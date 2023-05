HOĆE LI NAM ROBOTI PREUZETI RADNO MJESTO? Stručnjak upozorava: ‘Ne dopustite da drugi odlučuju u vaše ime!’

Autor: Zlatko Govedić

“Roboti će biti posvuda u nadolazećim godinama, no postoje li neki poslovi kojih se ne bismo trebali prebrzo odreći? Društvena odvojenost koju je nametnula pandemija navela nas je da se oslanjamo na tehnologiju do mjere koju možda nismo ni zamislili – od Teamsa i Zooma do internetskog bankarstva i aplikacija za status cijepljenja.

Sada se društvo suočava sa sve većim brojem odluka o našem odnosu s tehnologijom. Na primjer, želimo li da naše potrebe za radnom snagom budu zadovoljene automatizacijom, radnicima migrantima ili povećanom stopom nataliteta?”, pita se psiholog Thusha Rajendran sa Sveučilišta Heriot-Watt (Edinburgh, Škotska, UK).

Dodaje da ćemo u nadolazećim godinama također trebati uravnotežiti tehnološke inovacije s dobrobiti ljudi, kako u smislu posla koji obavljaju, tako i socijalne podrške koju primaju.





A tu je i pitanje povjerenja. Kada bi ljudi trebali vjerovati robotima i obrnuto, pitanje je koje istražuje naš tim Trust Nodea u sklopu UKRI čvorišta pouzdanih autonomnih sustava. Želimo bolje razumjeti interakcije čovjeka i robota, na temelju sklonosti pojedinca da vjeruje drugima, vrsti robota i prirodi zadatka. Takvi bi projekti u konačnici mogli pomoći u oblikovanju robota.

To je važno vrijeme za raspravu o tome koje uloge želimo da roboti i umjetna inteligencija preuzmu u našoj zajedničkoj budućnosti, prije nego što se donesu odluke koje bi se mogle pokazati teško poništivima. Jedan od načina za oblikovanje ovog dijaloga jest razmišljanje o različitim ulogama koje roboti mogu ispuniti.

Roboti kao naši sluge

Riječ “robot” prvi je upotrijebio češki pisac Karel Čapek u svojoj znanstvenofantastičnoj drami “Rossumovi univerzalni roboti” (1920.). Dolazi od riječi “robot”, što znači raditi teški ili magareći posao. Ta etimologija sugerira da roboti postoje kako bi obavljali posao koji ljudi radije ne bi. I ne bi trebalo biti očigledne kontroverze, na primjer, u postavljanju zadataka robotima da održavaju nuklearne elektrane ili popravljaju vjetroelektrane na moru.

Međutim, neki uslužni zadaci dodijeljeni robotima su kontroverzniji, jer bi se moglo smatrati da preuzimaju poslove od ljudi.

Primjerice, studije pokazuju da bi ljudi koji su izgubili pokretljivost gornjih udova mogli imati koristi od oblačenja uz pomoć robota. Ali to se može smatrati automatiziranjem zadataka koje trenutno obavljaju medicinske sestre. Jednako tako, to bi moglo osloboditi vrijeme medicinskim sestrama i njegovateljima – sektorima koji trenutno imaju vrlo malo osoblja – da se usredotoče na druge zadatke koji zahtijevaju sofisticiraniji ljudski doprinos.

Poslušni prema autoritetima

U distopijskome filmu Robocop (1987.) prikazana je budućnost provođenja zakona kao autonomna, privatizirana i delegirana kiborzima ili robotima.









Danas neki elementi te vizije nisu tako daleko. Policijska uprava San Franciska razmatrala je postavljanje robota, doduše pod izravnom ljudskom kontrolom, da ubijaju opasne osumnjičenike.

No treba pažljivo razmotriti postojanje robota kao autoriteta, jer je istraživanje pokazalo da im ljudi mogu pretjerano vjerovati.

U jednom eksperimentu, “vatrogasni robot” dodijeljen je da evakuira ljude iz zgrade tijekom simuliranog požara. Svih 26 sudionika poslušno je slijedilo robota, iako je polovica prethodno vidjela robota kako loše obavlja navigacijski zadatak.









Roboti kao naši suputnici

Možda je teško zamisliti da bi veza između čovjeka i robota bila iste kvalitete kao ona između ljudi ili s kućnim ljubimcem. Međutim, povećanje razine usamljenosti u društvu moglo bi značiti da je za neke ljude imati neljudskog suputnika bolje nego ništa.

Paro Robot je jedan od komercijalno najuspješnijih robota pratilaca do danas. Dizajniran je da izgleda poput bebe grenlandske medvjedice. Ipak, istraživanje pokazuje da što više robot izgleda ljudski, to mu više vjerujemo.

Studija je također pokazala da se različita područja mozga aktiviraju kada ljudi komuniciraju s drugim čovjekom ili robotom. To sugerira da bi naš mozak mogao prepoznati interakcije s robotom drugačije od ljudskih.

Stvaranje korisnih robota-suputnika uključuje složenu interakciju računalnih znanosti, inženjerstva i psihologije. Kućni ljubimac robot mogao bi biti idealan za nekoga tko fizički nije u stanju povesti psa za vježbanje. Također bi mogao otkriti padove i podsjetiti nekoga da uzme lijekove.

Kako se nosimo s društvenom izolacijom, međutim, postavlja pitanja za nas kao društvo. Neki bi nastojanja da se usamljenost “riješi” tehnologijom mogli smatrati pogrešnim rješenjem za ovaj sveprisutni problem.

Što nas mogu naučiti robotika i umjetna inteligencija?

“Glazba je izvor zanimljivih zapažanja o razlikama između ljudskih i robotskih talenata. Čini se da je činiti pogreške na način na koji ljudi rade cijelo vrijeme, ali roboti možda ne, vitalna komponenta kreativnosti.

Studija Adriana Hazzarda i njegovih kolega suprotstavila je profesionalne pijaniste autonomnom disklaviru (automatizirani klavir s tipkama koje se pomiču kao da ih svira nevidljivi pijanist). Istraživači su otkrili da su pijanisti na kraju pogriješili. Ali učinili su to na načine koji su bili zanimljivi ljudima koji su slušali izvedbu”, objašnjava psiholog.

Taj koncept “estetskog neuspjeha” također se može primijeniti na način na koji živimo svoje živote. Nudi snažan protunarativ idealističkim i perfekcionističkim porukama koje neprestano primamo putem televizije i društvenih medija – o svemu – od fizičkog izgleda do karijere i veza.

“Kao vrsta, približavamo se mnogim raskrižjima, uključujući kako odgovoriti na klimatske promjene, uređivanje gena i ulogu robotike i umjetne inteligencije. No, te su dileme ujedno i prilike. Umjetna inteligencija i robotika mogu odražavati naše manje privlačne karakteristike, kao što su spolne i rasne predrasude. No oni nas također mogu osloboditi napornog rada i istaknuti jedinstvene i privlačne kvalitete, kao što je naša kreativnost.

Mi smo glavni kad je u pitanju naš odnos s robotima – ništa još nije uklesano u kamen. Ali da bismo donosili obrazovane, informirane odluke, moramo naučiti postavljati prava pitanja, počevši od: što zapravo želimo da roboti rade za nas?”, zaključuje Rajendran.