavili prije nekih 55 milijuna godina. Naš najraniji predak koji je počeo hodati na dvije noge, Orrorin tugenensis, pojavio se tek prije šest milijuna godina, a tek prije 2,5 milijuna godina naši dvonožni preci postali su nešto pametniji. Tada je Homo habilis počeo izrađivati alate.

To jest bio velik napredak, ali definitivno nije bilo poznavanje nuklearne fizike i cijepanja atoma. Moderni ljudi, Homo sapiens, pojavili su se tek prije 300.000 i 200.000 godina.

Veliki napredak

Iz Afrike su krenuli prije nekih 70.000 godina, a sofisticirani su govor razvili do prije 50.000 godina.

Prema tome, CrackheadJoedirt želi nas uvjeriti da su prije nekoliko milijardi godina na Marsu, kada je vjerojatno bilo vode u izobilju, u vrijeme kada na Zemlji nije bilo ničega u smislu života osim mikroorganizama, ljudi već bili evoluirali na Marsu i naučili proces nuklearne fisije.

On kaže da je naš život na Marsu na neki način odražavao evoluciju na Zemlji, ali milijardama godina prije, te da smo uništili Mars prije nekoliko milijardi godina, nakon čega nas je nuklearna zima koja je trajala relativno kratko natjerala da promijenimo planet.

Ispada da smo se nakon te promjene nekako vratili u mikroorganizme te da smo morali ponovno evoluirati.

Ako vas to zbunjuje, nije problem u vama. Njegova ideja jednostavno nema nikakvog smisla. Da je rekao da je nekoć postojala složenija vrsta života na Marsu za koju ljudi na Zemlji dosad nisu uspjeli pronaći nikakve dokaze, to bi još nekako moglo proći, iako je gotovo sigurno da su uvjeti na Marsu čak i to učinili nemogućim.

Da zaključimo, dobro je biti znatiželjan, ali uvijek je bolje naoružati se znanjem nego dopustiti da vas teoretičari urote zavedu.