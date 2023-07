Hoćemo li uskoro mozak moći prebaciti u računalo? Filmski scenarij postaje realnost?

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Posljednjih desetljeća znanstvena fantastika i futurističke vizije često su nam pružale uvid u maštovite svjetove u kojima ljudski umovi mogu biti preneseni (eng. “upload”) na računala. No dok su takve ideje nekoć bile smatrane samo plodom mašte pisaca i filmaša, sve više znanstvenika i istraživača ozbiljno se posvećuje tom izazovnom području.

Koncept prijenosa ljudskog uma na računalo, poznat i kao “sučelje mozak-računalo” (eng. “brain-computer interface”, BCI) već dugi niz godina privlači pozornost znanstvenika, inženjera i inovatora. Ideja o povezivanju ljudskog mozga s računalima i korištenju te veze za prenošenje svijesti, misli i identiteta otvara mogućnosti koje bi mogle transformirati način na koji živimo i komuniciramo.

Španjolski histolog i liječnik Santiago Ramón y Cajal (1852.-1934.), inače dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu (1906.), smatra se jednim od osnivača moderne neuroznanosti. Upravo je on početkom 20. st. pružio prve znanstvene uvide u strukturu i funkciju mozga. Svoje teorije temeljio je na otkrićima neurona i sinapsi te je postavio temelje razumijevanja mozga kao složenog računalnog sustava.





Slijedeći Cajalove korake, tijekom 20. st. razni istraživači nastavili su proučavati mozak i njegovu povezanost s računalima. Pojavom modernih tehnologija, kao što su funkcionalna magnetska rezonancija (fMRI) i elektroencefalografija (EEG), istraživači su dobivali sve dublji uvid u aktivnosti mozga i razumijevanje neuronskih mreža.

“Ideja da bi naš um mogao živjeti u drugom obliku nakon smrti tijela bila je stalna tema u znanstvenoj fantastici od 1950-ih. Nedavne televizijske serije kao što su ‘Black Mirror’ i ‘Upload’, kao i neke videoigre, pokazuju našu stalnu fascinaciju tom idejom. Nedavni razvoj znanosti i tehnologije vodi nas bliže vremenu u kojem bi prijenos misli mogao prijeći iz znanstvene fantastike u stvarnost”, piše psihologinja Angela Thornton sa Sveučilišta u Nottinghamu (Engleska, UK) u svom novom eseju na platformi The Conversation.

Virtualni svijet

Ista se ideja javlja i u romanu “Neuromancer” (1984.) američko-kanadskog pisca Williama Gibsona koji je popularizirao pojam “matrice” (eng. “matrix”) koji predstavlja virtualni svijet u koji protagonist ulazi s pomoću implantata u mozgu.

U romanu “Permutation City” (1994.) australskog pisca Grega Egana istražuje se mogućnost prenošenja svijesti na računalo kako bi se stvorila digitalna kopija uma. Radnja se vrti oko eksperimenta u kojem se ljudski umovi prenose u simulirani digitalni svijet.









Jedan od najpoznatijih filmova koji se bave prijenosom uma na računalo svakako je “The Matrix” (1999.). U tom znanstvenofantastičnom spektaklu ljudi su povezani u računalni simulirani svijet, a njihove umove kontrolira umjetna inteligencija.

U znanstvenofantastičnom pak trileru “Transcendence” (2014.) glavni lik, briljantni znanstvenik, prenosi svoju svijest na računalni sustav kako bi postao superinteligentno biće. Film istražuje etičke i moralne dileme vezane uz takav prijenos uma.

U epizodi “San Junipero” (2016.) antologijske britanske serije “Black Mirror” prikazuje se koncept prijenosa uma na računalni sustav kako bi se omogućio besmrtni život u simuliranom svijetu.

Iste godine, u epizodi “The Immortalist” dokumentarne serije “Horizon”, koja se prikazuje na programu BBC Two, ruski milijunaš Dmitrij Ickov otkrio je svoje planove za suradnju s neuroznanstvenicima, graditeljima robota i drugim stručnjacima na stvaranju tehnologije koja bi nam omogućila da učitamo svoje umove na računalo kako bismo živjeli vječno.

U to je vrijeme Rus smjelo predvidio da će se taj cilj postići do 2045. godine. To se čini malo vjerojatnim, no ipak, činimo male, ali značajne korake prema boljem razumijevanju ljudskog mozga i mogućnosti da ga jednog dana uspijemo oponašati ili reproducirati. Danas znanstvenici koriste sva dosad prikupljena saznanja kako bi stvorili sučelje mozak-računalo. Postignuća u neuroznanosti i računalstvu dovela su do razvoja eksperimentalnih sučelja koja omogućuju prepoznavanje moždanih signala i dekodiranje misli.

Složen entitet

Ta sučelja omogućuju korisnicima da koriste svoje misli kako bi upravljali računalnim aplikacijama ili čak robotima.

Međutim, prijenos samog uma na računalo ostaje velik izazov. Ljudski um je složen entitet koji uključuje ne samo naše misli i osjećaje nego i duboko ukorijenjen identitet, tj. jastvo. Postavljanje jastva u računalni sustav zahtijeva razumijevanje složene prirode svijesti i svih njezinih aspekata.

