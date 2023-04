HOĆEMO LI IKADA KOLONIZIRATI DRUGE SVJETOVE? Elon Musk do 2050. želi sagraditi grad od milijun stanovnika na Marsu

Autor: Zlatko Govedić

Elon Musk, izvršni direktor tvrtke SpaceX, želi do 2050. na Marsu imati grad od milijun ljudi. To zvuči ambiciozno jer ljudi nikada nisu kročili na površinu Crvenog planeta. No je li to uopće izvedivo? Kada bismo mogli kolonizirati neki drugi planet? Hoćemo li ikada moći kolonizirati svjetove izvan Sunčeva sustava?

Odgovori na ta pitanja uvelike ovise o kojem je planetu riječ. Za Mars, desetljeća nisu nužno nerealan vremenski okvir. Serkan Saydam, zamjenik direktora Australskog centra za istraživanje svemirskog inženjerstva i profesor na Sveučilištu New South Wales (Sydney, Australija) kaže da je ljudska kolonizacija Marsa moguća u roku od nekoliko desetljeća.

"Vjerujem da ćemo do 2050. imati ljudsku koloniju na Marsu", dodaje Saydam.





Prvi veliki korak u uspostavi uspješne kolonije na Marsu bit će voda, a ona se može ekstrahirati iz leda i/ili hidratiziranih minerala. Saydam smatra da će voda potom olakšati poljoprivredu i mogućnost uzgoja hrane na Marsu, dok bi se vodik iz leda i minerali mogli koristiti i kao izvor energije za raketno gorivo.

Ipak, ne postoji znanstveni konsenzus o kolonizaciji Marsa do 2050., a drugi znanstvenici ponudili su manje optimistična mišljenja.

Louis Friedman, inženjer astronautike i suosnivač neprofitne organizacije “The Planetary Society”, 2019. je rekao da kolonizacija Marsa nije vjerojatna u doglednoj budućnosti, dok je Rachael Seidler, neuroznanstvenik sa Sveučilišta u Floridi koji je radio s NASA-inim astronautima, ironično je rekao da ljudi vole biti optimistični u pogledu kolonizacije Marsa.

Izgradnja kolonije

Međutim, čovječanstvo će vjerojatno stići do Marsa za nekoliko desetljeća.

Kina planira započeti sa slanjem ljudskih posada na Mars 2033., dok NASA namjerava onamo poslati astronaute do kasnih 2030-ih ili ranih 2040-ih. Kad ljudi stignu na Crveni planet, sljedeći bi korak mogao biti – izgradnja kolonije.

Kolonizacija podrazumijeva određeni stupanj samodostatnosti, ali ne nužno i potpunu neovisnost o Zemlji. Saydam uspoređuje Mars s udaljenim otokom na koji biste ipak povremeno morali uvoziti stvari.









“Većina opreme i alata bit će poslana sa Zemlje. Mislim da ne možete proizvesti kamion na površini Marsa”, kaže profesor.

Mars bi ipak trebao proizvesti nešto da bi dugoročna kolonija bila financijski održiva. Svemirski turizam je jedna od opcija, ali Saydam je naveo iskop minerala kao ključ uspjeha kolonizacije. Na primjer, svemirsko rudarenje na obližnjim asteroidima u potrazi za vrijednim materijalima, kao što je platina, moglo bi stvoriti nova svemirska gospodarstva i tako potaknuti na daljnja ulaganja i istraživanja.

Negostoljubiv i opasan susjed

Iako je Mars naša najrealnija opcija za izvanzemaljsku kolonizaciju, naš crveni susjed nije baš najprihvatljiviji planet za ljude.









Marsova atmosfera sastoji se od više od 95% ugljičnog dioksida, a prosječna je temperatura –60 °C. Izložen je štetnom Sunčevu i kozmičkom zračenju, a letjelici je potrebno oko 8,5 mjeseci da stigne do cilja.

Gotovo je sigurno da će se na planetima izvan Sunčeva sustava, tj. egzoplanetima, naći još gostoljubivijih novih domova. No problem s egzoplanetima je taj što su doista veoma daleko. Nismo čak ni poslali svemirsku letjelicu na egzoplanet, a jedine sonde koje su napustile naš sunčev sustav bile su Voyager 1 i 2, kojima je trebalo 35 i 41 godinu da uđu u međuzvjezdani prostor. Egzoplaneti su još udaljeniji.

“Našom trenutnom tehnologijom bilo bi potrebno nekoliko desetaka tisuća godina da dođemo do najbližeg egzoplaneta”, kaže Frédéric Marin, astrofizičar crnih rupa na Astronomskom opservatoriju u Strasbourgu pri Sveučilištu u Strasbourgu (Francuska).

Upravo zbog toga kolonizacija egzoplaneta zvuči nemoguće. Ali Marin, koji radi računalne simulacije za međuzvjezdana putovanja, očekuje da će se one strmoglavo smanjiti u bliskoj budućnosti, zahvaljujući bržim svemirskim letjelicama.

“U znanosti znamo da se svakih sto godina, svakog stoljeća, brzina vašeg pogonskog sredstva povećava za faktor 10”, dodaje astrofizičar.

Nema jamstava

Drugim riječima, kako ljudi sa svakim stoljećem sve brže uče putovati svemirom, potencijalno vrijeme putovanja do egzoplaneta moglo bi pasti s desetaka tisuća godina na tisuće godina, a potom i na stotine.

Marin je iznio hipotetski scenarij dostizanja egzoplaneta koji je gostoljubiv za ljude u roku od 500 godina. Putovanje koje bi trajalo stoljećima i dalje bi zahtijevalo svemirski brod kojim bi upravljalo više generacija ljudi, od kojih većina nikada ne bi vidjela egzoplanet koji je na kraju koloniziran.

Marinove simulacije sugeriraju da je oko 500 ljudi prikladna početna populacija za višegeneracijski kolonijalni brod. No kako bi se ljudi nosili s provođenjem ostatka života na svemirskom brodu i kako bi se njihovi potomci nosili s rođenjem u međuzvjezdanom putničkom životu postavljaju etička i sigurnosna pitanja. A s klimatskim promjenama i drugim izazovima temeljenim na Zemlji koji prijete dovesti ljude do izumiranja prije no što uopće započnemo međuzvjezdana putovanja, nema jamstva da ćemo ikada kolonizirati egzoplanete.