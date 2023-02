INTERNET STVARA NOVE NOĆNE MORE: Ako vam u san dođe Dugi konj, ma koliko strašan bio, on vam ne želi nikakvo zlo

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Sigurno vam nije lako uroniti u svijet svoje djece ili unuka. Njihovi “negativci” nisu više ni babaroga ni vampiri ni Freddy Krueger, nego internetska stvorenja za koja vjerojatno niste ni čuli. Svako doba ima svoje priče strave i užasa, a u današnje vrijeme popularno je nekoliko urbanih legendi o kojima se naveliko piše na internetu.

Dugi konj (Long Horse) jedno je takvo herojsko internetsko stvorenje koje je osmislio kanadski pisac horora Trevor Henderson, a proslavio se nakon 24. kolovoza 2018., kada se njegova slika počela širiti internetom. Henderson je uz sliku napisao da je sanjao Dugog konja.

Slender Man je pak izmišljeni natprirodni lik koji je 2009. kreirao Eric Knudsen, poznat i kao Victor Surge, korisnik foruma Something Awful. Prikazuje se kao mršav, neprirodno visok humanoid bijele glave i bez lica, odjeven u crno. S druge strane, Siren Head i Cartoon Cat također su Hendersonove kreacije.





Iako se ovaj zagonetni entitet najčešće naziva Dugi konj, to zapravo nije točan opis. On zapravo podsjeća na mumificiranu glavu i vrat konja.

Grozna kreatura

Izgleda poput kostura. Nema oči, usne ni donju čeljust, ali ima raščupanu grivu koja mu još raste iz vrata.

Bez obzira na kut iz kojega ga promatramo, njegov se vrat proteže izvan vidnog polja. Njegovo tijelo, ako ga uopće ima, naizgled se uvijek skriva iza ugla, a vrat mu se može rastegnuti koliko god treba. Kosti u njemu više su nalik na kosti prstiju nego na kralješke, što dopušta neprirodan stupanj savijanja i zakrivljenosti. Zavoja na vratu Dugog konja može biti koliko god je potrebno.

Za razliku od nekih drugih Hendersonovih kreacija, za Dugog konja piše da “općenito nije neprijateljski nastrojen, ali jest uporan”. Autor ga je nazvao “svecem zaštitnikom upozorenja, izbjegnute katastrofe i znatiželje, u dobru i zlu”. Njegovo podrijetlo je misterij, ali čini se da može putovati kroz različite razine stvarnosti. Ipak, većinom se pojavljuje samo u snovima. Priča o Dugom konju prikaz je modernog žanra horora.

Tijekom 2008., kada je započela globalna recesija, Amerikanka Janet Smith doselila se u gradić Chico na sjeveru Kalifornije (SAD) u potrazi za poslom. Svoj prvi dan provela je tražeći namještaj u središtu grada. U jednom dućanu za oko joj je zapeo starinski drveni konjić za ljuljanje, baš poput onog koji je bio u kući njezine bake kada je bila djevojčica. Bio je u dobrom stanju, osim izlizane boje, pa ga je Janet ponijela kući. Nije ni znala da je u svoj novi dom donijela zlokobnu silu.

Ubrzo je počela primjećivati čudne pojave. Isprva je počela osjećati miris cimeta po kući, što joj nije smetalo jer ga je inače voljela. Svake bi noći sanjala kako se budi i izlazi u hodnik svoje nove kuće. Stajala bi na vrhu stuba i gledala kako kostur konjske glave vijuga kroz hodnik koji je vodio u dnevnu sobu.









Konj nikad ništa nije učinio, samo ju je gledao. Ponekad bi u snu pokušala vidjeti ostatak njegova tijela, ali bez obzira na to koliko se trudila, mogla bi vidjeti samo njegov vrat kako se izvija kroz prozor i nestaje u tami.

Nesretan život

S vremenom su snovi postali sve češći, a život nesretniji. Izgubila bi ključ ili poderala omiljenu odjeću. Jedne ga je noći opet sanjala. Sjedila je u svom automobilu u blizini šume. Konjski vrat vijugao je oko drveća, tiho klizeći dok joj je dolazio sve bliže i bliže s osjećajem hitnosti. Shvatila je da je u tom snu mogla čuti kako konju pucaju vratne kosti dok se proteže. Ujutro je san pripisala stresu zbog selidbe i novog posla.

Tada je primila telefonski poziv. Njezina majka u San Franciscu završila je u bolnici nakon srčanog udara. Kad je Janet stigla onamo, majka je bila stabilno, ali još je osjećala jak bol. Zatim joj je rekla da je sanjala konja. To je Janet prestravilo. Čim se vratila kući, uzela je konjića i odnijela ga natrag u dućan rabljene robe. Međutim, vlasnik dućana nije imao evidenciju da je predmet ikada bio u inventaru dućana. Nije se mogao sjetiti da ga je ikada prije vidio. Vraćajući se kući iz trgovine, skrenula je do najbližeg smetišta i bacila konjića, nadajući se da će ga se riješiti jednom zauvijek.









