Hoće li susret s IZVANZEMALJCIMA uništiti sve SVJETSKE RELIGIJE?

Autor: Zlatko Govedić / 7Dnevno

Američki astronom Seth Shostak (76) na debati u Njemačkoj 2012. sa svima se nazočnima kladio u kavu Starbucks, da će ljudska vrsta uspostaviti prvi kontakt s izvanzemaljcima do 2036. godine. Danas, sedam godina poslije, oklada još stoji.

“Samo jedan susret s naprednom izvanzemaljskom civilizacijom ili čak samo s jednim živim ili mrtvim mikrobom mogao bi promijeniti sve! Tada bismo mogli zaključiti kako je svemir zapravo – prepun života”, izjavio je Shostak za američke medije. Zapravo, sve se više znanstvenika slaže s tom tvrdnjom. “Zašto bismo mi bili jedina inteligentna bića u svemiru?” pita se Martin Dominik, astronom sa Sveučilišta St. Andrews u Škotskoj.

Više nego ikada prije, prvi kontakt sve je izgledniji, smatraju astronomi i napominju kako ćemo morati precizno odrediti gdje i kako opažati. U ovome trenutku provode se dva odvojena programa potrage za izvanzemaljskim životom.

Jedan je pasivan i svodi se na osluškivanje signala iz dubokog svemira s pomoću radioteleskopa smještenog u zvjezdarnici Arecibo na Portoriku. Riječ je o projektu nazvanom SETI (“Search for Extraterrestrial Intelligence”). Drugi je aktivan. Šaljemo sonde na udaljene planete i satelite te skeniramo još udaljenija nebeska tijela moćnim teleskopima koji nam mogu pomoći u određivanju sastava atmosfere brojnih novootkrivenih planeta.

Problem osluškivanja

No, SETI ima jednu veliku manu. Civilizacije su najvjerojatnije na planetima, a oni kruže oko zvijezda koje pak emitiraju zračenje koje naši radioprijemnici očitavaju kao statički šum.

“Bilo koji udaljeni promatrač našeg Sunčeva sustava vjerojatno nikada neće otkriti ljudsku civilizaciju unatoč svim našim elektroničkim aktivnostima. Čak i da ih prenosimo svom raspoloživom snagom, oni ih nikada ne bi čuli jer bi Sunce svojim zračenjem bilo nadvladalo prave radiosignale”, objasnio je bivši NASA-in astronaut Terry Virts.

Bivši NASA-in znanstvenik Gil Levin, rekao je da su dokazi o mikrobima na Marsu pronađeni još davne 1976., no da su oni zataškani tvrdnjom kako su podaci neispravni.

Više od četrdeset godina poslije, NASA-in novi teleskop “James Webb”, koji agencija naziva “glavnom svjetskom promatračnicom”, trebao bi biti spreman do 2021. godine. Nadalje, teleskop ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) u vlasništvu Europske svemirske agencije (ESA) predviđen je za lansiranje 2028. godine.

Osim što će na Mars sletjeti roboti, a na koncu i ljudi, NASA 2025. planira poslati sondu “Europa Clipper” na Europu, jedan od Jupiterovih satelita. Sonda vrijedna četiri milijarde dolara opremljena je instrumentima koji mogu analizirati vodenu paru koja se izdiže s površine Europe i koja bi teoretski mogla podržavati život mikroba. Koju godinu poslije, sonda će biti poslana i na Saturnov satelit Enkelad na kojem također ima vode.

Astrobiolog Tehničkog sveučilišta u Berlinu Dirk Schulze-Makuch štoviše smatra da bi u nekom trenutku trebalo provjeriti i Veneru, napose njezinu donju atmosferu. “Pošto su meteoriti sa Zemlje (ili Marsa) donijeli život na Veneru, on se mogao prilagoditi suhoj, kiseloj atmosferskoj niši jer je taj vreli planet izgubio svoje oceane”, smatra njemački znanstvenik.

Najvažnija faza potrage

Gomila NASA-inih istraživača toliko se uzbudila izgledom života na Veneri prije nekoliko godina, da su izmislili prilično neobičnu shemu za razmještanje divovskih letjelica u toksičnoj atmosferi tog planeta.

