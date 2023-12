Grozna simulacija pokazuje svijet nakon otapanja leda: Evo što bi se dogodilo s hrvatskom obalom

Autor: Dnevno.hr

Još u osnovnoj školi djeca uče da 71 posto Zemljine površine pokriva voda. No, na našem planetu postoji i ogromna količina vode zarobljena u ledu na polovima. Pod utjecajem klimatskih promjena, led se sve više topi.

Stručnjaci upozoravaju da bi porast razine svjetskih mora i oceana zbog otapanja leda mogao prouzročiti potapanje obala i još već smanjenje kopnene mase. Time bi bili uništeni brojni gradovi i zapravo sve što je čovjek stvarao.

Brojni gradovi će nestati

Ako uzmemo u obzir da je površina dviju najvećih ledenih ploha, Antarktike i Grenlanda gotovo 15,5 milijuna kvadratnih kilometara, razmjeri katastrofe koju bi otapanje leda moglo prouzročiti bili bi impozantni.

No, kako to sve djeluje nezamislivo, Business Insider je na YouTubeu objavio video simulacije otapanja svog leda. Prikazano je i kako bi taj proces utjecao i na Jadransko more i hrvatsku obalu. Otoci bi gotovo nestali, kao i svi priobalni gradovi, poput Rijeke, Splita ili Dubrovnika. More bi prodrlo dublje u unutrašnjost do viših predjela Velebita, Dinare, Mosora i Biokova. S druge strane Jadrana, Venecija bi iščeznula, a more bi prodrlo duboko u unutrašnjost Italije po nizini rijeke Po.