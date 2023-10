Google se nije oduvijek zvao tako: Najpoznatija tražilica jednom je imala vrlo čudno ime

Autor: H.B.

Oni malo stariji ga koriste barem pola ili jedan oveći dio života, ovi mlađi znaju za njega otkad su se rodili. Google, najpoznatija i najmoćnija internetska tražilica u vlasništvu istoimene kompanije koja je s vremenom postala globalna velesila, prije nekoliko je dana proslavio 25 godina postojanja, a zanimljivo je da mnogi ne znaju da se Google isprva nije tako zvao.

Naime, Google se isprva zvao potpuno drugačije, čak pomalo i bizarnije. Zvao se BackRub. Prema Davidu Kolleru sa Sveučilišta Stanford, osnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin počeli su s tim imenom. To je zato što je Google isprva analizirao “povratne poveznice” u tekstu kako bi utvrdilo koliko je to relevantno za pretraživanje, te je na temelju toga odlučivao o rangu pretraživanja.

“Godine 1996. godine Larry Page i Sergey Brin nazvali su svoju početnu tražilicu BackRub, koja je dobila ime po analizi povratnih poveznica na webu”, rekao je Koller. Očigledno, bila je to samo prolazna ideja, a do 1997. odlučili su da ipak neće koristiti to ime i rodio se Google.





Kako je uopće dobio ime Google?

A zašto baš Google? I ta je priča dosta neobična. “Sean i Larry bili su u svom uredu, koristili su bijelu ploču, pokušavajući smisliti dobro ime, nekakvo ime koje bi se odnosilo na indeksiranje goleme količine podataka. Sean je verbalno predložio riječ ‘googolplex’, a Larry je usmeno odgovorio skraćenim oblikom ‘googol’ jer se obje riječi odnose na velike brojeve”, pojasnio je Koller.

Prijedlog je bio prihvaćen i krenula je pretraga dostupnosti domene. “Sean je sjedio za svojim računalnim terminalom i pretraživao bazu podataka registra imena internetske domene da vidi je li predloženo ime još uvijek dostupno za registraciju i korištenje. Sean nije nepogrešiv u pravopisu i pogriješio je tražeći ime napisano kao ‘google.com’, za koje je ustanovio da je dostupno”, objasnio je Koller.

Domena im se na kraju svidjela i ostavili su ime. “Larryju se svidjelo ime i za nekoliko sati poduzeo je korak da registrira ime ‘google.com’ za sebe i Sergeya”, zaključio je.