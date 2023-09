Golemo i moćno biće iskočilo iz grmlja po mrklom mraku i napalo auto: Vozilo je odletjelo u zrak

Nedavno objavljeni video zabilježio je dramatičan napad indijskog bizona na grupu ljudi, a on se dogodio usred noći i bizon se iz grmlja sjurio i napao automobile u kojima su bili putnici. Snimku je u vrlo kratkom roku pogledalo više od 11.7 milijuna ljudi, a zašto je ovaj kratki video toliko popularan saznat ćete kada ga pogledate.

Na videozapisu se može vidjeti grupa ljudi koja se nalazi u dva manja vozila, kako voze kroz tamno i šumovito područje. U jednom trenutku, iznenada se pojavio ogroman indijski bizon koji je udario u jedno od vozila. Udarač je bio tako snažan da je vozilo doslovno odletjelo u zrak prije nego što se ponovno srušilo na tlo. Ovaj napad indijskog bizona istaknuo je njegovu ogromnu snagu i vjerojatno je prilično prestrašio grupu ljudi koja se nalazila u vozilima.

The size of this Indian bison

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 14, 2023