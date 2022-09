I OPET NIŠTA: Zbog curenja goriva ponovno odgođeno lansiranje rakete na Mjesec

Ponovno je odgođeno lansiranje rakete nove generacije prema Mjesecu, ovaj put zbog curenja goriva, otkrivenog tek nekoliko sati prije polijetanja probne misije, koja se treba realizirati u sklopu NASA-ina programa Artemis I, čiji je cilj povratak astronauta na Mjesec za tri godine.

Predviđeno je da raketa nove generacije ponese kapsulu bez posade na šestotjedni probni let oko Mjeseca i natrag u sklopu misije Artemis 1, pedeset godina nakon posljednje Apollove misije na Mjesec.

Polijetanje je predviđeno za 14.17 po lokalnom vremenu (20.17 po našem) s mogućim kašnjenjem do dva sata.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

— NASA (@NASA) September 3, 2022