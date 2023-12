Pogled na Utqiaġvik, Foto: University of Alaska Fairbanks

Grad uronio u hladnu jezivu tminu: Njegovi stanovnici neće vidjeti Sunce do kraja siječnja

Autor: Zlatko Govedić

Gradić Utqiaġvik s oko 5000 stanovnika na sjeveru Aljaske (SAD) uronio je u tminu i neće vidjeti Sunce do kraja siječnja.

Naime, kada Sunce zađe 18. studenog, ostaje ispod horizonta sve do 23. siječnja, što rezultira polarnom noći koja traje oko 66 dana.





Prosječna dnevna temperatura u Utqiaġviku trenutno je –12 °C.

Pogled na gradić

“Oni neće vidjeti Sunce u svojoj punoj slavi sve do kasnog siječnja, dakle, više od dva mjeseca. Iako neće biti potpuna tama, svaki dan će imati nekoliko sati blagog svjetla, no ljudi koji ovdje žive nedavno su vidjeli svoj posljednji zalazak Sunca ove godine”, objašnjava meteorologinja Danielle Banks s američkog TV kanala “The Weather Channel”.

Sveučilište u Aljasci (Fairbanks, SAD) emitira snimku grada uživo kako bi ostatku svijeta pokazalo kako izgleda taj gradić tijekom razdoblja polarnih noći. Kamera je postavljena na vrhu zgrade u centru Utqiaġvika i pruža pogled na obalni led (eng. fast ice) tijekom tog razdoblja.

Imaju samo sumrak

Kada polarna noć počne u Utqiaġviku, nastupa oko 6 sati građanskog sumraka, s količinom koja se smanjuje svakim danom tijekom prve polovice polarne noći.









Na zimski solsticij (oko 21. ili 22. prosinca), građanski sumrak ondje traje samo 3 sata. Potom se trajanje građanskog sumraka povećava svaki dan na oko 6 sati na kraju polarne noći.

Inače, prema položaju Sunca u odnosu na horizont razlikuju se građanski sumrak, kada se Sunce nalazi do 6° ispod horizonta (dade se čitati na otvorenom, ako nije oblačno), nautički sumrak, kada se Sunce nalazi 6 do 12° ispod horizonta (vidi se obzor i najsjajnije zvijezde), i astronomski sumrak, kada se Sunce nalazi 12 do 18° ispod horizonta (u zenitu se mogu vidjeti slabije zvijezde).

Večernji sumrak naziva se suton, a jutarnji sumrak svitanje ili zora.