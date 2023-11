Golo stvorenje s izduženim rukama trči po imanju: ‘Izgleda kao izvanzemaljac, ovo je jezivo’

Američki mediji izvijestili su kako je na servisu Google Street View primijećeno “čudno golo biće s dugim, lepršavim rukama kako trči preko polja, dok mu se izduženi udovi vijore kao zastava”.

Taj neobičan lik primijećen je duž puste ceste u blizini odmorišta Bears Ears u gradiću Buffu, jugoistočno od Salt Lake Cityja (Utah, SAD). “Izgleda kao izvanzemaljac, ovo je jezivo”, “Što je ovo, pobogu?”, samo su neki u moru komentara na društvenim mrežama.

Bizarre Naked ‘Creature’ Spotted on Google Street View Revealed to Be Scarecrow.

A peculiar naked figure, resembling a creature with long, floppy arms, has been discovered on Google Street View, sparking curiosity and speculation. The strange entity appeared to be running across… pic.twitter.com/UUR1fHMQ2r