Zbog svega toga možemo zaključiti da čovječanstvo ulazi u najvažniju fazu višestoljetne potrage za izvanzemaljskim životom.

Početkom 2019. pozornost medija privukao je bivši svjetski teniski prvak Marat Safin (39) koji je u intervjuu za ruske medije rekao: “Religija ne postoji. Svi znaju da je to izmišljotina da bi se ljude moglo kontrolirati. Zar stvarno mislite da negdje tamo bog i đavo sjede i odlučuju tko ide kamo? To je glupo! Postoji mnogo svjetova. Siguran sam da postoje različiti oblici života u svemiru. Glupo je pretpostaviti da smo sami kada postoje milijarde galaktika. Mi smo samo jedna točka.”

I upravo taj stav oslikava strepnju koja tinja među brojnim vjernicima. Što ako doista postoje izvanzemaljci? Što ako naš planet ni po čemu nije poseban? Koja je onda uloga Adama i Eve, Noe i njegove arke, Mojsija, na koncu i Isusa Krista? Jesu li onda drugi planeti i dalje rajski, ako nije došlo do grijeha. Ako je Isus vladar svemira, zašto bi vladao nad nekime tko nikada nije zgriješio pa mu stoga ni ne treba spasenje? Ako jesu zgriješili, je li se i ondje Isus inkarnirao u utrobi djevice? Što ako ti izvanzemaljci nikada nisu razvili koncept Boga? Sve su to pitanja zbog kojih neki analitičari smatraju da bi bilo kakvo otkriće izvanzemaljaca moglo do temelja potresti svjetske religije.

No, profesor Ted Peters s Centra za teologiju i prirodne znanosti u Berkeleyu vjeruje da Božje stvaranje može obuhvatiti više od jednog planeta. “Ono uključuje sav svemir i sva bića koja bi mogla postojati u njemu”, rekao je za britanske medije.

“Zabrinulo me to što neki znanstvenici i stručnjaci, kao i mediji, prešutno prihvaćaju ideju da bi religija propala ako bismo u svemiru naišli na bića koja su inteligentnija od nas.

Peters posljednjih nekoliko godina provodi program “Peters ETI Religious Crisis” čiji je zadatak umiriti vjernike svih religija ako se ikad otkrije izvanzemaljska inteligencija.

“Mnogi vjernici rekli su mi da smatraju kako je Bog stvoritelj vrlo velikog svemira i da on nije namijenjen samo nama nego da ga treba dijeliti s drugim Božjim stvorenjima. Jedan protestant rekao mi je kako svakoga dana sjedi u crkvenoj klupi s nekim izvanzemaljcem. Budist mi je pak rekao da ovaj svemir može sadržavati ne samo druga bića nego i druge svemire. Jedino su mi ateisti rekli da vjeruju kako će religije doživjeti krizu ili kolaps ako se otkriju izvanzemaljci. Prema tome, sve će ostati kako je i dosad bilo, bez mnogo velikih promjena”, smatra Peters.

Teolozi se već dugo suočavaju s pitanjem je li, primjerice, naš planet jedinstven jer se na njemu rodio Isus Krist. Dok neki vjeruju da je to tako, drugi tvrde da se Bog utjelovio u svakoj civilizaciji u svemiru.

Peters je 2018. objavio knjigu pod nazivom “Astroteologija” u kojoj su se brojni znanstvenici očitovali o toj temi. Njih tri četvrtine smatra da se Bog pojavio na svakom planetu koji je stvorio. Samo četvrtina ih je rekla da je pojava Isusa Krista na Zemlji dovoljna za spasenje cijelog svemira. Među kršćanima, dakle, nema jedinstvenog stava pa je to pitanje i dalje otvoreno.

“Svemir je doista velik i negdje bi zasigurno mogao postojati život. Moramo se pripremiti na to. Bog je stvorio neizrecivo velik i lijep svemir. Ako ga možemo podijeliti s izvanzemaljskim inteligentnim bićima, još bolje”, zaključuje Peters.

Poruke iz crkve

“Ako uspijemo pronaći izvanzemaljski oblik života, to ni na koji način ne mijenja činjenicu da je Bog i dalje Stvoritelj. Od čovječanstva do mikroba, svi životni oblici duguju svoje postojanje Stvoritelju. Međutim, što se tiče čovječanstva, to je nešto drugo, jer ‘stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih’ (Postanak 1:27)”, napominje američki pastor Jack Wellman koji se već niz godina bavi tom temom.

