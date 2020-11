GEOINŽENJERING: Zrakoplovi bi jedanput godišnje ubrizgali aerosol nad ekvatorom, odakle bi se raširio nad cijelim svijetom

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Do kraja 21. stoljeća čovječanstvo će se naći u ogromnim problemima. Desetljeća toplinskih udara i suša dovela su do neuobičajeno slabih žetvi i berbi, dok oceani svake godine daju sve manje riba. U tropskom pojasu milijuni ljudi pate od gladi, a ratovi za resurse prognali su druge milijune ljudi na sjever. Kako se situacija ubrzano pogoršava, svjetske vlade u očajničkom potezu usvajaju hitan plan za spas čovječanstva i planeta…

Takav je scenarij daleko od neminovnog. No zbog neuspjeha svjetskih vođa da učinkovito odgovore na klimatske promjene, daleko je i od nemogućeg. Stoga bi u bliskoj budućnosti moglo postati nužno da poduzmemo radikalne mjere za usporavanje sve bržeg globalnog zagrijavanja – geoinženjering. Riječ je o globalnoj intervenciji koja je toliko velikih razmjera, da bi doista mogla poništiti stoljeća ljudskog utjecaja na planet ili ga, pak, dodatno pogoršati!

Geoinženjering je niz namjernih i velikih zahvata u Zemljin klimatski sustav s ciljem smanjenja globalnog zatopljenja i promjene klimatskih prilika. Obuhvaća namjernu promjenu klime s pomoću tehnologije. Takav pristup uključuje cijeli raspon metoda. Od futurističke izgradnje divovskih jedara u svemiru ili zaslanjivanja oblaka do još “luđih”, poput gnojenja oceana željezom kako bi se ubrzao razvoj bilijardi stanica alga. No postoji jedna metoda koju bismo doista mogli doživjeti, a naziva se stratosfersko ubrizgavanje aerosola (engl. “Stratospheric Aerosol Injection”, tj. SAI). Zdravoseljačkim rječnikom, to je prskanje kemikalija u visokim slojevima atmosfere kako bismo smanjili utjecaj Sunca na Zemlju.

Globalni aerosol

Naime, ugljikov dioksid ne zagrijava planet sam od sebe. Gotovo sva energija na Zemlji dolazi od Sunca u obliku elektromagnetskoga zračenja. Zemljina površina i atmosfera apsorbiraju oko 71 posto te energije. Ona se odražava od tla u obliku infracrvenog zračenja koje ugljikov dioksid može zaustaviti i zadržati u atmosferi još neko vrijeme.

Taj fenomen možemo usporediti s učinkom koji na naše tijelo ima deka dok se jutrom u postelji meškoljimo pod njom. Čak i u jako hladnoj sobi, naše tijelo emitira infracrveno zračenje. Zrak između tijela i deke zaustavlja tu energiju i povećava temperaturu, što nam stvara osjećaj ugode i topline.

Logično, ako želimo smanjiti Zemljinu temperaturu, jedna od metoda bila bi sprečavanje zadržavanja energije pod “dekom” koja pokriva naš planet. Zapravo, priroda već čini upravo to. Oko 29 posto Sunčevih zraka vraća se natrag u svemir pošto se odbiju od sjajnih površina poput leda, pustinja, snijega ili oblaka. Što je više odbijanja, manje je energije u atmosferi pa time i manje topline.

Ako vam trebaju izravni dokazi za sve te tvrdnje, prisjetite se jednog strašnog događaja. Dana 15. lipnja 1991. godine erumpirao je vulkan Mount Pinatubo koji se nalazi na najvećemu filipinskom otoku Luzonu, a od prijestolnice Manile udaljen je samo osamdesetak kilometara. Bila je to druga najveća vulkanska erupcija u 20. stoljeću. Osim ogromnog razaranja i gotovo devetsto mrtvih, njezini su se učinci osjetili diljem svijeta. Stup pepela bio je visok gotovo 40 kilometara. Vulkan je izbacio oko 10 milijardi tona magme i 20 milijuna tona ugljikova dioksida, donoseći ogromne količine minerala i metala na površinu u okolici.