Iako nam još predstoji dug put do ostvarenja potpunog prijenosa ljudskog uma na računalo, istraživanja i eksperimenti otvaraju vrata mnogim potencijalnim koristima. Kombinacija ljudske inteligencije i moćnih računalnih sustava može donijeti revoluciju u područjima umjetne inteligencije, medicine i istraživanja mozga.

U prezentaciji tvrtke Neuralink Elona Muska, objavljenoj lani u studenome, vide se dva majmuna koja su pomicala kursore svojim mozgovima. Pošto je Musk prethodno opisao takvu tehnologiju kao odgovor na egzistencijalnu prijetnju umjetne inteligencije koja nadilazi naše mogućnosti, Neuralinkov rad veoma je zainteresirao svjetsku javnost. Takva bi tehnologija mogla uvelike poboljšati živote ljudi s teškim medicinskim stanjima poput cerebromedulospinalne diskonekcije, potpune paralize, pa čak i sljepoće.

Tijekom prezentacije Musk je pokazao snimku dvaju majmuna kako “tipkaju” po virtualnoj tipkovnici kako bi sricali poruku na ekranu. Iako majmuni nisu sami sricali riječi, oni su odgovarali na upite koji su im govorili koje tipke da “pritisnu”. Međutim, impresivno je da se cijela stvar odvijala putem kontrole uma – nije bilo fizičke tipkovnice. Tehnologija nedvojbeno radi – to je barem jasno. Detaljna skeniranja mozga i njegove aktivnosti omogućila bi nam reprodukciju biološkog mozga osobe, a potencijalno i uma, u računalu.

Najperspektivnija tehnika je “scan and copy”, gdje bi se detaljno skenirala struktura sačuvanog mozga, primjerice tehnikom elektronske mikroskopije. Time bi se prikupili podaci potrebni za proizvodnju radne kopije mozga.

Učitavanje uma

Prema tome, koliko je vjerojatno da će se postići emulacija cijelog mozga i potencijalno učitavanje uma? U izvješću objavljenom 2008., istraživači sa Sveučilišta u Oxfordu opisali su emulaciju cijelog mozga kao “strašan inženjerski i istraživački problem koji ipak ima dobro definiran cilj i možda bi se mogao postići ekstrapolacijom trenutnih tehnologija”.

Međutim, drugi su skeptični prema temeljnim pretpostavkama, a posebno prema dvama ključnim načelima. Središnje mjesto u prijedlogu emulacije cijelog mozga jest odvajanje uma od tijela. Ono je sporno jer mnogi vjeruju da je mozak “utjelovljen” te da funkcionira zbog svog odnosa s drugim dijelovima tijela i okolinom koju osjećamo i s kojom komuniciramo.

Prijenos uma također pretpostavlja da je um rezultat onoga što mozak radi. Naši umovi, a napose svijest, često se smatraju nečim većim i prolaznijim od funkcije biološkog mozga.

“Ta kontroverzija znači da akademici aktivno raspravljaju o filozofskim i znanstvenim izazovima emulacije cijelog mozga i učitavanja uma, ali u javnosti jedva da postoji svijest o tome. Za svoj doktorski rad istražila sam koliko je javnost svjesna učitavanja uma i što misle o tome. Tijekom studija koristila sam nekoliko istraživačkih metoda, uključujući i intervjue s istim subjektima tijekom nekoliko godina”, piše britanska psihologinja.

Neurotehnologija i njezine metode za izravno snimanje ili modificiranje aktivnosti ljudskog mozga brzo napreduju. Primjeri neurotehnologije kao što su sučelja mozak-računalo i implantabilni uređaj “Stentrode”, dospjeli su na naslovnice ranije ove godine jer su omogućili teško paraliziranim pacijentima da kontroliraju računalo razmišljanjem i obavljaju online aktivnosti poput kupnje i slanja e-pošte.

Takav razvoj događaja, uz napredak u umjetnoj inteligenciji (AI), omogućuje nam bolje dešifriranje moždanih valova. U budućnosti bi nam mogli dopustiti da “pišemo” ili modificiramo mozak.

Aktivnost mozga

Posljedično, moramo postaviti smjernice i zakonodavstvo kako bismo osigurali zaštitu naših ljudskih i tzv. neuroprava. Danas je to vruća tema u akademskoj zajednici. Nitko sa sigurnošću ne zna koliko bismo dugo mogli čekati da reproduciramo ljudski mozak. Možda i sto godina, a učitavanje uma još je jedan veliki korak. Iako se to može činiti jako daleko, moramo se sjetiti koliko je tehnologija brzo napredovala u posljednjem desetljeću.

“Primjerice, magnetsku smo rezonanciju (MRI) prvi put upotrijebili prije pola stoljeća. Međutim, početkom ove godine, tim istraživača sa Sveučilišta Duke (Sjeverna Karolina, SAD) skenirao je cijeli mozak miša u najvišoj rezoluciji dosad. Bio je 64 milijuna puta oštriji nego prije. U ovom trenutku, emulacija cijelog mozga i mogućnost učitavanja uma već se nalaze u domeni znanosti”, zaključuje Thornton.

Dakako, prijenos ljudskog uma na računalo postavlja mnoga etička pitanja. Takav razvoj događaja ima potencijal transformiranja definicije čovjeka pa bi se trebao čuti i glas onih izvan svijeta znanosti.