“Ako doista postoje izvanzemaljci, ništa se ne mijenja u vezi s Isusovim dolaskom na Zemlju i njegova rođenja u tijelu niti s time da je živio bezgrešnim životom savršenstva, dao svoj život kao otkupninu za mnoge i uskrsnuo trećeg dana, a sada sjedi s desne strane Ocu i vodi svoju Crkvu. Ništa na nebu, Zemlji ili u svemiru ne može zaustaviti ono što Bog suvereno namjerava učiniti. Ono što je Bog odredio mora se dogoditi i to će se dogoditi! Ništa i nitko ne može to spriječiti. Stoga, ako postoje izvanzemaljci, On je i njihov Stvoritelj i moraju se podložiti Kristu ili će propasti. Na kraju, nije bitno postoje li izvanzemaljci ili ne. Ništa se ne mijenja za nas. Još smo djeca Božja, njegovi, otkupljeni krvlju njegova sina, Isusa Krista. Neka se drugi brinu o invaziji izvanzemaljaca. Mi smo u miru s Bogom i to je najvažnije”, zaključuje Wellman.

Prerušeni pali anđeli

No, neki vjernici idu i korak dalje. Tako američki portal Exemplore navodi deset razloga zbog kojih su izvanzemaljci zapravo “prerušeni pali anđeli”:

1. Izvanzemaljci našeg vremena odgovaraju demonima i palim anđelima koji se spominju u Bibliji u smislu njihova ponašanja.

2. Kao što Biblija predviđa, izvanzemaljci nikada ne potvrđuju božanstvo Krista niti tvrde da dolaze u njegovo ime.

3. Izvanzemaljci mijenjaju svoje priče kako bi zaveli čovjeka da vjeruje u njihove laži. Jedan od primjera je taj da su izvanzemaljci prije tvrdili da dolaze s planeta poput Jupitera. No, kako je vrijeme prolazilo i kako je čovjek naučio više o samim planetima, shvatili smo da nitko ne može živjeti na planetu poput Jupitera, pa su izvanzemaljci promijenili svoju priču. Sada tvrde da su iz drugih zvjezdanih sustava poput Andromede i Plejade.

4. Iako se navodi da su izvanzemaljci napredni, čini se da im je potreban čovjek za njihov opstanak, baš kao što su palim anđelima potrebna ljudska bića da ih opsjednu. Postoje razni oblici izvanzemaljaca koji uzimaju uzorke tkiva ljudi, probiraju ih ili impregniraju žene. Slično je bilo u Noino vrijeme kad su pali anđeli svoje sjeme miješali s ljudskim.

5. Izvanzemaljske otmice zaustavljene su pozivajući se u Isusovo ime.

6. Izvanzemaljci donose ideje na Zemlju koje će pomoći čovjeku da se ujedini diljem svijeta za novu eru svijesti. Tim ujedinjenjem pripremaju put svojem vođi (vjerojatno Antikristu), čineći da čovječanstvo zaboravi svoju vjeru i lojalnost prema svojim zemljama.

7. Izvanzemaljci često kontaktiraju pripadnike New Age pokreta i okultiste, za razliku od kršćana. To je zato što će kršćani moći vidjeti istinu i znati prepoznati njihovu pravu prirodu za ono što oni zaista jesu: demoni.

8. Izvanzemaljci se ne protive ljudima koji ih štuju. Oni također opovrgavaju svojeg stvoritelja (Boga), tvrdeći da su oni naši stvoritelji. To služi za odvraćanje čovjeka od Boga.

9. Izvanzemaljci pomažu ljudima unaprijediti tehnologiju, no takav napredak obično služi za uništenje čovječanstva. Postoje tajni projekti koje mnoge vlade imaju u svojem proračunu i koji obično služe za stvaranje novog oružja. Velik dio tehnologije za takvo oružje navodno dolazi od izvanzemaljaca. Zašto oni nikada ne daju tehnologiju za spašavanje života?

10. Izvanzemaljci često ispuštaju užasne mirise poput sumpora. Neki to nazivaju mirisom pakla jer Biblija navodi da se u paklu osjeti smrad sumpora.