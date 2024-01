Hoćete li nadživjeti svoje vršnjake? Bizaran test otkrit će vam to za samo deset sekundi

Postoji jednostavan test koji vam može dati uvid u moguću duljinu vašeg života, a provjerava se u samo 10 sekundi.

Testiranje ravnoteže stajanjem na jednoj nozi pokazalo se povezano s dugovječnošću, prema studiji provedenoj u Brazilu.

Istraživanje je obuhvatilo 1700 ljudi u dobi od 50 do 70 godina.

Rezultati su pokazali da su osobe koje nisu mogle stajati na jednoj nozi 10 sekundi bile 84% posto sklonije smrti u narednih sedam godina u usporedbi s onima koji su prošli test.

Padovi predstavljaju jedan od vodećih uzroka smrti, posebno s godinama kada tijelo gubi mišićnu masu. Svake godine tisuće ljudi umire zbog nesreća uzrokovanih padom.

Isto tako, padovi su drugi vodeći uzrok smrti od nenamjernih ozljeda u cijelom svijetu, s oko 684.000 smrtnih slučaja svake godine.