No te noći ponovno je sanjala Dugog konja. U snu je vrištala na njega da je ostavi na miru, ali konj nije reagirao. Još je mogla čuti kako mu vrat pucketa, a zvuk je bio čak i glasniji nego u prijašnjem snu. Sljedećeg dana, bez ikakvog objašnjenja, konjić za ljuljanje vratio se u svoju dnevnu sobu, a ona je ponovno osjetila miris cimeta oko svoje kuće.

Pokušavala se riješiti konjića na sve moguće načine. No bez obzira na to je li ga razbila, spalila ili odnijela daleko, on bi se uvijek vratio. Svake noći sanjala bi novi san o Dugom konju. Kada bi ga pitala što želi, jedini odgovor koji je dobila bio je prazan pogled bez očiju i zvuk pucanja konjskih vratnih kostiju dok mu se vrat rastezao sve duže i duže. Ipak, ona to nije osjetila kao prijetnju, nego kao upozorenje.

Ono što Janet nije mogla razumjeti jest da Dugi konj nije bio uzrok njezine nesreće, već ju je pokušavao upozoriti. Henderson je izjavio da je pucketanje vrata njegov pokušaj komunikacije. Čuti zvuk u snu siguran je znak da će se dogoditi tragedija u životu osobe koja ga čuje, a što više zavoja ta osoba vidi, to je hitnija poruka.

Spašen život

Na kraju su snovi postali toliko loši da se bojala spavati. Ostajala bi budna koliko god je mogla. Jednostavno više nije mogla izdržati. Onesvijestila se na svom kauču oko četiri ujutro s praznim loncem kave na stolu pokraj sebe.

Sutradan se probudila u panici. Nije namjeravala zaspati! Pogledala je na sat i vidjela, na svoj užas, da kasni na posao tri sata. Brzo se spremila i otrčala do auta. Počela je voziti što je brže mogla, nadajući se da je šef neće otpustiti na licu mjesta zbog tolikog kašnjenja. Kad se približila, začula je sirene vatrogasnih vozila i shvatila da vidi dim koji dolazi iz poslovne zgrade u kojoj je radila. Na svoj užas, shvatila je da gori cijeli ured. Pitala je vatrogasce što se dogodilo. Objasnili su da je curenje plina, u kombinaciji s električnim kvarom, izazvalo veliku eksploziju koja je uzrokovala požar u većem dijelu zgrade. Rekli su joj da je bila sretna što je prespavala jer da je bila na poslu, ne bi preživjela.

Te noći Janet je opet sanjala Dugog konja. Bio je na njezinu stubištu. Vrat mu je bio znatno kraći, a kosti mu više nisu pucale. Prišla mu je držeći jabuku. Ispružila je jabuku prema konjskoj njušci i ona je počela trunuti i venuti, signalizirajući da je konj prihvatio njezinu ponudu zahvalnosti. Nakon te noći Janet više nikada nije sanjala Dugog konja.

Tako, dakle, glasi priča o Dugom konju, tihom, tajanstvenom, ali očito dobronamjernom entitetu koji nam dolazi u snove kako bi nas upozorio na nadolazeću tragediju. Iako je Dugi konj potpuno izmišljen, mitovi i legende o sličnim bićima sežu stoljećima u prošlost.

Engleska riječ za noćnu moru “nightmare” podudara se s riječju “mare”, što znači “kobila”. U srednjovjekovnoj Europi vjerovalo se da je kobila demonski entitet koji može opsjedati konje dok njihovi vlasnici spavaju, zbog čega bi konji ujutro bili izmrcvareni. Za kobilu se također kaže da je odgovorna za paralizu sna kod ljudi. Čest tip ilustracije prikazuje usnulu ženu s demonom koji joj čuči na prsima, dok na drugoj strani sobe eterični bijeli konj promatra kroz zavjese.

Velški folklor

Dugi konj ima sličnosti s Mari Lwyd, tj. Sivom kobilom, bićem iz velškoga folklora. Ona je jeziva lutka napravljena od zglobne lubanje konja na kraju motke, prekrivene dugačkom bijelom tkaninom koja skriva lutkara i stvara izgled glave i produženog vrata sablasnog konja. Unatoč svom jezivom izgledu, u Walesu se Mari Lwyd zapravo povezuje s blagdanskom sezonom. Griva joj je napravljena od zelenih i crvenih vrpci, a očne duplje obično su ispunjene ukrasima. Skupine mještana nose Mari Lwyd sa sobom od kuće do kuće, pjevajući pjesme, pričajući viceve i pijući u potrazi za božićnim zabavama.

Dugi konj također ima mnogo toga zajedničkog s pričom o Mothmanu, stvorenju koje je proganjalo stanovnike jednog grada u Zapadnoj Virginiji u mjesecima koji su doveli do katastrofalnog rušenja mosta. Mothman je bio zastrašujuća figura, ali poput Dugog konja, većina ljudi vjeruje da je on upozoravao ljude na nadolazeću katastrofu.

Je li Trevor Henderson stvorio Dugog konja na temelju nekog od ovih mitskih stvorenja? Možda nikada nećemo doznati odgovor. No što god bila istina, Dugi konj osvojio je internet. Upravo ste zaronili u svijet djece i unuka, internetske generacije globalnog sela. Ako budete sanjali Dugog konja, zapamtite da vam on ne želi zlo. Samo mu ponudite jabuku i obratite pozornost na zvuk pucketanja njegova vrata. Nikada ne možete biti previše oprezni.