U kontekstu geoinženjeringa, važan spoj koji je vulkan izbacio jest sumporov dioksid, koji je pri sobnoj temperaturi bezbojan, otrovan i nadražujući plin neugodna, oštra i bockava mirisa te koji podražava na kašalj. No u visokim slojevima atmosfere on je stvorio kapljice sumporne kiseline koje su u spoju s vodom stvorile globalni sloj sumaglice koja je smanjila dotok Sunčevih zraka na Zemljino tlo za otprilike jedan posto. Nakon erupcije, globalna je temperatura pala za oko pola Celzijeva stupnja te su se privremeno povećala oštećenja ozonskog omotača. Učinak hlađenja prestao je tek nakon tri godine.

Izvediva tehnologija

Ljudi bi mogli imitirati taj proces ubrizgavanjem čestica sumpora izravno u stratosferu. Profesor Wake Smith sa Sveučilišta Yale i Gernot Wagner sa Sveučilišta u New Yorku 2018. godine objavili su studiju u časopisu Environmental Research Letters u kojoj su ispitali praktične zahtjeve i troškove razvoja tehnologije stratosferskog ubrizgavanja aerosola. Uzimajući u obzir doprinos kompanija za istraživanje Zemljine atmosfere i svemira, Smith i Wagner taj projekt smatraju tehnički i ekonomski ostvarivim. “Iako još ne donosimo točan sud o poželjnosti tehnologije SAI, pokazali smo da je hipotetski program razvijanja i implementacije tehnologije s početkom za 15 godina od sada, iako istovremeno vrlo neizvjestan i ambiciozan, iz strogo inženjerske perspektive tehnički sasvim izvediv. Također, sama tehnologija SAI bila bi nevjerojatno jeftina, u prosjeku oko 2 milijarde američkih dolara godišnje tijekom prvih 15 godina”, zaključili su znanstvenici.

Mala flota specijalnih zrakoplova mogla bi uzletjeti jedanput godišnje i ubrizgati aerosol ponad ekvatora, odakle bi se on raširio nad cijelim svijetom. Njemački znanstvenici Hauke Schmidt i Ulrike Niemeier s Instituta “Max Planck” u studiji iz 2010. godine dali su projekciju po kojoj bi ubrizgavanje pet do osam milijuna tona aerosola godišnje bilo dovoljno da se globalno zagrijavanje uspori, a možda čak i potpuno zaustavi.

To bi nam dalo dovoljno dragocjena vremena za tranziciju s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.

‘Šok prestanka’

Nažalost, tehnologija SAI mogla bi dovesti i do nekoliko vrlo nepovoljnih nuzučinaka. Primjerice, režim padalina, tj. struktura i intenzitet padanja kiše, mogao bi značajno promijeniti, što bi se negativno odrazilo na poljoprivredu, i uzrokovati globalnu glad. U najgorem scenariju, taj bi učinak mogao pogoditi nekoliko milijardi ljudi.

Osim toga, valja se podsjetiti da nakon erupcije vulkana Mount Pinatubo globalni sloj aerosola nije samo ohladio tlo nego i zagrijao stratosferu. Ispada da je sumporna kiselina negativno utjecala na ozonski omotač jer je ozonska rupa nad Antarktikom tada bila najveća u povijesti mjerenja. Prema tome, ako bismo u stratosferu desetljećima ubrizgavali sumporne čestice, moglo bi doći do sličnog učinka.

Stoga su znanstvenici već predložili da se uporabi kombinacija nekih drugih minerala, koja bi ozonu štetila mnogo manje, no za to je potrebno provesti još brojna istraživanja.

