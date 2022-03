GENERALI PLANIRALI BACITI NUKLEARNU BOMBU NA MJESEC: Od suludog plana odgovorila ih je skupina relevantnih znanstvenika

Autor: Zlatko Govedić / 7dnevno

Jednog popodneva u studenome 1957. američki fizičar Leonard Reiffel sjedio je u laboratoriju i radio na svom najnovijem izumu, kada mu je na vrata pokucao general zrakoplovstva u svečanoj odori. “Profesore Reiffel, imamo misiju za vas. Bacit ćemo nuklearnu bombu na Mjesec, a vi ćete nam u tome pomoći”, rekao mu je visoki vojni časnik.

Profesor nije mogao vjerovati što čuje pa mu je general počeo objašnjavati: “Sovjeti su lansirali Sputnik 1, prvi satelit koji je otišao u svemir 4. listopada. Može se čuti na radijima diljem svijeta. Sjedinjene Države gube svemirsku utrku, profesore, i mi moramo učiniti nešto veliko da potvrdimo svoju dominaciju. Ima li boljeg načina da pokažemo svijetu koliko smo moćni od toga da dignemo Mjesec u zrak?”.

Da podsjetimo, nuklearna je bomba oružje za masovno uništavanje s razarajućim djelovanjem. Temelji se na energiji oslobođenoj fisijom (raspadom, cijepanjem teških jezgara) uranija ili plutonija. Pogođena neutronom, atomska se jezgra raspada, a masa nastalih jezgara i neutrona manja je od mase početne jezgre i neutrona jer se dio mase pretvorio u energiju. S pomoću oslobođenih neutrona reakcija se može nastaviti ako je prisutna kritična masa fisijskoga materijala. Nuklearna bomba fisijskoga tipa eksplodirat će kada se dvije potkritične mase fisijskoga materijala u prisutnosti izvora neutrona naglo približe. Energija koju mogu razviti fisijske bombe ograničena je na iznos koji odgovara energiji razvijenoj eksplozijom nekoliko desetaka tisuća tona eksploziva TNT-a.

Presenećeni Reiffel i dalje nije mogao doći k sebi: “Kako bi, pobogu, gađanje Mjeseca nuklearnom bombom ičemu pridonijelo? Ne bi li bilo bolje da jednostavno spustimo letjelicu na njegovu površinu i prikupimo podatke?”.

General mu je tada pokazao novine koje je držao u ruci. Dnevnik Pittsburgh Post-Gazette od 1. studenoga 1957. objavio je članak s naslovom: “Najnovija glasina: Oni će bombardirati Mjesec”.

“Dakle, vi niste prvi kojemu je to palo na pamet”, zaključio je profesor.

Znanstvenici u čudu

U članku je doista pisalo da Sovjetski Savez planira lansirati H-bombu na Mjesec te da postoji zabrinutost kako će promašiti te da će se bomba vratiti kao bumerang i eksplodirati na Zemlji.

U to je vrijeme postojala realna zabrinutost da bi se hladni rat mogao rasplamsati i dovesti do pogibije milijuna ljudi. Činilo se da Sovjeti uopće na taje svoje nakane jer su cijelom svijetu objavili kada su predvidjeli lansiranje. Činilo se da će milijarde ljudi gledati “spektakl” kada sovjetska nuklearna bomba pogodi Mjesec.

“Moramo preduhitriti Sovjete do kraja. Vi morate okupiti svoje kolege u čikaškoj Fondaciji za istraživanje oružja i ustrojiti tim koji će procijeniti je li moguće da SAD pogodi Mjesec nuklearnom bombom. Ne možemo dopustiti da Sovjeti uspiju u tome. Ne nakon što su već lansirali prvi umjetni satelit”, zaključio je general.

I tako je Reiffel počeo okupljati tim znanstvenika i inženjera kako bi razradili suludi plan. Cilj tajne misije kodnog imena “Projekt A119” bio je predvidjeti sve učinke takvog pothvata, kao i procijeniti koliko će to koštati.

Prvi suradnik u timu bio mu je genijalni nizozemski astronom Gerard Kuiper, po kojemu je nazvan Kuiperov pojas, područje Sunčeva sustava na udaljenosti između 30 i 55 astronomskih jedinica od Sunca u kojem se nalaze brojni planetoidi i uglavnom manja ledena tijela. Pridružio im se još jedan genijalac, mladi astrofizičar Carl Sagan, autor čuvene knjige “Kozmos”, koji će poslije postati jedan od najpoznatijih svjetskih popularizatora znanosti. Njegov je zadatak bio da procijeni što bi se dogodilo s ozračenom prašinom koja bi bila izbačena u svemir.

Novac nije u pitanju

Tim je danonoćno radio izračune i laboratorijske simulacije da bi naposljetku podastro izvješće pod eufemističkim nazivom “Studija lunarnih istraživačkih letova”.









Budući da Mjesec nema atmosferu, tim je zaključio da neće nastati oblak u obliku gljive. Kada do eksplozije dođe, tone prašine i krhotina odletjet će u vakuum svemira u obliku stupa. No generale je više oduševila procjena da će unatoč tomu eksplozija biti vidljiva sa Zemlje. U tome i jest bio smisao. “Koja je svrha takvog pothvata ako ga nitko neće vidjeti?”, pitala se vlada.

Njezina je želja bila da pokaže svijetu kako su Sjedinjene Države prisutne u svemiru, što je također trebalo podići moral Amerikanaca koji su zaostajali za Sovjetima. No znanstvenici su imali i neke svoje dodatne prijedloge.

