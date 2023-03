GOROSTAS IZ SVEMIRA NA OPASNOJ PUTANJI! ‘Postoji mala mogućnost sudara sa Zemljom’: Juri brzinom od 25 kilometara u sekundi

NASA-in Ured za koordinaciju planetarne obrane objavio je kako postoje male šanse da se novootkriveni asteroid veličine olimpijskog bazena za 23 sudari sa Zemljom za 23 godine, i to upravo na Valentinovo.

Vjerojatnost asteroida da udari u Zemlju je 1 prema 625, na temelju projekcija podataka Europske svemirske agencije, iako je NASA-in sustav Sentry Laboratorija za mlazni pogon izračunao izglede bliže 1 prema 560, piše CNN. Potonji prati potencijalne sudare s nebeskim objektima.

Asteroid— nazvan 2023 DW — jedini je objekt na NASA-inom popisu rizika koji je rangiran kao 1 od 10 na Torinskoj ljestvici opasnosti od udara, metrici za kategorizaciju projicirane opasnosti od sudara objekta sa Zemljom. Svi ostali objekti na Torinskoj ljestvici rangirani su kao nula.

Iako je 2023 DW na vrhu popisa, njegova ocjena 1 znači samo da je “mogućnost sudara vrlo malo vjerojatna i nema razloga za pozornost javnosti ili zabrinutost javnosti”, prema Laboratoriju za mlazni pogon, dok ocjena 0 znači “vjerojatnost sudar je nula ili je toliko nizak da je zapravo nula.”

“Ovaj objekt nije posebno zabrinjavajući”, rekao je Davide Farnocchia, inženjer navigacije u Laboratoriju za mlazni pogon u Pasadeni, Kalifornija.

Dužnosnici NASA-e upozoravaju da bi izgledi za udar mogli biti dramatično promijenjeni kako se prikupi više promatranja 2023 DW-a i provedu dodatne analize.

“Često kada se prvi put otkrije novi objekti”, primijetio je NASA Asteroid Watch u utorak na Twitteru, “potrebno je nekoliko tjedana podataka da se smanji nesigurnost i adekvatno predvidi njihova orbita godinama u budućnost.”