No čak i da ne oštetimo ozonski omotač, postoje drugi rizici. Političari i naftni lobi mogli bi iskoristiti učinak hlađenja kao izliku za odgađanje tranzicije na ugljično neutralno gospodarstvo. Čak i ako bi se geoinženjeringom usporilo globalno zagrijavanje, čovječanstvo bi i dalje unosilo dodatne količine ugljikova dioksida u atmosferu. Što ga je više u zraku, više će ga apsorbirati i oceani, zbog čega će postati kiseliji. Ta pojava već ima pogubne posljedice na velike ekosustave poput koraljnih grebena. Što dulje nastavimo emitirati ugljikov dioksid u atmosferu, posljedice će biti strašnije.

No to je tek početak nevolja! Jednom kada počnemo “upumpavati” megatone aerosola u atmosferu, mogli bismo biti prisiljeni da to činimo jako dugo ili bi nam mogao uslijediti tzv. šok prestanka, eng. “Termination Shock”. Naime, ako nastavimo obogaćivati atmosferu ugljikovim dioksidom, a istodobno spriječimo zagrijavanje tla blokiranjem Sunčevih zraka, zapravo izrađujemo tempiranu bombu.

Jer, jednom kad prestanemo s metodama geoinženjeringa, prirodni će se ciklus ponovno pokrenuti. Nakon nekoliko desetljeća umjetnog sprečavanja zagrijavanja i otpuštanja ugljikova dioksida, Zemlja će se zagrijavati mnogo brže nego danas. Porast temperature za koji bi u današnjim uvjetima trebalo pedeset godina, mogao bi se dogoditi u samo deset! Takav temperaturni šok u tako kratkom vremenu poremetio bi svaki veliki sustav na Zemlji te se čovječanstvo ne bi moglo prilagoditi. U najgorem scenariju, došlo bi do velike gladi i brzog uništenja cijelog niza ekosustava. Čovječanstvo bi moglo opstati, ali preživjeli bi se našli u nepoznatom i neprijateljskom okružju.

U najboljem pak scenariju, ljudi će shvatiti da im zbog klimatskih promjena opstanak visi o koncu pa bi metodama geoinženjeringa mogli “kupiti” desetljeće-dva za tranziciju na novu vrstu gospodarstva.

Stravičan eksperiment

Očito, geoinženjering je jeziv koncept. Svi će se znanstvenici složiti da on nikako ne može biti konačan odgovor na klimatske promjene. Osim toga, mogao bi biti izlika za odgodu svršetka doba fosilnih goriva. No unaprijed ga posve odbaciti također je uskogrudno. Žalosna je činjenica da mi već izvodimo geoinženjerski eksperiment. Ispitujemo koliko brzo mijenjamo svijet u kojem živimo tako što svake godine upumpavamo 40 milijardi tona ugljikova dioksida u atmosferu.

Tim istraživača na čelu s Christopherom Trisosom sa Sveučilišta u Marylandu zamislio je scenarij u kojem bi se tehnologija SAI provodila do 2070. godine, a zatim se naglo ugasila zbog političkih razloga. Korištenjem modela nazvanog “Geoengineering Model Intercomparison Project”, ustanovili su da bi takva brza promjena smanjila globalnu biološku raznolikost više od samog globalnog zatopljenja. Razlog tome je brzina ili stopa klimatske promjene.

“Kako se klima mijenja, odgovarajući uvjeti potrebni za upornost neke vrste premještaju se Zemljom, potičući kretanja vrsta kao odgovor na klimatske promjene. Zapravo, vrste koje ne prate premještanje klimatskih područja mogu izumrijeti, usprkos pogodnim klimatskim uvjetima prisutnima negdje drugdje”, zaključili su znanstvenici.

Metode poput stratosferskog ubrizgavanja aerosola možda nam nikada neće trebati. No ako taj dan ikada dođe, možemo se samo nadati da ćemo biti spremni.