Preporučili su slanje znanstvenih instrumenata prije nuklearne bojeve glave i njihovo spuštanje na mjesto s kojega će se moći prikupljati podaci. Kada dođe do eksplozije, kroz Mjesečevu koru i plašt proširit će se seizmički valovi, a oni se mogu snimiti i analizirati. Tako prikupljeni podaci omogućili bi znanstvenicima da bolje razumiju sastav Mjeseca, tj. od čega se sastoje njegovi unutarnji slojevi.









Međutim, tim je zaključio da postoje i neki problemi. Prije svega, cijela će misija biti nevjerojatno skupa. Istina, vojnim zapovjednicima nijedna cijena nije previsoka ako će cijelom svijetu pokazati da su pobijedili Sovjete.

Osim toga, tim je proveo i preliminarna istraživanja javnoga mnijenja. Činilo se da nisu svi oduševljeni idejom američkog nuklearnog udara na Mjesec. Nakon razaranja japanskih gradova Hiroshime i Nagasakija na koncu Drugoga svjetskog rata, nuklearne su bombe postale prava noćna mora za prosječnoga građanina koji je znao da neće moći pobjeći ako do takve eksplozije dođe u njegovoj blizini. Tim više što se znalo da i SAD i SSSR neprekidno usavršavaju svoj smrtonosni arsenal. Stoga je zaključak istraživačkog tima bio da šira javnost nije spremna za nuklearni napad na Mjesec te da bi takav čin mogao izazvati lavinu negativnih reakcija.

Vidno razočarani

Ali ni to nije sve. Tim je ukazao na još jedan – veliki – problem. Naime, ako Amerikanci uspiju u svome naumu, Sovjeti neće imati izbora. I oni će morati učiniti isto. Štoviše, morat će poslati još jaču bombu, a to bi moglo dovesti do eskalacije i nuklearnog rata na Zemlji.

Znanstvenici su napomenuli da je malo vjerojatno da na Mjesecu ima života, no ako ga ima, nuklearno bombardiranje dovest će do toga da cijela njegova površina postane nepristupačna i smrtonosna radioaktivna pustoš. Zračenje ne samo da bi uništilo mogući život nego bismo se mogli pozdraviti s mogućnošću da jednoga dana koloniziramo svoj – jedini – prirodni satelit.

“Zaključak je Projekta A119 da se nuklearni napad na Mjesec jednostavno ne isplati”, rekao je Leonard Reiffel američkom državnom i vojnom vodstvu. Dok su generali nezadovoljno gunđali, očito želeći provesti svoj naum, makar i iz puke zabave, Reiffel je nastavio: “Jednostavno ne znamo dovoljno o Mjesecu da bismo opravdali njegovo uništenje. Postoje li važni resursi na njegovoj površini? Možemo li ga jednog dana kolonizirati? Ima li ondje skrivenog izvanzemaljskog života? Jednostavno ne znamo, a nuklearni napad na Mjesec mogao bi sve to ugroziti. Još nešto treba imati na umu. Naša dosadašnja lansiranja projektila u svemir nisu bila baš besprijekorna. Događale su nam se eksplozije. Ako pričvrstite nuklearnu bojevu glavu na vrh jedne od tih raketa, a nešto pođe po zlu, nehotice ćete detonirati nuklearnu bombu na tlu Sjedinjenih Država. Posljedice takve tragedije bile bi katastrofalne”.

I tako su časnici zatvorili svoje fascikle. “U redu, nećemo izvesti nuklearni udar na Mjesec”, naposljetku je zaključio general. Bio je to kraj Projekta A119.

Poslati nuklearnu bombu na Mjesec bila je misija na koju svijet nije bio spreman. Složili su se i Sovjeti. Iz istih razloga. Komunističko vodstvo sigurno nije htjelo da nešto pođe po zlu pa da do eksplozije dođe na njihovu tlu.

Veliki strah

Iako je Projekt A119, srećom, bio zaustavljen, druge slične misije nisu. Dana 20. lipnja 1962. pokrenuta je misija Starfish Prime čiji je cilj bio detonacija nuklearne bojeve glave na velikim visinama. Rezultati su bili katastrofalni. Projektil je naišao na probleme tijekom leta pa je eksplodirao na visini nižoj od planirane. To je dovelo do pada radioaktivnih čestica u Tihi ocean.

Unatoč tome, Sjedinjene Države pokušale su ponovno. Dana 9. srpnja iste godine uspjele su detonirati nuklearnu bombu u svemiru. Bojna je glava eksplodirala 400 km iznad Tihog oceana. U tom trenutku elektromagnetski puls prouzročio je pad telefonskih linija, ulične rasvjete i drugih elektroničkih uređaja diljem Havaja.

Stvari su počele izmicati kontroli sve do 1963., kada je potpisan Sporazum o djelomičnoj zabrani pokusnih nuklearnih eksplozija. Njime su pokusi zabranjeni na tlu, pod vodom u atmosferi i u – svemiru. Namjera je bila očita – da više nikomu ne padne na pamet suluda ideja poput nuklearnog napada na Mjesec. Štoviše, određeno je da će se naš prirodni satelit moći iskorištavati samo za znanstvene i istraživačke misije. U osnovi, sporazum je dao jasnu uputu: “Ostavite Mjesec na miru i prestanite ga pokušavati dignuti u zrak”.

Na tome se nije stalo. Godine 1968. potpisan je i Ugovor o neširenju nuklearnog naoružanja, a 1972. i Ugovor o zabrani antibalističkih raketa te Konvencija o biološkim oružjima.