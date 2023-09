Hrvatu u tri ujutro uletjela u sobu, skamenio se: ‘Stoji metar od mog lica, gleda me u oči’

Znakovi su svuda oko nas, rekli bi mnogi ljudi, samo pitanje je koliko na njih obraćamo pažnju. Na Redditu, omiljenom mjestu mnogih Hrvata za anonimne rasprave, jedan je mladić opisao svoje zanimljivo iskustvo koje je pokrenulo lavinu komentara. On je, pod nadimkom Kosta, ispričao što mu se dogodilo u mrkloj noći 24. srpnja…

“Tu večer sam ostavio otvoren prozor dok sam spavao i oko 3 ujutro me probudio neki čudan zvuk i nekakva težina na lijevoj nozi. Probudio sam se na leđima što je neobično za mene jer inače spavam na boku. Naime kad sam se probudio otvorio sam oči i ugledao sovu kako stoji na mojoj lijevoj nozi doslovno metar od mojeg lica i gleda me ravno u oči”, započeo je.

Piše mladić kako inače nije plašljiva osoba i voli životinje, no ipak ga je ovaj susret sa sovom nekako “presjekao”.

“Ostao sam miran dok je sova stajala na nozi. U tom trenutku sam pokušao uzeti mobitel koji je stajao sa strane kako bi snimio sovu. Dok sam potezao rukom prema mobitelu sova je samo odletjela na ormar i stajala na njemu neko vrijeme. Gledao sam je i nisam mogao vjerovati što sam upravo doživio. Toliko napet trenutak u potpunoj tišini. Nakon toga sova je samo ležerno odletjela sa ormara kroz prozor. Nisam mogao vjerovati što mi se dogodilo. Ispričao sam ovo prijateljima i obitelji neki su potrešeni neki iznenađeni. Meni je ovo iskustvo iskreno vrlo drago i zanimljivo. PS: prvi poklon u životu koji sam dobio je zlatna sova privjesak od zlata koji i dan danas nosim oko vrata. Zanima me vaše mišljenje”, napisao je Kosta.

‘To je ipak znak’

Komentar koji je prikupio najviše lajkova doista je legendaran.

“Mislim da je vrijeme da se zaletiš u neki zid na kolodvoru frende, pozvan si u Hogwarts“, odgovorio je jedan šaljivdžija.

Drugi čovjek u ovoj priči vidi svojevrsno upozorenje pa savjetuje: “zatvaraj prozor kad ideš leći da ti ne bi štagod drugo uletilo, možda nešto što neće biti prijateljski nastrojeno”.









Jedna se žena prisjetila svog iskustva.

“Jednom mi je prozor ostao otvoren dok sam spavala pa su me ujutro probudila gugutanja dva goluba pored glave, lagano šetali po sobi. Još sam tad bila ludo zaljubljena u jednog lika…Koji sam si film tad ufilmala da je to znak… No niš’ od tog. Drugi put pak kad mi je prozor ostao otvoren uletio mi šišmiš i objesio se naopako na lampu na zidu. E tad sam shvatila da je to ipak znak da zatvaram prozor, od tad spavam sa zatvorenim”, napisala je ona.

Još uvijek krivi tu sovu

“Poruku” je shvatio i mladić koji se nakon posjeta sove “opametio”.









“Ja sam prije 7 godina u srednjoj išao na proslavu nove godine i fulao vlak (gledao dolazni vozni red umjesto odlaznog) pa sam čekao sljedeći i sjedao u autu u mraku na parkiralištu praznog kolodvora sa starcima. Odjednom nam na šajbu sletjela sova, mala neka, ali ipak sova i promatrala nas neko vrijeme. Zajebavali smo se da me to došla upozoriti da učim filozofiju (sova, mudrost, itd.), jer sam imao baš kritično loše ocjene iz filozofije.

Kad je počelo drugo polugodište, ja se odjednom totalno zainteresirao za filozofiju, počeo čitati filozofske klasike, išao i na natjecanje, na kraju upisao i studij filozofije koji naravno nisam završio. Još uvijek krivim tu sovu”, njegova je priča.

Još je jedna gospođa čula za zanimljive interpretacije ovakvih “vizita”.

“Ja niti nisam praznovjerna, aaaaliiiii, slaveni vjeruju da duše osoba mogu živjeti u pticama. Jednom mi je jedna stara žena pričala (koja drži do dvovjerja – slavenski običaji + katoličanstvo) da one noći kad joj je muž umro, lastavica joj je ušla u kuću, neko vrijeme provela s njom i onda išla pozdraviti sina u drugu sobu. Oni su to interpretirali kao posljednji pozdrav voljene osobe. Pa sada, možda te netko želio pozdraviti tko ne može na drugačiji način pozdraviti”, sugerira. ‘Nadao si se ševi, a uletila je sova’

“Slična situacija se dogodila nakon što mi je prabaka umrla. U bratovu sobu je uletjela mala ptičica, slična kao vrabac. Prozor je bio zatvoren kad smo se vratili sa sahrane. Također na ukrasnom satu koji stoji u hodniku je bilo promijenjeno vrijeme”, odgovorio joj je mladić koji je pokrenuo temu. No, neki tu ne vide ništa posebno, pa je par ljudi napisalo: “To ima dublje značenje samo tebi jer mu ga i pridaješ, događaj se dogodio jer su se tako stvari posložile“.

Za kraj jedan se čovjek našalio pa ispalio: “Nadao si se ševi, a uletila je sova”.